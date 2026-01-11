Παναθηναϊκός – Περιστέρι Betsson 94-86: Έπαιξαν με τη φωτιά αλλά δεν κάηκαν οι «πράσινοι»

Άκρως ανταγωνιστικό ήταν για τρία δεκάλεπτα το Περιστέρι Betsson, απέναντι στον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να επικρατούν τελικά με 94-86 στο ματς της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, ανεβάζοντας το ρεκόρς του στο 12-1. Αυτή ήταν, μάλιστα, μια ιστορική νίκη για το «τριφύλλι», αφού έγινε η πρώτη ομάδα που πετυχαίνει 1.500 νίκες από καταβολής Α’ κατηγορίας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Γρήγορο σερί ο Παναθηναϊκός, πολύ εύστοχο το Περιστέρι

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με ένα γρήγορο 10-0 και τον Ρογκαβόπουλο να οδηγεί την επίθεση των πράσινων, με τον Γιάνκοβιτς να απαντάει μειώνοντας σε 10-4 στο 4’. Ο Σορτς πήρε τα πάνω τους τη συνέχεια και με συνεχόμενα καλάθια έκανε το 16-10, για να μειώσει ο Καρντένας με τρίποντο στο -1 για το Περιστέρι και σκορ 16-15 στο 7’. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με τρίποντο του Κάριους και το Περιστέρι να προηγείται με 22-23.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο το Περιστέρι συνεχισε να έχει ρυθμό πίσω από τα 6.75μ. και με τον Κάριους να βάζει δύο συνεχόμενα προηγήθηκε με 24-31 στο 12’. Ο Οσμάν με 2/2 βολές έκανε το 28-31 στο 13’. Ο Τολιόπουλος με 5 συνεχόμενους πόντους ισοφάρισε σε 35-35 για τον Παναθηναϊκό στο 15’, για να προσπεράσουν οι πράσινοι με 37-35 με καλάθι του Οσμάν.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στο δεύτερο ημίχρονο

Και πάλι ο Τούρκος σκόραρε για το 42-40 του Παναθηναϊκού στο 16’. Ο Νίκολς με 2/2 βολές ισοφάρισε σε 43-43 για το Περιστέρι Betsson στο 18’. Ο Ρογκαβόπουλος έκανε το 46-43, με το Περιστέρι να κάνει το επιμέρους 7-0 και να προηγείται στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου με +4 και σκορ 46-50.

Το Περιστέρι συνέχισε να έχε το προβάδισμα και στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου με τον Κάριους να φτάνει τους 14 και να κάνει το 53-57 στο 24’. Ο Χάρις με 3/3 βολές έδωσε προβάδισμα +4 στο Περιστέρι Betsson και σκορ 56-60 στο 25’. Ο Παναθηναϊκός με συνεχόμενες βολές του Σλούκα και του Σορτς, αλλά και ένα τρίποντο του Χουάντσο πέρασε μπροστά με 62-60 στο 27’. Ο Σλούκας με προσωπική φάση έδωσε αέρα έξι πόντων στον Παναθηναϊκό και σκορ 66-60. Το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με τον Παναθηναϊκό μπροστά με + 7 και σκορ 74-67.

Ο Γιούρτσεβεν ξεκίνησε στην τελευταία περίοδο και παίρνοντας αρκετές φάσεις στο low post, έδωσε διψήφιο προβάδισμα στον Παναθηναϊκό με 82-71 στο 33, φτάνοντας τους 7 πόντους στο αντίστοιχο σημείο του παιχνιδιού. Οι «πράσινοι» με καλάθι του Ρογκαβόπουλου ξέφυγαν με +15 και σκορ 86-71 στο 34’. Με ένα επιμέρους 14-4, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο +17 (88-71) και κλείδωσε το θετικό αποτέλεσμα. Το ματς τελείωσε με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 94-86 της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Τζιοπάνος, Μπακάλης, Νικολαΐδης

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-23, 46-50, 74-67, 94-86