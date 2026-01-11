newspaper
Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:37
Σε 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες προχωρούν τα ταξί από την Τρίτη
Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους
Ελλάδα 11 Ιανουαρίου 2026 | 21:17

Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε ετοιμότητα για το επερχόμενο κύμα ψύχους είναι ο Δήμος Ηρακλείου στην Κρήτη. Λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων με θερμαινόμενους χώρους και περιπολίες.

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Η Κυριακάτικη βραδινή ρουτίνα που κάνει τη Δευτέρα λιγότερο αγχωτική

Spotlight

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη, για την φροντίδα των αστέγων. Τα επόμενα 24ωρα επίκειται κύμα ψύχους, και το κρύο αναμένεται να πλήξει και το Ηράκλειο.

  • Δείτε την πρόγνωση του καιρού, ΕΔΩ.

Θερμαινόμενοι χώροι

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι, από το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στη Νέα Αλικαρνασσό (λ. Ικάρου 121) θα παραμείνει ανοικτό. Επίσης, θα προσφέρει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης. Παράλληλα, όλα τα Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) του Δήμου θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 15:00, καθώς και το Πολύκεντρο Νεολαίας μέχρι τις 20:30, ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας.

Περιπολίες και γεύματα

Επίσης, οι κοινωνικοί λειτουργοί της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας θα πραγματοποιήσουν street work. Θα προσφέρουν σε αστέγους κουβέρτες και γεύματα, ενώ θα τους ενημερώνουν για τις δυνατότητες φιλοξενίας στις δομές του Δήμου Ηρακλείου.

Κόσμος
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα στην Κίνα να μείνει μακριά από την Αμερική

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ έστειλαν μήνυμα στην Κίνα να μείνει μακριά από την Αμερική

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

LIVE: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
