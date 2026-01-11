Κακοκαιρία: Έκτακτα μέτρα από τον Δήμο Ηρακλείου για τους αστέγους εν όψει ψύχους

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου στην Κρήτη, για την φροντίδα των αστέγων. Τα επόμενα 24ωρα επίκειται κύμα ψύχους, και το κρύο αναμένεται να πλήξει και το Ηράκλειο.

Δείτε την πρόγνωση του καιρού, ΕΔΩ.

Θερμαινόμενοι χώροι

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Ηρακλείου ανακοίνωσε ότι, από το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου, το Κέντρο Έκτακτης Ανάγκης στη Νέα Αλικαρνασσό (λ. Ικάρου 121) θα παραμείνει ανοικτό. Επίσης, θα προσφέρει τη δυνατότητα διανυκτέρευσης. Παράλληλα, όλα τα Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.) του Δήμου θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τις 15:00, καθώς και το Πολύκεντρο Νεολαίας μέχρι τις 20:30, ως χώροι προσωρινής φιλοξενίας.

Περιπολίες και γεύματα

Επίσης, οι κοινωνικοί λειτουργοί της Υπηρεσίας Κοινωνικής Μέριμνας θα πραγματοποιήσουν street work. Θα προσφέρουν σε αστέγους κουβέρτες και γεύματα, ενώ θα τους ενημερώνουν για τις δυνατότητες φιλοξενίας στις δομές του Δήμου Ηρακλείου.