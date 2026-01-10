Κέρκεζ: «Ομάδα με πολλή ποιότητα ο Ολυμπιακός, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του»

Ο Ατρόμητος δεν μπόρεσε να αντισταθεί στον Ολυμπιακό και γνώρισε την ήττα (0-2) στο Περιστέρι στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Super League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας των δυτικών προαστίων, Ντούσαν Κέρκεζ, στάθηκε στην ποιότητα των Πειραιωτών και τη δουλειά του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ντούσαν Κέρκεζ μετά το Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2:

«Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ξέραμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα με πολλή ποιότητα. Στο α’ ημίχρονο δεν ήμασταν καλοί, κάναμε πολλά λάθη στις πάσες και ήμασταν λίγο φοβισμένοι. Όταν παίζεις με Ολυμπιακό που είναι πολύ επιθετικός, εσύ πρέπει να είσαι περισσότερο επιθετικός και η κατοχή της μπάλα να είναι 50-50%, αν θέλουμε να πάρουμε κάτι από το παιχνίδι.

Στο δεύτερο ημίχρονο πήγαμε καλύτερα, ήρθε το δεύτερο γκολ από λάθος μας αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Με το δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος. Με αυτές τις ομάδες ότι και να κάνεις είναι καλό, σίγουρα μπορούμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχουμε δουλειά, πρέπει να βλέπουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να πάμε να πάρουμε κάτι από κάθε παιχνίδι.

Παίκτες σαν τον Ταρέμι είναι μεγάλης κλάσης. Είναι normal άτομο, για μένα είναι σημαντικό όταν παίκτης αυτής της κλάσης ήρθε και μου έδωσε το χέρι του και μιλήσαμε για πολλά πράγματα. Τον ρώτησα γι’ αυτό που γίνεται στην χώρα του για την οικογένεια του. Μπράβο του και συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, κάνει πολύ καλή δουλειά ο προπονητής του και αυτό φαίνεται».