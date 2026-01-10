Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ (pic)
Η βαθμολογία της Super League μετά τα τρία παιχνίδια του Σαββάτου (10/1) για την 16η αγωνιστική.
- Σέρρες: Αναζητούνται και άλλα άτομα που ίσως εμπλέκονται στη δολοφονία του 17χρονου
- Θέρμανση: Αγωνία για το κόστος – Οι τιμές σε πετρέλαιο και ξύλα
- Τραμπ: Υπέγραψε διάταγμα για την προστασία των εσόδων από το πετρέλαιο της Βενεζουέλας σε λογαριασμούς των ΗΠΑ
- Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε… γκρεμό – Εγκλωβίστηκε μία γυναίκα
Επιστροφή στην αγωνιστική δράση για τη Super League, με το σημερινό πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις σε Κηφισιά, Περιστέρι και Αγρίνιο.
Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Ατρόμητου επικρατώντας με 2-0 και επέστρεψε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με παιχνίδι περισσότερο. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν τους 39 βαθμούς και πέρασαν στην κορυφή,την ώρα που η ΑΕΚ έχει 37, αλλά και ένα ματς λιγότερο. Από εκεί και πέρα οι Περιστεριώτες έμειναν στους 13 βαθμούς.
Ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα κόντρα στον Παναιτωλικό αφού επιβλήθηκε με 3-0. Το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου ανέβηκε πια στους 38 βαθμούς και τη δεύτερη θέση, ενώ οι Αγρινιώτες παράμειναν στους 15 βαθμούς.
Στο πρώτο χρονικά ματς, η Κηφισιά έμεινε ισόπαλη 1-1 απέναντι στην ΑΕΛ Novibet. Έτσι οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 19 πόντους όντας στην 8η θέση, ενώ οι Θεσσαλοί πήγαν στους 10 βαθμούς, παραμένοντας στην προτελευταία θέση.
Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια της αγωνιστικής πραγματοποιούνται την Κυριακή (11/1), με το ντέρμπι Άρης – ΑΕΚ στις 10:30, στο Βικελίδης να ξεχωρίζει, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ουραγό Πανσερραϊκό την ίδια ώρα.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής της Super League
Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet 1-1
Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2
Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3
11/01 16:00 Λεβαδειακός – Βόλος
11/01 17:30 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης
11/01 19:30 Άρης – ΑΕΚ
11/01 21:00 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός
Η βαθμολογία της Super League
Επόμενη αγωνιστική (17η) της Super League
17/01 15:30 Πανσερραϊκός-Κηφισιά
17/01 18:30 Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός (αναβλήθηκε)
18/01 17:00 ΑΕΛ Νovibet-Άρης
18/01 19:00 ΠΑΟΚ-ΟΦΗ
18/01 21:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός
19/01 18:00 Παναιτωλικός-Λεβαδειακός
19/01 20:00 Βόλος-Ατρόμητος
- Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ (pic)
- Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2: Άνετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με σούπερ Ταρέμι και Ζέλσον (vids)
- Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ 0-3: Οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν μόνοι τους στο Αγρίνιο, νίκη με οδηγό τον Κωνσταντέλια (vid)
- Νέο σόου και έξοχο γκολ από τον Ταρέμι, 0-2 ο Ολυμπιακός (vids)
- Υπέροχη ενέργεια και ασίστ του Ταρέμι, γκολ ο Μαρτίνς και 0-1 ο Ολυμπιακός στο Περιστέρι (vid)
- FA Cup: Δέκα γκολ έβαλε η Σίτι στην Έξετερ, πέρασαν επίσης Φούλαμ και Μπρέντφορντ
- Αλγερία – Νιγηρία 0-2: Ο MVP Ονιεμαέτσι εναντίον του Ελ Κααμπί στους «4» του Κόπα Άφρικα! (vid)
- Ο Γουόρντ κι ένα σημαντικό σερί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις