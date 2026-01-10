OpenAI – SoftBank: Επένδυση 1 δισ. δολαρίων στην SB Energy για την τεχνητή νοημοσύνη

Τα σχέδιά τους για επένδυση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην SB Energy ανακοίνωσαν οι OpenAI και SoftBank, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής συνεργασίας που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI.

Η SB Energy υποστηρίζεται από τις εταιρείες SoftBank και Ares Management.

Η συνεργασία αποτελεί μέρος της δέσμευσης Stargate ύψους 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσαν η OpenAI, η SoftBank και η Oracle τον περασμένο Ιανουάριο στο Λευκό Οίκο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Παρασκευής. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SB Energy θα κατασκευάσει και θα λειτουργήσει το κέντρο δεδομένων 1,2 γιγαβάτ της OpenAI στο Milam County του Τέξας, το οποίο ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο.

«Η συνεργασία με την SB Energy συνδυάζει τη δύναμή της στην υποδομή κέντρων δεδομένων και την ανάπτυξη ενέργειας με τη βαθιά εξειδίκευση της OpenAI στη μηχανική κέντρων δεδομένων», δήλωσε ο Greg Brockman, πρόεδρος της OpenAI, σε ανακοίνωση την Παρασκευή. «Το αποτέλεσμα είναι ένας γρήγορος, αξιόπιστος τρόπος κλιμάκωσης των υπολογιστικών δυνατοτήτων μέσω μεγάλων, εξαιρετικά βελτιστοποιημένων κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης».

Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει μια μη αποκλειστική προνομιακή συνεργασία με την OpenAI και τη SoftBank για την ανάπτυξη «ενός νέου μοντέλου για την κατασκευή κέντρων δεδομένων», σύμφωνα με την ανακοίνωση. Το μοντέλο αυτό θα συνδυάζει τον σχεδιασμό του κέντρου δεδομένων της OpenAI με την «αποδεδειγμένη εμπειρία της SB Energy σε θέματα ταχύτητας, κόστους και ολοκληρωμένης παροχής ενέργειας», ανέφεραν οι εταιρείες.

Η εταιρεία έχει υπό ανάπτυξη αρκετούς χώρους κέντρων δεδομένων πολλαπλών γιγαβάτ, ενώ οι αρχικές εγκαταστάσεις βρίσκονται υπό κατασκευή και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία φέτος, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Συνεργασία SoftBank και OpenAI

Η SoftBank, με επικεφαλής τον Masayoshi Son, και η OpenAI έχουν συνδεθεί όλο και περισσότερο κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους.

Δύο μήνες μετά την ανακοίνωση του έργου Stargate, η OpenAI ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων με επικεφαλής την SoftBank, τη μεγαλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση τεχνολογίας που έχει καταγραφεί ποτέ. Στον γύρο συμμετείχαν ο βασικός επενδυτής Microsoft, καθώς και οι Coatue, Altimeter και Thrive.

Η SoftBank ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι πούλησε το σύνολο της συμμετοχής της στην εταιρεία κατασκευής μικροεπεξεργαστών Nvidia έναντι 5,83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς επιδιώκει να αξιοποιήσει την «all in» επένδυσή της στην OpenAI.

Ο κατασκευαστής του ChatGPT ξοδεύει τεράστια ποσά και απέχει ακόμη πολύ από την κερδοφορία, πράγμα που σημαίνει ότι εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικά κεφάλαια.

Η OpenAI έχει υπογράψει συμφωνίες υποδομών αξίας άνω των 1,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους μήνες, σε μια προσπάθεια να κατασκευάσει τα κέντρα δεδομένων που, όπως ισχυρίζεται, είναι απαραίτητα για να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση. Τον Νοέμβριο, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Sam Altman, δήλωσε ότι η εταιρεία είναι σε καλό δρόμο για να αποφέρει ετήσια έσοδα άνω των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, με σχέδια να αυξηθεί σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια σε πωλήσεις έως το 2030.

Πηγή: ΟΤ