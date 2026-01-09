LEGO moments: Παίζουμε και χτίζουμε αναμνήσεις

Υπάρχουν παιχνίδια που δεν είναι απλώς… παιχνίδια, είναι εμπειρίες που μετατρέπονται σε πολύτιμες αναμνήσεις. Είναι εκείνα τα απογεύματα στο χαλί του σαλονιού, που οι ιστορίες χτίζονται τουβλάκι‑τουβλάκι, οι πολύτιμες στιγμές που «ενώνουν» μικρούς και μεγάλους. Τα LEGO έχουν αυτή τη μαγική ικανότητα να μεταμορφώνουν τον χρόνο σε δημιουργία και τη δημιουργία σε αναμνήσεις.

Είτε πρόκειται για ένα παιδί που φτιάχνει τον πρώτο του κόσμο, είτε για έναν ενήλικα που γίνεται και πάλι παιδί μέσα από το παιχνίδι, τα LEGO είναι μια μικρή απόδραση, μια ευκαιρία να αφήσουμε τη φαντασία να μας δείξει τον δρόμο. Για να σε βοηθήσουμε, να επιλέξεις το καλύτερο, συγκεντρώσαμε μια σειρά από σετ για κάθε ηλικία και διάθεση: από Minecraft και Disney μέχρι Art, Icons και Fortnite. Όλα όσα χρειάζεσαι για να ζήσεις τα δικά σου LEGO moments.

Για παιδιά που «χτίζουν» κόσμους

LEGO Classic – Medium Creative Box (4+)

Το απόλυτο σετ για ελεύθερο παιχνίδι. Χωρίς κανόνες, χωρίς περιορισμούς — μόνο χρώματα, τουβλάκια και φαντασία. Είναι το LEGO που μεγαλώνει μαζί με το παιδί, γιατί κάθε φορά μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό: ένα σπίτι, ένα ζώο, ένα όχημα, ένας ολόκληρος κόσμος.

LEGO Fortnite – Durrr Burger (5+)

Το Durrr Burger είναι τόσο χαριτωμένο όσο ακούγεται. Ένα παιχνιδιάρικο σετ για μικρά παιδιά που θέλουν να μπουν στον κόσμο του Fortnite με έναν πιο fun, φιλικό τρόπο. Γρήγορο στη συναρμολόγηση, ιδανικό για καθημερινό παιχνίδι.

LEGO Disney – Moana’s Adventure Canoe (6+)

Η Μοάνα ξεκινά άλλη μια περιπέτεια! Το κανό, τα αξεσουάρ και οι χαρακτήρες προσφέρουν ένα σετ γεμάτο ιστορίες, θάλασσα και φαντασία. Τέλειο για παιδιά που αγαπούν τις ηρωίδες της Disney.

LEGO Minecraft – The Baby Pig House (7+)

Ένα σετ που φέρνει το Minecraft στον πραγματικό κόσμο. Το χαριτωμένο Baby Pig House είναι ιδανικό για παιδιά που αγαπούν την εξερεύνηση και τις περιπέτειες. Με κινούμενα στοιχεία και γνώριμους χαρακτήρες, προσφέρει ατελείωτο παιχνίδι ρόλων και δημιουργικότητα.

LEGO Botanical Collection – Sunflowers (8+)

Ένα σετ που συνδυάζει δημιουργικότητα και διακόσμηση. Τα LEGO Sunflowers είναι φωτεινά, χαρούμενα και μπορούν να στολίσουν το δωμάτιο ή το γραφείο. Μια υπέροχη εισαγωγή στη Botanical σειρά.

LEGO Disney – Stitch (9+)

Ο πιο αγαπημένος εξωγήινος της Disney γίνεται ένα υπέροχο display model. Με κινούμενα αυτιά και χαριτωμένες λεπτομέρειες, όπως το χαβανέζικο πουκάμισο, το σετ είναι τέλειο για παιδιά που λατρεύουν τον Stitch — αλλά και για συλλέκτες που θέλουν ένα fun κομμάτι στο γραφείο ή στο δωμάτιο.

LEGO Heart Ornament (9+)

Ένα μικρό, γλυκό σετ που μπορεί να γίνει δώρο, διακόσμηση ή project για ένα δημιουργικό απόγευμα. Το LEGO Heart είναι ιδανικό για παιδιά που αγαπούν τις χειροτεχνίες και θέλουν να φτιάξουν κάτι που θα κρατήσουν.

Για εφήβους & ενήλικες που αγαπούν τη λεπτομέρεια

LEGO Art – Love (18+)

Ένα μοντέρνο, minimal έργο τέχνης που φτιάχνεται κομμάτι‑κομμάτι. Το LEGO Art Love είναι ιδανικό για όσους θέλουν να χαλαρώσουν δημιουργικά και να αποκτήσουν ένα statement κομμάτι για τον τοίχο τους.

LEGO Fortnite – Mecha Team Leader (18+)

Ένα εντυπωσιακό, μεγάλο σετ για fans του Fortnite. Με λεπτομέρειες που θυμίζουν in‑game αισθητική, το Mecha Team Leader είναι μια πρόκληση στη συναρμολόγηση και ένα εντυπωσιακό display model.

LEGO Icons – McLaren MP4/4 & Ayrton Senna (18+)

Για τους λάτρεις της Formula 1, αυτό το σετ είναι πραγματικός θησαυρός. Η McLaren MP4/4 και η φιγούρα του Ayrton Senna δημιουργούν ένα συλλεκτικό κομμάτι που συνδυάζει ιστορία, μηχανολογία και LEGO μαγεία.

LEGO Art – Mona Lisa (18+)

Η πιο διάσημη ζωγραφιά στον κόσμο, σε LEGO μορφή. Ένα σετ που απαιτεί υπομονή και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία δημιουργίας. Το αποτέλεσμα; Ένα έργο τέχνης που τραβάει όλα τα βλέμματα.