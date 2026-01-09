Θρίλερ με το πτώμα γυναίκας στο Ηράκλειο – Νεκρή πάνω από ένα μήνα
Πού στρέφονται οι έρευνες των αρχών - Εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με το πτώμα της 55χρονης που εντοπίστηκε χθες σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ηράκλειο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, η πρώτη αυτοψία έδειξε πως η 55χρονη Καναδέζα έχασε την ζωή της πριν από ένα ή δύο μήνες.
Οι αρχές αναφέρουν πως όλα τα ενδεχόμενα είναι υπό διερεύνηση αν και αυτό της εγκληματικής ενέργειας φαίνεται να απομακρύνεται.
Οι τοξικολογικές εξετάσεις και η νεκροψία που έχουν παραγγελθεί θα φωτίσουν ακόμα την υπόθεση και ίσως δώσουν απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου της 55χρονης.
Στο χώρο έγινε αυτοψία από τον αναπληρωτή διοικητή του Α Αστυνομικού τμήματος και από βαθμοφόρο της ίδιας υπηρεσίας, στη διάρκεια της οποίας συλλέχθηκαν στοιχεία για την αστυνομική έρευνα.
Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, περιφερόταν εκεί, δεν είχε μόνιμο τόπο κατοικίας και δεν είχε ποτέ ενοχλήσει με τη συμπεριφορά της.
Την γυναίκα δεν έχει αναζητήσει κανείς και είναι άγνωστο εάν έχει συγγενείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να υπάρξει σχετική ενημέρωση της πρεσβείας του Καναδά στην Αθήνα για την ανεύρεση συγγενικών της προσώπων.
