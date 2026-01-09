Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Ηράκλειο: Πτώμα γυναίκας σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο
Το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά
- Πώς μεταδίδεται η γρίπη – Το πείραμα με άρρωστους και υγιείς ενήλικες στον ίδιο χώρο
- «Συσσωρευμένα και προαναγγελθέντα τα προβλήματα» - Λυμπερόπουλος για τις 48ωρες απεργίες των ταξί
- Μειώστε τα «φέσια» προς τους ιδιώτες λέει το ΥΠΟΙΚ σε φορείς τους Δημοσίου
- Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Σε κατάσταση προχωρημένης σήψης εντόπισε περαστικός, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο του Ηρακλείου, το πτώμα μιας γυναίκας.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά.
Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της γυναίκας.
- Θρίλερ με το πτώμα γυναίκας στο Ηράκλειο – Νεκρή πάνω από ένα μήνα
- Ο προπονητής του Μαρόκου αποθέωσε τον Ελ Κααμπί: «Είναι παράδειγμα για τους νέους»
- Το κοινωνικό πρόσωπο της Περιφέρειας Αττικής
- Συρία: Οι Κούρδοι μαχητές αρνούνται να απομακρυνθούν από το Χαλέπι – Τι πρότεινε η Δαμασκός
- Νίκος Βέρτης: Η σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του – Ποια είναι η αγαπημένη του
- Περιφέρεια της χώρας ενισχύει με drone την πυροσβεστική υπηρεσία
- Διακομιδή 3χρονου από τη Σκιάθο στο Βόλο με σκάφος – Κόβει την ανάσα η μάχη με τα κύματα
- Ανακοίνωσε τον Σεμένιο η Μάντσεστερ Σίτι (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις