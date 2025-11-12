Πειραιάς: 70χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1 του λιμανιού
Το πτώμα άνδρα 70 ετών εντοπίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά, στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, και ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών.
Το πτώμα άνδρα εντοπίστηκε πριν τα ξημερώματα σήμερα Τετάρτη στη θαλάσσια περιοχή της Πύλης Ε1, εντός του κεντρικού λιμένα Πειραιά (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής
Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα-ελληνική ακτοφυλακή, πρόκειται για 70χρονο ημεδαπό, που ανασύρθηκε από στελέχη της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ).
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον άνδρα στο Αττικό Γενικό Νοσοκομείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου.
Αγνωστη αιτία
Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. Μέχρι στιγμής δεν είναι γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε ο άνδρας στη θάλασσα.
Πηγή: ΑΠΕ
