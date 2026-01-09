magazin
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
09.01.2026 | 06:45
Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες στη Νέα Σμύρνη
Κώστας Κακκαβάς: Έγινε 90 χρόνων – Η αδημοσίευτη φωτογραφία
Fizz 09 Ιανουαρίου 2026 | 10:40

Κώστας Κακκαβάς: Έγινε 90 χρόνων – Η αδημοσίευτη φωτογραφία

Ο Κώστας Κακκαβάς έχει γεννηθεί στις 8 Γενάρη του 1936.

Σύνταξη
Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Μακροζωία: Πόσο θα ζήσεις; Μάθε σε 10 δευτερόλεπτα!

Ο Κώστας Κακκαβάς φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου από όπου πήρε άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο.

Πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία Στέλλα (1955) του Μιχάλη Κακογιάννη, στο πλευρό της Μελίνας Μερκούρη.

Ο γόης του ελληνικού κινηματογράφου

Ακολούθησε η μία και μόνη συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ στον Αγαπητικό της βοσκοπούλας (1955).

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, κυρίως μελοδραματικές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εγκατέλειψε τον κινηματογράφο. Επανήλθε στο σινεμά το 1996 με την ταινία του Νίκου Ζερβού «Ο βαρόνος» και ακολούθησαν 2 ακόμη ταινίες, «Συμφωνία χαρακτήρων» (1998) της Λουκίας Ρικάκη και «Στη σκιά» του Λέμμυ Κώσιον (2002) του Νίκου Ζερβού.

Συμπρωταγωνίστησε ακόμη στο μονόπρακτο «Η αγγελία» του Γιώργου Σκούρτη στη σειρά της ΕΡΤ Ελληνικά μονόπρακτα (2006).

Το 1996, στο 37ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Κακκαβάς έλαβε ειδικό βραβείο για την ερμηνεία του στην ταινία Ο βαρόνος

Η ανάρτηση για τα γενέθλια των 90 χρόνων

Το Studio Κλεισθένης ευχήθηκε στον ηθοποιό για τα χθεσινά γενέθλια του με μια αδημοσίευτη φωτογραφία από το παρελθόν.

Πρόκειται για ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο στο οποίο ο ηθοποιός απαθανατίζεται, φορώντας στρατιωτική στολή και έχοντας ένα τσιγάρο στο χέρι.

«Το Studio Κλεισθένης στέλνει τις ευχές του στον αγαπημένο μας ηθοποιό Κώστα Κακαβά, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλια του και γίνεται 90 χρονών».

Business
Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Μασούτης: Έπεσαν οι υπογραφές για το deal με τον Κρητικό

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Φυσικό αέριο: Γκάζι στη ζήτηση και τις εξαγωγές για το 2026 – 2035

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Δεκεμβρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού
Fizz 09.01.26

Χάρβεϊ Γουάινσταϊν: Απορρίφθηκε το αίτημα για νέα δίκη, παραμένει ανοιχτή η κατηγορία βιασμού

Δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε το αίτημα του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για νέα δίκη, κρίνοντας ότι οι ενστάσεις ενόρκων δεν επηρέασαν την ετυμηγορία. Ανοιχτή παραμένει η κατηγορία βιασμού του 2013, με τον 73χρονο να παραμένει κρατούμενος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;
«Είμαστε ντροπαλοί» 08.01.26

Η Τζένιφερ Λόρενς προτιμά να γυρίζει ερωτικές σκηνές με άνδρες που δεν γνωρίζει – Αλλά γιατί;

Σχετικά με την τελευταία της ταινία «Die My Love», η Τζένιφερ Λόρενς αποκάλυψε ότι πραγματοποίησε μια ερωτική σκηνή με τον Ρόμπερτ Πάτινσον, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων — κάτι που, όπως είπε, έκανε τη διαδικασία «ευκολότερη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη
Go Fun 08.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Διπλός λυσσαλέος πόλεμος για την αμύθητη περιουσία της – Γιος και σύζυγος «ξιφομαχούν» για τη διαθήκη

Η Μπριζίτ Μπαρντό κληροδότησε την περιουσία της στα ζώα. Η επιλογή της έχει φέρει σύρραξη στους οικείους της με τον τέταρτο σύζυγό της να επιτίθεται στον μοναχογιό της διχαστικής ντίβας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της
«Το κενό είναι μεγάλο» 08.01.26

«Ο Γιώργος Παπαδάκης δίδαξε δημοσιογραφία»: Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρετά τον μέντορά της

Η Μπάγια Αντωνοπούλου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενη στη δημοσιογραφική του παρακαταθήκη και στον ρόλο του ως δασκάλου και μέντορα για μια ολόκληρη γενιά συναδέλφων

Σύνταξη
Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του
Τον θεωρεί αθώο 08.01.26

Υπόθεση Ρομπ Ράινερ: Εκτός υπεράσπισης ο δικηγόρος του γιου του που κατηγορείται για τη δολοφονία του

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νικ Ράινερ, γιου του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ: ο δικηγόρος του αποσύρθηκε, παρότι δηλώνει ότι τον θεωρεί αθώο. Ο 32χρονος δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί στο δικαστήριο και πλέον εκπροσωπείται από δημόσιο συνήγορο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του – Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του
Fizz 08.01.26

Γιώργος Λιάγκας: Το ατύχημα που έπαθε στο σπίτι του - Τι λέει ο ίδιος για την περιπέτεια του

Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε σήμερα στην εκπομπή του ΑΝΤ1. Στην έναρξη της εκπομπής, εξήγησε πως είχε ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι του και ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»
'Οχι τόσο απίθανος 08.01.26

Αυτή είναι η ταινία που απέρριψε ο Τζακ Μπλακ και θα μετανιώνει για πάντα – «Γιατί ήμουν τόσο…»

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τζακ Μπλακ αρνήθηκε να συμμετέχει το 2004 σε αυτή την ταινία και σήμερα το έχει μετανιώσει. «Είναι μια από τις αγαπημένες μου».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Σύνταξη
Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»
Δικαίωμα 07.01.26

Η Μίνι Ντράιβερ μιλάει για τον έρωτα στα 50 της: «Οι γυναίκες υφίστανται πίεση να βρουν έναν άνδρα»

Η 55χρονη Μίνι Ντράιβερ μίλησε ανοιχτά για τον έρωτα στη δεκαετία των πενήντα κι αποκάλυψε ότι είναι «πολύ χαρούμενη» που ο αρραβωνιαστικός της Άντισον Ο'Ντία μπήκε στη ζωή της, σε μία από τις σπάνιες δηλώσεις για τη σχέση τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη
I'd Do Anything 07.01.26

Στα 17 δεν ήξερα πώς να το ονομάσω: Η σταρ του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ κακοποιήθηκε στο talent show που την έκανε διάσημη

«Ήμουν σε μια φάση ανακάλυψης, μεγάλωνα μέσα στο σώμα μου. Και όλο αυτό συνοδευόταν από body shaming και μια διαρκή προσπάθεια να με ‘εκπαιδεύσουν’ στο πώς πρέπει να είμαι θηλυκή», ανέφερε μεταξύ άλλων η Τζέσι Μπάκλεϊ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της
Η μυστική ταφή 07.01.26

Το τελευταίο αντίο στη Μπριζίτ Μπαρντό, η παρουσία της Λεπέν, οι πορτοκαλί ζέρμπερες και η αποκάλυψη της αιτίας θανάτου της

Το φέρετρο της Μπαρντό, καλυμμένο κυρίως με πορτοκαλί και κίτρινα λουλούδια ζέρμπερες, μεταφέρθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l'Assomption της πόλης στην αρχή της κηδείας, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από γαλλικά κανάλια ειδήσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
IRIS: Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής
Η διαδικασία 09.01.26

Πάνω από 3 εκατ. ευρώ αγορές με IRIS σε φυσικά καταστήματα στον πρώτο μήνα υποχρεωτικής εφαρμογής

Οι επιχειρήσεις από 1ης Δεκεμβρίου 2025 είναι υποχρεωμένες να αποδέχονται συναλλαγές με IRIS - Η διαδικασία - Από την ερχόμενη εβδομάδα ο διπλασιασμός του ορίου μεταφοράς χρημάτων

Σύνταξη
Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια – Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών
Δείτε βίντεο 09.01.26

Ιράν: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Σκληρή καταστολή, αύξηση των νεκρών

Οι αρχές του Ιράν αντιμετώπισαν με σκληρή καταστολή τους διαδηλωτές που κινητοποιήθηκαν για 12η συνεχόμενη ημέρα - Μπλακ άουτ στο ίντερνετ - Στις φλόγες κυβερνητικά κτίρια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman
Culture Live 09.01.26

Η DC «ψωνίζει» από τη Marvel για να πατήσει στην κορυφή: Ο σταρ των Avengers που θέλουν στο sequel του Batman

Ο goth Batman του Ρόμπερτ Πάτινσον ήταν μια από τις κινηματογραφικές εκπλήξεις του 2022. Και με το sequel να βρίσκεται στα σκαριά, η DC τα δίνει όλα για σπάσει την κυριαρχία της Marvel.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline
Euroleague 09.01.26

Τι ισχύει με τον Γιαμπουσέλε στους Νικς: Οι «ματιές» για ανταλλαγή, ο Παναθηναϊκός και η trade deadline

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε είναι ένας παίκτης που ακούγεται όλο και πιο έντονα για τη Euroleague, διότι δεν παίζει καθόλου στους Νικς και ο Παναθηναϊκός ψάχνεται για το μεγάλο «μπαμ» – Ποια είναι τα δεδομένα στην περίπτωση του Γάλλου.

Σύνταξη
Πάτρα: Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα
Ελλάδα 09.01.26

Απολογούνται οι τέσσερις που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου στην Πάτρα

Κατά περίπτωση τους ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία.

Σύνταξη
Ρωσία: Χτύπησε την Ουκρανία με πύραυλο Ορέσνικ – «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»
Τέσσερις νεκροί 09.01.26

Η Ρωσία παραδέχτηκε ότι χτύπησε με πύραυλο Ορέσνικ την Ουκρανία - «Απάντηση για την επίθεση στο σπίτι του Πούτιν»

Η Ρωσία χρησιμοποίησε ξανά τον βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς ο οποίος μπορεί να φέρει πυρηνικές κεφαλές - Στόχευσε την πρωτεύουσα και τη δυτικότερη πόλη της Ουκρανίας

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα
Πολιτική 09.01.26

Υποκλοπές: Η Krikel, τα εικονικά τιμολόγια και ο λογιστής που ουδέποτε κλήθηκε να καταθέσει στην έρευνα

Η δίκη για τις υποκλοπές αρχίζει και πάλι και το in καταγράφει άλλο ένα σημαντικό κενό στην έρευνα της δικαιοσύνης, Παρά το γεγονός ότι η Krikel του Γιάννη Λαβράνου ήταν μπλεγμένη σε εικονικά τιμολόγια εκατ. ευρώ ο λογιστής της ουδέποτε κατέθεσε στις αρχές.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αγρότες: Διάλογος με Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων – Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές
Την Τρίτη η συνάντηση 09.01.26

Διάλογος αγροτών - Μητσοτάκη αλλά χωρίς ορίζοντα πρόσθετων μέτρων - Το Σάββατο αποφασίζουν για τις κόκκινες γραμμές

Μετά τις απειλές της κυβέρνησης για καταστολή των κινητοποιήσεων, ήρθε η νέα πρόσκληση σε διάλογο - Οι αγρότες αποφασίζουν το Σάββατο το πλαίσιο της συνάντησης με Μητσοτάκη

Σύνταξη
Πατήσια: Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου
Στα Πατήσια 09.01.26

Στο νοσοκομείο μαθήτρια που τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν έπεσε πάνω της πινακίδα φαρμακείου

Τη στιγμή του ατυχήματος έπνεαν ισχυροί άνεμοι και μέσα σε δευτερόλεπτα ο στύλος με την πινακίδα του φαρμακείου έπεσε και χτύπησε τη 15χρονη μαθήτρια στο κεφάλι

Σύνταξη
Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ
Κόσμος 09.01.26

Πώς η Ευρώπη μπορεί να βρει τη δύναμή της το 2026 απέναντι στον Τραμπ

Το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ περιγράφει την ΕΕ ως μια «αποσυντιθέμενη» ομάδα χωρών με «αδύναμους» ηγέτες καθιστά σαφές ότι η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τη θέση της και να πάψει να παρακολουθεί «παγωμένη» την αμερικανική επιθετικότητα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι
Πατρόν 09.01.26

O ατίθασος 32χρονος Βρετανός που ράβει σχεδιαστές μόδας και χρηματιστές της NY μοιάζει με ήρωα ταινίας του Γκάι Ρίτσι

Σε ηλικία μόλις 32 ετών, ο Ralph Fitzgerald, ένας ατίθασος Βρετανός με την εμφάνιση ενός χαρακτήρα του Γκάι Ρίτσι, έχει γίνει ο ράφτης των κινηματογραφικών αστέρων, των στελεχών του χρηματοοικονομικού τομέα και του σχεδιαστή μόδας, Marc Jacobs.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας
Περιβάλλον 09.01.26

Θησαυρός κάτω από τον πάγο – Γιατί ο Τραμπ θα δυσκολευτεί να φτάσει τον ορυκτό πλούτο της Γροιλανδίας

Τα σχέδια Τραμπ δείχνουν να αγνοούν τους κινδύνους που εγκυμονεί η γεωλογική αστάθεια της Γροιλανδίας καθώς η κλιματική αλλαγή λιώνει τον πάγο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 09.01.26

Νέα σενάρια από την Αργεντινή για Αντίνο και Παναθηναϊκό

Νέα ανατροπή δεδομένων από την Αργεντινή για την υπόθεση Σαντίνο Αντίνο και Παναθηναϊκού – Η πρόταση της Ρίβερ Πλέιτ που ξεπερνά του «τριφυλλιού» και το… like του παίκτη που δείχνει τις προθέσεις του

Σύνταξη
Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας
Ελλάδα 09.01.26

Κρήτη: Απολογείται σήμερα η μητέρα για την υπόθεση κακοποίησης των δύο παιδιών της – Τη Δευτέρα ο πατέρας

Απολογείται σήμερα η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, στο πλαίσιο της σοκαριστικής υπόθεσης που έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο

Σύνταξη
Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία – Έπεσαν κολώνες και δέντρα
Κακοκαιρία 09.01.26

Θυελλώδεις άνεμοι και έντονη χιονόπτωση σε Φθιώτιδα και Ευρυτανία - Έπεσαν κολώνες και δέντρα

Από τις θραύσεις κλαδιών πάνω σε εναέρια καλώδια λόγω των ισχυρών ανέμων, διεκόπη η ηλεκτροδότηση σε αρκετούς οικισμούς του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα

Σύνταξη
