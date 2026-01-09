Κώστας Κακκαβάς: Έγινε 90 χρόνων – Η αδημοσίευτη φωτογραφία

Ο Κώστας Κακκαβάς φοίτησε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου από όπου πήρε άδεια ηθοποιού ως εξαιρετικό ταλέντο.

Πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ήταν στην ταινία Στέλλα (1955) του Μιχάλη Κακογιάννη, στο πλευρό της Μελίνας Μερκούρη.

Ο γόης του ελληνικού κινηματογράφου

Ακολούθησε η μία και μόνη συνεργασία του με τη Φίνος Φιλμ στον Αγαπητικό της βοσκοπούλας (1955).

Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, κυρίως μελοδραματικές. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 εγκατέλειψε τον κινηματογράφο. Επανήλθε στο σινεμά το 1996 με την ταινία του Νίκου Ζερβού «Ο βαρόνος» και ακολούθησαν 2 ακόμη ταινίες, «Συμφωνία χαρακτήρων» (1998) της Λουκίας Ρικάκη και «Στη σκιά» του Λέμμυ Κώσιον (2002) του Νίκου Ζερβού.

Συμπρωταγωνίστησε ακόμη στο μονόπρακτο «Η αγγελία» του Γιώργου Σκούρτη στη σειρά της ΕΡΤ Ελληνικά μονόπρακτα (2006).

Το 1996, στο 37ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο Κακκαβάς έλαβε ειδικό βραβείο για την ερμηνεία του στην ταινία Ο βαρόνος

Η ανάρτηση για τα γενέθλια των 90 χρόνων

Το Studio Κλεισθένης ευχήθηκε στον ηθοποιό για τα χθεσινά γενέθλια του με μια αδημοσίευτη φωτογραφία από το παρελθόν.

Πρόκειται για ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο στο οποίο ο ηθοποιός απαθανατίζεται, φορώντας στρατιωτική στολή και έχοντας ένα τσιγάρο στο χέρι.

«Το Studio Κλεισθένης στέλνει τις ευχές του στον αγαπημένο μας ηθοποιό Κώστα Κακαβά, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλια του και γίνεται 90 χρονών».