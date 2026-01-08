Η βρετανική αστυνομία σε αποσύνθεση – Δίνουν σήμα και όπλο ακόμα και σε βιαστές

Δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 131 οι αστυνομικοί και υπάλληλοι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που διέπραξαν εγκλήματα ή σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, αφού δεν είχαν ελεγχθεί σωστά πριν από την πρόσληψή τους, σύμφωνα έκθεση που δημοσιεύτηκε τη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και συντάραξε την βρετανική κοινωνία. Ακόμα και επί χρόνια βιαστές επέβαλαν τον «νόμο και την τάξη».

Οι υποθέσεις αποκαλύφθηκαν σε ανασκόπηση των διαδικασιών ελέγχου καταλληλότητας που κάλυψε την περίοδο των 10 ετών έως τα τέλη Μαρτίου 2023. Άλλα σοβαρά εγκλήματα που διαπράχθηκαν από αστυνομικούς και προσωπικό περιλάμβαναν χρήση ναρκωτικών, βίαιες επιθέσεις και συμπλοκές.

Ειδικότερα, οι λεπτομέρειες αυτών των τραγικών σφαλμάτων στους ελέγχους αποκαλύφθηκαν στην έκθεση που παραγγέλθηκε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, μετά από μια σειρά σκανδάλων με εν ενεργεία αστυνομικούς που είχαν περάσει απαρατήρητοι από το σύστημα ελέγχου, όπως ο Γουέιν Κούζενς, που δολοφόνησε τη Σάρα Έβεραρντ, και ο Ντέιβιντ Κάρικ, κατά συρροή βιαστής.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι 5.073 αστυνομικοί και υπάλληλοι δεν είχαν ελεγχθεί σωστά: από αυτούς, οι 4.528 δεν είχαν περάσει από έλεγχο της Ειδικής Υπηρεσίας, οι 431 δεν είχαν ελεγχθεί από το Υπουργείο Άμυνας και σε 114 περιπτώσεις είχε ανατραπεί απόρριψη ελέγχου από εσωτερική επιτροπή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Άλλοι 3.338, των οποίων ο έλεγχος έπρεπε να ανανεωθεί, υποβλήθηκαν μόνο σε περιορισμένους ελέγχους.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία εκτίμησε ότι περίπου 1.200 άτομα που εντάχθηκαν στο σώμα θα είχαν απορριφθεί υπό κανονικές συνθήκες, από σύνολο περίπου 27.300 αιτήσεων.

Παράλληλα, 17.355 αστυνομικοί και υπάλληλοι δεν είχαν τις συστάσεις τους ελεγμένες σωστά -ή καθόλου- μεταξύ 2018 και Απριλίου 2022.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν εξέτασε κάθε έναν από αυτούς τους φακέλους, αλλά εκτιμά ότι περίπου 250 από τους εργαζόμενους αυτούς δεν θα είχαν προσληφθεί αν οι συστάσεις τους είχαν ελεγχθεί.

Διαβόητοι βιαστές

Ο Ντέιβιντ Κάρικ, ένας από τους χειρότερους σεξουαλικούς εγκληματίες του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Κλιφ Μίτσελ, ο οποίος διεξήγαγε μια «εκστρατεία βιασμών» σε βάρος δύο θυμάτων, ήταν μεταξύ των αστυνομικών που δεν είχαν υποβληθεί σε επαρκείς ελέγχους.

Ο Κάρικ, είχε απασχολήσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία και άλλες δυνάμεις εννέα φορές για αδικήματα όπως ενδοοικογενειακή βία, διάρρηξη, παρενόχληση και επίθεση. Παρ’ όλα αυτά, πέρασε δύο φορές τους ελέγχους καταλληλότητας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας — το 2001 και ξανά το 2017. Ο Κάρικ, ο οποίος καταδικάστηκε σε 37 ισόβιες ποινές για τα εγκλήματά του, δεν είχε ελεγχθεί επαρκώς το 2017, καθώς οι διαδικασίες δεν αποκάλυψαν καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος του.

Ο Κλιφ Μίτσελ προσλήφθηκε παρότι είχε κατηγορηθεί για τον βιασμό παιδιού. Η αίτησή του είχε αρχικά απορριφθεί, όμως η απόφαση αυτή ανατράπηκε. Αργότερα καταδικάστηκε για 13 περιπτώσεις βιασμού, εκ των οποίων οι έξι αφορούσαν παιδί. Σήμερα εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο 26χρονος ήταν ένας από τους 25 αστυνομικούς στους οποίους δόθηκε «δεύτερη ευκαιρία» και οι οποίοι στη συνέχεια διέπραξαν ποινικά αδικήματα ή υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, όπως πράξεις βίας, σεξουαλικές επιθέσεις και χρήση ναρκωτικών. Ο Μίτσελ εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης με ελάχιστο χρόνο έκτισης σχεδόν 18 ετών, αφού διέπραξε περισσότερες από 50 σεξουαλικές επιθέσεις.

Του επετράπη να ενταχθεί στο σώμα το 2020, αφού επιτροπή ελέγχου -η οποία αποσκοπούσε εν μέρει στη βελτίωση της διαφορετικότητας- ανέτρεψε απόφαση απόρριψης της αίτησής του, παρά προηγούμενη κατηγορία για βιασμό παιδιού.

Γιατί

Οι έλεγχοι καταλληλότητας υποτίθεται ότι αποκλείουν άτομα με καταδίκες, προειδοποιήσεις ή εγκληματικές διασυνδέσεις, ή περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις προβλημάτων ακεραιότητας και χαρακτήρα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Telegraph, για να αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών και να επιτευχθούν μη ρεαλιστικοί στόχοι διαφορετικότητας που είχε θέσει η τότε επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ντέιμ Κρεσίντα Ντικ, ανώτατα στελέχη επέτρεψαν την πτώση των προτύπων πρόσληψης.

Είχαν προειδοποιηθεί ότι θα έχαναν εκατομμύρια λίρες χρηματοδότησης αν δεν προσλάμβαναν επιπλέον 4.557 αστυνομικούς μέσα σε διάστημα 3,5 ετών. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης της Αστυνομίας, οι δυνάμεις σε Αγγλία και Ουαλία όφειλαν να προσλάβουν 20.000 αστυνομικούς μέσα σε τρεισήμισι χρόνια για να αντικαταστήσουν όσους είχαν περικοπεί την περίοδο της λιτότητας.

Το σώμα ξεκίνησε επίσης μια μεγάλη εκστρατεία προσλήψεων για ένοπλους αστυνομικούς μετά από σειρά διεθνών τρομοκρατικών επιθέσεων. «Οι αποκλίσεις από την πολιτική και την πρακτική, η υπερβολική αυτοπεποίθηση στην ικανότητα μαζικών προσλήψεων και η έλλειψη πόρων στους ελέγχους καταλληλότητας αύξησαν τον κίνδυνο» ανέφερε η έκθεση.

Στελέχη της Σκότλαντ Γιαρντ υποστήριξαν ότι η απόφαση χαλάρωσης των κανόνων ελέγχου ελήφθη σε μια περίοδο που το σώμα δεχόταν έντονες πιέσεις για να επιτύχει τους στόχους προσλήψεων στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος ενίσχυσης της αστυνομίας.

Για τη διαφορετικότητα

Το 2021, η τότε επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ντέιμ Κρεσίντα Ντικ Ντέιμ Κρεσίντα έθεσε φιλόδοξους στόχους διαφορετικότητας, δηλώνοντας ότι ήθελε το 40% των νεοπροσλαμβανόμενων αστυνομικών να προέρχεται από μαύρες και εθνοτικές μειονότητες έως το 2023.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε συστήσει επιτροπή ελέγχου για να εξετάζει τους λόγους απόρριψης υποψηφίων από εθνοτικές μειονότητες. Αποτελούμενη από ανώτερους αξιωματικούς και εξωτερικά μέλη από κοινοτικές ομάδες, η επιτροπή εξέτασε 505 περιπτώσεις απορριφθέντων υποψηφίων κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Σε 114 από αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις ανατράπηκαν και οι υποψήφιοι επετράπη να προσληφθούν παρά τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί στους ελέγχους. Η επιτροπή έχει πλέον καταργηθεί. Η έκθεση διαπίστωσε ότι ανώτατοι αξιωματικοί δέχονταν πολιτικές πιέσεις και έπρεπε να επιτύχουν στόχους προσλήψεων, διαφορετικά η χρηματοδότηση θα μεταφερόταν σε άλλες δυνάμεις.

Η αναπληρώτρια επίτροπος Ρέιτσελ Γουίλιαμς αναγνώρισε ότι «το κοινό θα ανησυχήσει ιδιαίτερα» από τα κενά στις διαδικασίες ελέγχου.

Μεταξύ άλλων, συστάθηκε επιτροπή ελέγχου για να εξετάζει γιατί άτομα από υποεκπροσωπούμενες ομάδες αποτύγχαναν στη διαδικασία επιλογής. Η επιτροπή αυτή εξέταζε όλες τις περιπτώσεις απόρριψης υποψηφίων μαύρης καταγωγής ή εθνοτικών μειονοτήτων.

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία εκτίμησε ότι περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί και υπάλληλοι προσλήφθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί στους απαιτούμενους ελέγχους την περίοδο 2013–2023. Άλλοι 17.355 ενδέχεται να εντάχθηκαν χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι συστάσεις τους.

Οι αποκλίσεις από τη συνήθη πρακτική σήμαιναν ότι χιλιάδες συστάσεις δεν ελέγχθηκαν, ενώ οι συντομεύσεις στις διαδικασίες καταλληλότητας οδήγησαν στο να υπηρετούν στο σώμα άτομα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Αυτό συνέβαλε σε «βλάβη που προκλήθηκε από αστυνομικούς» και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη του κοινού, σύμφωνα με την έκθεση.

«Τα ανώτερα στελέχη υιοθέτησαν μια επιθετική προσέγγιση στις πρακτικές πρόσληψης και ελέγχου, προκειμένου να επιτύχουν στόχους προσλήψεων που τελικά αποδείχθηκαν ανέφικτοι και να αυξήσουν ταχύτατα το ανθρώπινο δυναμικό της Μητροπολιτικής Αστυνομικής Υπηρεσίας. Η έμφαση φάνηκε να δίνεται στην ταχύτητα και στην ποσότητα· αυτό, ακούσια, υπονόμευσε την ακεραιότητα» ανέφερε η έκθεση.

Η Πόλα Ντοντς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε:

«Η σημερινή έκθεση αποτυπώνει μια φαρσική κατάσταση, όπου η επίτευξη ενός αριθμητικού στόχου προσλήψεων τέθηκε πάνω από τους κανονικούς ελέγχους και τις δικλίδες ασφαλείας.

Πηγές: BBC, The Telegraph