Η βρετανική αστυνομία σε αποσύνθεση – Δίνουν σήμα και όπλο ακόμα και σε βιαστές
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 13:38

Η βρετανική αστυνομία σε αποσύνθεση – Δίνουν σήμα και όπλο ακόμα και σε βιαστές

Για να βγουν τα νούμερα, οι αστυνομικές αρχές στου Λονδίνο χαλάρωσαν επικίνδυνα τα πρότυπα πρόσληψης αστυνομικών, εντάσσοντας στις τάσεις τους ακόμα και κατα συρροή βιαστές.

Δεν είναι ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις, αλλά 131 οι αστυνομικοί και υπάλληλοι της Μητροπολιτικής Αστυνομίας που διέπραξαν εγκλήματα ή σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, αφού δεν είχαν ελεγχθεί σωστά πριν από την πρόσληψή τους, σύμφωνα έκθεση που δημοσιεύτηκε τη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και συντάραξε την βρετανική κοινωνία. Ακόμα και επί χρόνια βιαστές επέβαλαν τον «νόμο και την τάξη».

Οι υποθέσεις αποκαλύφθηκαν σε ανασκόπηση των διαδικασιών ελέγχου καταλληλότητας που κάλυψε την περίοδο των 10 ετών έως τα τέλη Μαρτίου 2023. Άλλα σοβαρά εγκλήματα που διαπράχθηκαν από αστυνομικούς και προσωπικό περιλάμβαναν χρήση ναρκωτικών, βίαιες επιθέσεις και συμπλοκές.

Ειδικότερα, οι λεπτομέρειες αυτών των τραγικών σφαλμάτων στους ελέγχους αποκαλύφθηκαν στην έκθεση που παραγγέλθηκε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία, μετά από μια σειρά σκανδάλων με εν ενεργεία αστυνομικούς που είχαν περάσει απαρατήρητοι από το σύστημα ελέγχου, όπως ο Γουέιν Κούζενς, που δολοφόνησε τη Σάρα Έβεραρντ, και ο Ντέιβιντ Κάρικ, κατά συρροή βιαστής.

Η έκθεση διαπίστωσε ότι 5.073 αστυνομικοί και υπάλληλοι δεν είχαν ελεγχθεί σωστά: από αυτούς, οι 4.528 δεν είχαν περάσει από έλεγχο της Ειδικής Υπηρεσίας, οι 431 δεν είχαν ελεγχθεί από το Υπουργείο Άμυνας και σε 114 περιπτώσεις είχε ανατραπεί απόρριψη ελέγχου από εσωτερική επιτροπή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.

Άλλοι 3.338, των οποίων ο έλεγχος έπρεπε να ανανεωθεί, υποβλήθηκαν μόνο σε περιορισμένους ελέγχους.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία εκτίμησε ότι περίπου 1.200 άτομα που εντάχθηκαν στο σώμα θα είχαν απορριφθεί υπό κανονικές συνθήκες, από σύνολο περίπου 27.300 αιτήσεων.

Παράλληλα, 17.355 αστυνομικοί και υπάλληλοι δεν είχαν τις συστάσεις τους ελεγμένες σωστά -ή καθόλου- μεταξύ 2018 και Απριλίου 2022.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δεν εξέτασε κάθε έναν από αυτούς τους φακέλους, αλλά εκτιμά ότι περίπου 250 από τους εργαζόμενους αυτούς δεν θα είχαν προσληφθεί αν οι συστάσεις τους είχαν ελεγχθεί.

Διαβόητοι βιαστές

Ο Ντέιβιντ Κάρικ, ένας από τους χειρότερους σεξουαλικούς εγκληματίες του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Κλιφ Μίτσελ, ο οποίος διεξήγαγε μια «εκστρατεία βιασμών» σε βάρος δύο θυμάτων, ήταν μεταξύ των αστυνομικών που δεν είχαν υποβληθεί σε επαρκείς ελέγχους.

Ο Κάρικ, είχε απασχολήσει τη Μητροπολιτική Αστυνομία και άλλες δυνάμεις εννέα φορές για αδικήματα όπως ενδοοικογενειακή βία, διάρρηξη, παρενόχληση και επίθεση. Παρ’ όλα αυτά, πέρασε δύο φορές τους ελέγχους καταλληλότητας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας — το 2001 και ξανά το 2017. Ο Κάρικ, ο οποίος καταδικάστηκε σε 37 ισόβιες ποινές για τα εγκλήματά του, δεν είχε ελεγχθεί επαρκώς το 2017, καθώς οι διαδικασίες δεν αποκάλυψαν καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος του.

Ο Κλιφ Μίτσελ προσλήφθηκε παρότι είχε κατηγορηθεί για τον βιασμό παιδιού. Η αίτησή του είχε αρχικά απορριφθεί, όμως η απόφαση αυτή ανατράπηκε. Αργότερα καταδικάστηκε για 13 περιπτώσεις βιασμού, εκ των οποίων οι έξι αφορούσαν παιδί. Σήμερα εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ο 26χρονος ήταν ένας από τους 25 αστυνομικούς στους οποίους δόθηκε «δεύτερη ευκαιρία» και οι οποίοι στη συνέχεια διέπραξαν ποινικά αδικήματα ή υπέπεσαν σε σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, όπως πράξεις βίας, σεξουαλικές επιθέσεις και χρήση ναρκωτικών. Ο Μίτσελ εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης με ελάχιστο χρόνο έκτισης σχεδόν 18 ετών, αφού διέπραξε περισσότερες από 50 σεξουαλικές επιθέσεις.

Του επετράπη να ενταχθεί στο σώμα το 2020, αφού επιτροπή ελέγχου -η οποία αποσκοπούσε εν μέρει στη βελτίωση της διαφορετικότητας- ανέτρεψε απόφαση απόρριψης της αίτησής του, παρά προηγούμενη κατηγορία για βιασμό παιδιού.

Γιατί

Οι έλεγχοι καταλληλότητας υποτίθεται ότι αποκλείουν άτομα με καταδίκες, προειδοποιήσεις ή εγκληματικές διασυνδέσεις, ή περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις προβλημάτων ακεραιότητας και χαρακτήρα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η Telegraph, για να αυξηθεί ο αριθμός των αστυνομικών και να επιτευχθούν μη ρεαλιστικοί στόχοι διαφορετικότητας που είχε θέσει η τότε επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ντέιμ Κρεσίντα Ντικ, ανώτατα στελέχη επέτρεψαν την πτώση των προτύπων πρόσληψης.

Είχαν προειδοποιηθεί ότι θα έχαναν εκατομμύρια λίρες χρηματοδότησης αν δεν προσλάμβαναν επιπλέον 4.557 αστυνομικούς μέσα σε διάστημα 3,5 ετών. Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ενίσχυσης της Αστυνομίας, οι δυνάμεις σε Αγγλία και Ουαλία όφειλαν να προσλάβουν 20.000 αστυνομικούς μέσα σε τρεισήμισι χρόνια για να αντικαταστήσουν όσους είχαν περικοπεί την περίοδο της λιτότητας.

Το σώμα ξεκίνησε επίσης μια μεγάλη εκστρατεία προσλήψεων για ένοπλους αστυνομικούς μετά από σειρά διεθνών τρομοκρατικών επιθέσεων. «Οι αποκλίσεις από την πολιτική και την πρακτική, η υπερβολική αυτοπεποίθηση στην ικανότητα μαζικών προσλήψεων και η έλλειψη πόρων στους ελέγχους καταλληλότητας αύξησαν τον κίνδυνο» ανέφερε η έκθεση.

Στελέχη της Σκότλαντ Γιαρντ υποστήριξαν ότι η απόφαση χαλάρωσης των κανόνων ελέγχου ελήφθη σε μια περίοδο που το σώμα δεχόταν έντονες πιέσεις για να επιτύχει τους στόχους προσλήψεων στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος ενίσχυσης της αστυνομίας.

Για τη διαφορετικότητα

Το 2021, η τότε επίτροπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, Ντέιμ Κρεσίντα Ντικ Ντέιμ Κρεσίντα έθεσε φιλόδοξους στόχους διαφορετικότητας, δηλώνοντας ότι ήθελε το 40% των νεοπροσλαμβανόμενων αστυνομικών να προέρχεται από μαύρες και εθνοτικές μειονότητες έως το 2023.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία είχε συστήσει επιτροπή ελέγχου για να εξετάζει τους λόγους απόρριψης υποψηφίων από εθνοτικές μειονότητες. Αποτελούμενη από ανώτερους αξιωματικούς και εξωτερικά μέλη από κοινοτικές ομάδες, η επιτροπή εξέτασε 505 περιπτώσεις απορριφθέντων υποψηφίων κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Σε 114 από αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις ανατράπηκαν και οι υποψήφιοι επετράπη να προσληφθούν παρά τις επιφυλάξεις που είχαν διατυπωθεί στους ελέγχους. Η επιτροπή έχει πλέον καταργηθεί. Η έκθεση διαπίστωσε ότι ανώτατοι αξιωματικοί δέχονταν πολιτικές πιέσεις και έπρεπε να επιτύχουν στόχους προσλήψεων, διαφορετικά η χρηματοδότηση θα μεταφερόταν σε άλλες δυνάμεις.

Η αναπληρώτρια επίτροπος Ρέιτσελ Γουίλιαμς αναγνώρισε ότι «το κοινό θα ανησυχήσει ιδιαίτερα» από τα κενά στις διαδικασίες ελέγχου.

Μεταξύ άλλων, συστάθηκε επιτροπή ελέγχου για να εξετάζει γιατί άτομα από υποεκπροσωπούμενες ομάδες αποτύγχαναν στη διαδικασία επιλογής. Η επιτροπή αυτή εξέταζε όλες τις περιπτώσεις απόρριψης υποψηφίων μαύρης καταγωγής ή εθνοτικών μειονοτήτων.

Παράλληλα, η Μητροπολιτική Αστυνομία εκτίμησε ότι περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί και υπάλληλοι προσλήφθηκαν χωρίς να έχουν υποβληθεί στους απαιτούμενους ελέγχους την περίοδο 2013–2023. Άλλοι 17.355 ενδέχεται να εντάχθηκαν χωρίς να έχουν ελεγχθεί οι συστάσεις τους.

Οι αποκλίσεις από τη συνήθη πρακτική σήμαιναν ότι χιλιάδες συστάσεις δεν ελέγχθηκαν, ενώ οι συντομεύσεις στις διαδικασίες καταλληλότητας οδήγησαν στο να υπηρετούν στο σώμα άτομα που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Αυτό συνέβαλε σε «βλάβη που προκλήθηκε από αστυνομικούς» και υπονόμευσε την εμπιστοσύνη του κοινού, σύμφωνα με την έκθεση.

«Τα ανώτερα στελέχη υιοθέτησαν μια επιθετική προσέγγιση στις πρακτικές πρόσληψης και ελέγχου, προκειμένου να επιτύχουν στόχους προσλήψεων που τελικά αποδείχθηκαν ανέφικτοι και να αυξήσουν ταχύτατα το ανθρώπινο δυναμικό της Μητροπολιτικής Αστυνομικής Υπηρεσίας. Η έμφαση φάνηκε να δίνεται στην ταχύτητα και στην ποσότητα· αυτό, ακούσια, υπονόμευσε την ακεραιότητα» ανέφερε η έκθεση.

Η Πόλα Ντοντς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε:
«Η σημερινή έκθεση αποτυπώνει μια φαρσική κατάσταση, όπου η επίτευξη ενός αριθμητικού στόχου προσλήψεων τέθηκε πάνω από τους κανονικούς ελέγχους και τις δικλίδες ασφαλείας.

Πηγές: BBC, The Telegraph

Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη
Κόσμος 08.01.26

Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο στη Γροιλανδία και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη

Υπό το πρίσμα της επίθεσης στη Βενεζουέλα, οι απροκάλυπτες αποικιοκρατικού τύπου δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκτούν άλλο βάρος - Η αμηχανία της Ευρώπης και τα διπλά στάνταρ

Σύνταξη
Ερντογάν: «Η Δύση χάνει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»
Τουρκία 08.01.26

Ο Ερντογάν προειδοποιεί: «Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού»

Διαμορφώνεται ένας νέος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, εκτιμά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού».

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Επίκειται συνάντηση 08.01.26

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή
Πολιτική 08.01.26

Παύλος Μαρινάκης προς αγρότες: «Ότι δώσαμε δώσαμε» – Νέες απειλές για καταστολή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών άφησε κάτι παραπάνω από ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει επέμβαση της Αστυνομίας εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας
Επικαιρότητα 08.01.26

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Η ΔΕΗ απαγορεύει την επίσκεψη Ανδρουλάκη στις εγκαταστάσεις της Πτολεμαΐδας

«Το αιτιολογικό που ανέφεραν στη γραπτή τους απάντηση στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ, ήταν γενικόλογα και ασαφώς οι "επιχειρησιακοί λόγοι"», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»
Euroleague 08.01.26

Μπαρτζώκας: «Πολύ αξιόλογο το ρόστερ μας, αλλά οι τίτλοι θέλουν δουλειά»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το πώς έχει διαμορφωθεί το ρόστερ του Ολυμπιακού, ωστόσο επεσήμανε ότι για να μεταφραστεί αυτό σε τίτλους και νίκες, χρειάζεται πολλή δουλειά. Τι είπε ενόψει Μπάγερν, για τους τραυματίες και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ
Euroleague 08.01.26

Παίζει κόντρα στη Μπάγερν ο Μιλουτίνοφ

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το ματς της Παρασκευής (9/1, 21:15) κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου για την Ευρωλίγκα θα είναι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Σύνταξη
Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα
Πώς εμπλέκεται 08.01.26

Παραδόθηκε στις Αρχές ένας 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στην Πάτρα

Ο άνδρας παραδόθηκε στην Αστυνομία στην Πάτρα πριν από λίγη ώρα και φέρεται να είναι ένας εκ των τριών βασικών δραστών της ανθρωποκτονίας στο νυχτερινό κέντρο της περιοχής

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» – Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ
«Άρνηση υπηρεσίας» 08.01.26

«Οι πομποί δημιούργησαν το πρόβλημα, δεν ήταν παρεμβολή» - Διοικητής της ΕΑΚ για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Αναφορικά με τα σενάρια δολιοφθοράς στο μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται για αποτέλεσμα κακόβουλης ενέργειας»

Σύνταξη
Γροιλανδία: Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη
Κόσμος 08.01.26

Οι επιλογές Τραμπ για να πάρει τον έλεγχο στη Γροιλανδία και η αναζήτηση απάντησης από την Ευρώπη

Υπό το πρίσμα της επίθεσης στη Βενεζουέλα, οι απροκάλυπτες αποικιοκρατικού τύπου δηλώσεις του Τραμπ για τη Γροιλανδία αποκτούν άλλο βάρος - Η αμηχανία της Ευρώπης και τα διπλά στάνταρ

Σύνταξη
Αγρότες: Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο, στο δρόμο για τα Τέμπη οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου
Ξεκίνησαν οι αποκλεισμοί 08.01.26 Upd: 12:50

Αγρότες: Κλειστή η Αθηνών – Λαμίας στο Κάστρο, στο δρόμο για τα Τέμπη οι Λαρισαίοι – Νέες απειλές από το Μαξίμου

Αποφασιστικά υλοποιούν τις αποφάσεις τους για 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες. Κλείνουν Αθηνών - Λαμίας, Τέμπη, Ιόνια Οδό και τελωνεία, ενώ το Μαξίμου εκτοξεύει απειλές

Σύνταξη
Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας
Πολιτική 08.01.26

Ένσταση αντισυνταγματικότητας κατάθεσε το ΠΑΣΟΚ για το νομοσχέδιο του υπ. Άμυνας

O Παναγιώτης Δουδωνής εκ μέρους της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ κατάθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας που συζητείται στη Βουλή τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ανατρέπει τη ζωή και την επαγγελματική εξέλιξη των εν ενεργεία στρατιωτικών»

Σύνταξη
Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025
Αθλητισμός & Σπορ 08.01.26

Εμμανουήλ Καραλής και Ελίνα Τζένγκο κορυφαίοι αθλητές στίβου στην Ελλάδα για το 2025

Ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο αναδείχθηκαν κορυφαίοι της χρονιάς για το 2025 στην ψηφοφορία της Ομοσπονδίας και απέσπασαν τον πρώτο τους τίτλο στην κατηγορία των Ανδρών και Γυναικών.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η Αφρική παίζει στο… Παρίσι

Η Île-de-France, η μητροπολιτική περιοχή του Παρισιού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο «φυτώριο» παικτών της CAN 2025, ξεπερνώντας σε γεννήσεις κάθε συμμετέχουσα χώρα από την Αφρική

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου: «Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται»
Ανακοίνωση 08.01.26

«Όποιος ελέγχει, διώκεται· όποιος εμπλέκεται, καλύπτεται» - Νέα Αριστερά για απομάκρυνση Τυχεροπούλου

«Στην πράξη συνεχίζεται η λειτουργία του κομματικού κράτους της ΝΔ, η οποία αξιοποιώντας τη διοίκηση της ΑΑΔΕ ως μηχανισμό στοχοποιεί και τιμωρεί την Τυχεροπούλου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 08.01.26

Ήταν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου: «Έσπασε» ο Στρατής Λιαρέλης στον συγκλονιστικό επικήδειό του για τον Γιώργο Παπαδάκη

Ο γνωστός δημοσιογράφος, αλλά και στενός φίλος του Γιώργου Παπαδάκη, Στρατής Λιαρέλης ήταν ο μοναδικός που εκφώνησε επικήδειο στο τελευταίο «αντίο» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σύνταξη
Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ
Ποδόσφαιρο 08.01.26

Η FIFA φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο οφσάιντ

Με προηγμένο AI, ψηφιακή σάρωση παικτών και τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, το ημιαυτόματο οφσάιντ στα Παγκόσμια Κύπελλα του 2026 η FIFA υπόσχεται πιο γρήγορες, ακριβείς και «κατανοητές» αποφάσεις για όλους.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κυβέρνηση προς αγρότες: Και τώρα… το μαστίγιο!
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κυβέρνηση προς αγρότες: Και τώρα… το μαστίγιο!

Τα «δόντια» της δείχνει τώρα η κυβέρνηση στους αγρότες μετά τις ξαναπαιγμένες εξαγγελίες, επί των αιτημάτων τους. Απειλές για ποινικές διώξεις και πρόστιμα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
