Πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του «Πάρκου Λαού» στη Χαλκίδα
Ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν την περίφραξη γηπέδου στη Χαλκίδα με τον Δήμο Χαλκιδαίων να ζητάει από τούς πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών.
Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, σημειώθηκε πτώση τμήματος της περίφραξης στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Πάρκου Λαού.
Όπως αναφέρει σχετική ανάρτηση του Δήμου, «τα συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προσωρινή ασφάλιση και απομόνωση του σημείου, προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για πολίτες και αθλητές, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για την αποκατάσταση της περίφραξης το συντομότερο δυνατό, ώστε το γήπεδο να επανέλθει σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία.
Ο Δήμος Χαλκιδέων παρακαλεί τους πολίτες να μην προσεγγίζουν στο σημείο και να μην κάνουν χρήση του γηπέδου, μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών και την επίσημη επαναλειτουργία του γηπέδου».
πηγή φωτογραφιών: https://www.facebook.com/dimos.xalkideon
