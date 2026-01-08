Πάτρικ Σουέζι: Πέθανε ο μικρότερος αδερφός του αξέχαστου ηθοποιού

Ο μικρότερος αδελφός του Πάτρικ Σουέιζι, Σον Σουέιζι, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 χρόνων βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια και τους φίλους του.

Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο γιος του, Τζέσι Σουέιζι, με δήλωσή του στο TMZ την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, αποκαλύπτοντας ότι ο πατέρας του πέθανε στο Λος Άντζελες στις 15 Δεκεμβρίου.

Ο Σον Σουέζι εργαζόταν στη μεταφορά και οργάνωση εξοπλισμού και σκηνικών σε κινηματογραφικές παραγωγής. Ο 63χρονος αφήνει πίσω του την κόρη του, Κάσι Σουέζι, και τον γιο του, Κάιλ Σουέζι.

Ο Πάτρικ Σουέιζι είχε πεθάνει το 2009 σε ηλικία 57 ετών από καρκίνο στο πάγκρεας.

Η ανακοίνωση της δυσάρεστης είδησης

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω ότι ο ξάδελφός μου Σον Σουέιζι απεβίωσε σήμερα», έγραψε, συνοδεύοντας το μήνυμά της με δύο πρόσφατες φωτογραφίες του. Όπως αποκάλυψε, οι εικόνες τραβήχτηκαν στο πλαίσιο μιας ιδέας για την προώθηση του «Dirty Dancing crawfish», ως φόρο τιμής στον εκλιπόντα Πάτρικ Σουέζι.

View this post on Instagram A post shared by Rachel M Leon (@faceeverythingnrise74)

Η αιτία θανάτου

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου που έλαβε το People, προκλήθηκε από αιμορραγία στον ανώτερο γαστρεντερικό σωλήνα, η οποία οφείλεται σε σοβαρή μεταβολική οξέωση, κιρσούς στον οισοφάγο και κίρρωση του ήπατος.