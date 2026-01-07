Ποιος είναι ο λόγος που η Ζαλγκίρις κατέθεσε ένσταση για το ματς με τη Βίρτους Μπολόνια (vid)
Η Βίρτους επικράτησε της Ζαλγκίρις Κάουνας, ωστόσο οι Λιθουανοί κατέθεσαν ένσταση για έναν μάλλον ασυνήθιστο λόγο.
Η Ζαλγκίρις Κάουνας ηττήθηκε από την Βίρτους Μπολόνια για την 20η αγωνιστική της Euroleague, ωστόσο στο ματς έγινε κάτι το οποίο μας γύρισε αρκετά χρόνια πίσω.
Ο Τόμας Μασιούλις κατέθεσε ένσταση για έναν όχι και τόσο συνηθισμένο λόγο για λογαριασμό της Ζαλγκίρις.
Συγκεκριμένα με ένα λεπτό να απομένει για την λήξη της αναμέτρησης, ο Μασιούλις πλησίασε τους διαιτητές και τους εξέφρασε τα έντονα παράπονά του. Ο λόγος ήταν η παρουσία των ανθρώπων που καθάριζαν το παρκέ στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη.
Στην ουσία, οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν να καθαρίσουν το παρκέ, εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο, εμποδίζοντας την Ζάλγκιρις σε δύο αιφνιδιασμούς. Έτσι η ένσταση κατατέθηκε και πλέον η μπάλα περνάει στα χέρια της Euroleague για να αποφασίσει.
Δείτε το βίντεο με τη στιγμή που καταθέτει την ένσταση η Ζαλγκίρις
WOW… WHAT IS TOMAS MASIULIS DOING AT THE SCORE TABLE IN THE MIDDLE OF THE GAME ?? 😳🏀✍️
He literally sat down and started writing for several seconds 😮🔥 pic.twitter.com/bhzLDxwanj
— SKWEEK (@skweektv) January 6, 2026
