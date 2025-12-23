Δοκιμασία στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις για τον Παναθηναϊκό

Συνεχίζεται η δράση στη Euroleague με τη 18η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί σε δύο δόσεις, με επτά παιχνίδια να να γίνονται απόψε, ενώ τρία ακόμα θα ακολουθήσουν την Παρασκευή (26/12), μετά τα Χριστούγεννα.

Στο ματς με ελληνικό ενδιαφέρον, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία στις 20.00 και θέλει να πάρει ακόμα μία νίκη, για να χτίσει σερί.

Αν οι «πράσινοι» επικρατήσουν των Λιθουανών θα είναι η τρίτη σερί νίκη τους στη διοργάνωση. Στο Κάουνας ο Αταμάν δεν μπορεί να υπολογίζει τον Κώστα Σλούκα ο οποίος ταλαιπωρείται από ένα πρόβλημα τραυματισμού και θα μείνει εκτός από την αναμέτρηση.

Αντίθετα, επιστρέφει και στη Euroleague μετά το ματς με τον Ηρακλή για τη Stoiximan GBL, o Ρισόν Χολμς, που θα αποτελέσει δίδυμο με τον Κένεθ Φαρίντ στη θέση «5» για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Το «τριφύλλι», παρότι έχει περάσει από αρκετά σκαμπανευάσματα κατά τη διάρκεια της σεζόν, βρίσκεται στην 4η θέση της βαθμολογίας έχοντας ρεκόρ 11-6 και θέλουν την πρώτη τους νίκη στη «Ζalgirio Arena» μετά από τρία χρόνια.

Από την άλλη πλευρά η γηπεδούχος Ζαλγκίρις διανύει μια επίσης εξαιρετική πορεία στη φετινή Εuroleague. H λιθουανική ομάδα είναι στην 7η θέση με ρεκόρ 10-7.

Η 18η αγωνιστική της Euroleague

Τρίτη 23/12

18:00 Dubai BC-Αρμάνι Μιλάνο

19:45 Φενέρμπαχτσε-Μπαρτσελόνα

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παναθηναϊκός

20:30 Μπάγερν Μονάχου-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Βαλένθια-Μπασκόνια

21:45 Βιλερμπάν-Αναντολού Εφές

21:45 Παρί-Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 26/12

19:00 Παρτίζαν-Μακάμπι

20:30 Μονακό-Ρεάλ Μαδρίτης

21:30 Βίρτους-Ολυμπιακός