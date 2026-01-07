Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ρεύμα – «Ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η πρότασή του για το αγροτικό ρεύμα είναι «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη».
Η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, καταθέτοντας «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση».
«Όχι άλλη προσχηματική στήριξη, ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη» αναφέρει, σημειώνοντας ότι το ΓΑΙΑ εγκλώβισε τους αγρότες.
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ρεύμα
–Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.
-Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.
-Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.
(*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, απο τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).
-Στρατηγικός στόχος: οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.
