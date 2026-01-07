newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ρεύμα – «Ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»
Επικαιρότητα 07 Ιανουαρίου 2026 | 10:53

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ρεύμα – «Ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη»

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η πρότασή του για το αγροτικό ρεύμα είναι «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη».

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Spotlight

Η ενεργειακή αυτάρκεια του πρωτογενούς τομέα αποτελεί προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση του κόστους και την ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, καταθέτοντας «κοστολογημένη και εφαρμόσιμη πρόταση».

«Όχι άλλη προσχηματική στήριξη, ώρα για πραγματική ενεργειακή δικαιοσύνη» αναφέρει, σημειώνοντας ότι το ΓΑΙΑ εγκλώβισε τους αγρότες.

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ρεύμα

–Ανώτατη τιμή ενέργειας 7 λεπτά την κιλοβατώρα για πέντε χρόνια, χωρίς αστερίσκους, χωρίς μηχανισμούς 1/3–2/3 και χωρίς κρυφές αυξήσεις στο μέλλον.

-Το πάγιο μειώνεται στα 5 ευρώ τον μήνα, αναγνωρίζοντας την εποχικότητα της αγροτικής κατανάλωσης.

-Στις οφειλές, διατηρείται η ρύθμιση των 120 δόσεων, αλλά προστίθεται ένα ουσιαστικό κίνητρο συνέπειας: έκπτωση 20% στο υπόλοιπο μετά από τρία χρόνια συνέπειας.

(*Η ΔΕΗ έχει απολύτως τη δυνατότητα να προχωρήσει σε μια τέτοια αλλαγή, απο τα οφέλη που αποκόμισε από τα προνόμια του ΓΑΙΑ).

-Στρατηγικός στόχος:  οι αγρότες να γίνουν παραγωγοί της ενέργειας που καταναλώνουν.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αναμένουν ανάκαμψη εσόδων από τόκους ύψους 30 δισ. ευρώ

Ευρωπαϊκές τράπεζες: Αναμένουν ανάκαμψη εσόδων από τόκους ύψους 30 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Task snacking: Η παραγωγικότητα γίνεται πιο εύκολη από ποτέ

Business
Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

Αλουμίνιο: Σε επίπεδα ρεκόρ οι τιμές – Οι ευκαιρίες για Metlen

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα
Πολιτική 06.01.26

Παρουσία Δένδια ο εορτασμός των Θεοφανείων στη Φλώρινα

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρακολούθησε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Παντελεήμονος, την οποία τέλεσε ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια
Πολιτική 06.01.26

Μητσοτάκης: Έμφαση στην «ενίσχυση της άμυνας» της χώρας στο μήνυμα για τα Θεοφάνεια

Στο μήνυμά του για τα Θεοφάνεια, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε για προσαρμογή της πολιτικής της κυβέρνησης «στον νέο χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών με γνώμονα το εθνικό συμφέρον»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα
Επικαιρότητα 05.01.26

ΠΑΣΟΚ: Οι υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας να απομονώσουν τον Πρωθυπουργό και την παρέα του πριν γίνουν μοιραίοι για τη χώρα

Την οργή του ΠΑΣΟΚ προκαλεί η προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου με σοφιστείες «να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα» για τη δήλωση του Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα. Για «συνειδητή επιλογή» του πρωθυπουργού μιλά το ΠΑΣΟΚ, και τονίζει ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στον κατήφορο».

Σύνταξη
Κεντροαριστερά: Η δεξαμενή του πολιτικού χώρου και ο άγνωστος Χ
Πολιτικά κόμματα 05.01.26

Η δεξαμενή της Κεντροαριστεράς και ο άγνωστος Χ

Για πρώτη φορά η Κεντροαριστερά δεν καθορίζεται μόνο από τις κινήσεις υπαρχόντων σχηματισμών αλλά και από εκείνους που αναμένεται να μορφοποιηθούν το 2026

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)
Euroleague 07.01.26

Τι είπε ο Μπόλντγουιν για τις γρατσουνιές στο σώμα του: «Αυτό είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού, κλασικές ελληνικές ομάδες» (vid)

Μετά τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Ουέιντ Μπόλντγουιν προχώρησε σε προκλητικές δηλώσεις για τον Ολυμπιακό και τις ελληνικές ομάδες, έχοντας την… αβάντα τις Τουρκάλας δημοσιογράφου. Ντενίζ Ακσόι

Σύνταξη
Social: Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή
Στα social 07.01.26

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βίντεο με σούζες και επικίνδυνους ελιγμούς από influencer μοτοσικλετιστή

Για τα... likes, ο influencer οδηγός δεν διστάζει να παραβιάσει κόκκινα φανάρια, να προχωρήσει σε επικίνδυνους ελιγμούς και να κάνει σούζες με ένα χέρι ανεβάζοντας στη συνέχεια βίντεο στο διαδίκτυο

Σύνταξη
Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο – Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας
Δείτε βίντεο 07.01.26

Ιράν: Ρίψη δακρυγόνων σε διαδηλωτές δίπλα σε νοσοκομείο - Εκτελέστηκε άνδρας με την κατηγορία της κατασκοπείας

Συνεχίζονται για 10η ημέρα οι μαζικές κινητοποιήσεις στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής - Ο άνδρας που εκτελέστηκε είχε κριθεί ένοχος για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ

Σύνταξη
Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Η Καρυστιανού παίρνει από τα… δεξιά του ΣΥΡΙΖΑ – ο Φαραντούρης έτοιμος για το… νέο κίνημα και οι φευγάτοι βουλευτές

Εξηγήσεις από τον ευρωβουλευτή ζήτησε ο Φάμελλος, τάσεις φυγής από την Κουμουνδούρου και φλερτ βουλευτών με τα «κόμματα» Τσίπρα και Καρυστιανού

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Πάτρα: Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Πόνος και οργή 07.01.26

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι η κηδεία του 30χρονου που ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα στην Πάτρα

Την Παρασκευή η απολογία των τριών συλληφθέντων για τον άγριο ξυλοδαρμό του 30χρονου έξω σε νυχτερινό κέντρο στην Πάτρα - Διώξεις για συμμετοχή σε ανθρωποκτονία και πρόκληση σωματικών βλαβών

Σύνταξη
Γαλλία: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες – Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις
Σοκ στη Γαλλία 07.01.26

Φρίκη: Αυτοδίδακτος υπνωτιστής κατηγορείται ότι νάρκωνε και βίαζε γυναίκες - Βιντεοσκοπούσε τις επιθέσεις

Δάσκαλος χορού και αυτοδίδακτος υπνωτιστής, κατηγορείται ότι νάρκωνε γυναίκες, τις κακοποιούσε σεξουαλικά και κατέγραφε τις επιθέσεις του.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ – Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων
Τι λέει η Νουούκ 07.01.26

Νέες ευθείες απειλές των ΗΠΑ στη Γροιλανδία - Έτσι απάντησε ο Τραμπ στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων

Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι εξετάζεται και η «χρήση στρατού» στη Γροιλανδία - Πιο ήπιοι τόνοι από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Πότε έβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ πρώτη φορά το νησί της Αρκτικής στο στόχαστρό του

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο αντίκτυπος σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν
«Χαρτογράφηση» 07.01.26

Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης σε συγκεκριμένα επαγγέλματα με βάση τον βαθμό έκθεσής τους σε αυτήν

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αρχίζει να προκαλεί αλλαγές στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερο αντίκτυπο σε κλάδους όπου οι εργασίες είναι επαναλαμβανόμενες και βασίζονται σε επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1): Πού θα δείτε τη δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και το ΟΦΗ – Αστέρας

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (7/1) με πολλή δράση από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και το ΟΦΗ - Αστέρας για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»
Πάμε ξανά 07.01.26

Θα μπορούσε ο Τομ Χίντλστον να γίνει ο επόμενος Τζέιμς Μποντ; – Η σειρά The Night Manager τον έβαλε ξανά στο «παιχνίδι»

Δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του πρώτου κύκλου του The Night Manager, η σειρά του BBC επέστρεψε και οι συζητήσεις άρχισαν ξανά: είναι ο Τομ Χίντλστον η καλύτερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ;

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΗΠΑ: Πέθανε στις φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ
Αναλυτής αντικατασκοπείας 07.01.26

Πέθανε στις αμερικανικές φυλακές πρώην πράκτορας της CIA που είχε καταδικαστεί ως κατάσκοπος της ΕΣΣΔ

Η προδοσία του Όλντριτς Έιμς έναντι 2,5 εκατ. δολαρίων αποκαλύφθηκε το 1994 - Είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

ΠΑΣΟΚ: Στροφή στο ενεργειακό, συνδιάσκεψη στη Δυτική Μακεδονία και σχέδιο εκλογικής «εισβολής» στην Αττική

Με αιχμή το ενεργειακό κόστος και φόντο τη δυσαρέσκεια σε αγρότες και νοικοκυριά, το ΠΑΣΟΚ ανοίγει από σήμερα έναν νέο κύκλο πολιτικών παρεμβάσεων. Το σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και η «επιστροφή» στην Αττική.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Γιατί το ποδόσφαιρο έγινε το μεγαλύτερο σκηνικό των οίκων πολυτελείας

Το 2024 σημειώθηκε απότομη άνοδος των χορηγιών και των συνεργασιών οίκων πολυτελείας με τον αθλητισμό μεγάλης κλίμακας, ενώ η τάση συνεχίστηκε και το 2025 ειδικά στο ποδόσφαιρο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο