newspaper
Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 20:54
Συναγερμός στην Ήπειρο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις – Ήχησε το 112
Σημαντική είδηση:
07.01.2026 | 18:21
Αποσύρονται από τον ΕΟΦ 10 παρτίδες βρεφικού γάλακτος – Ποιος ο λόγος
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η προνομιακή θέση της Chevron στα πετρέλαια της Βενεζουέλας
Διεθνής Οικονομία 07 Ιανουαρίου 2026 | 21:07

Η προνομιακή θέση της Chevron στα πετρέλαια της Βενεζουέλας

Η Chevron είναι η μοναδική αμερικανική εταιρεία που επιβίωσε από τις εθνικοποιήσεις του Καράκας και τις κυρώσεις της Ουάσιγκτον

Αλέξανδρος Καψύλης
ΚείμενοΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Spotlight

Η Chevron είναι η τελευταία αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που συνέχισε να λειτουργεί στη Βενεζουέλα μετά την επικράτηση της Μπολιβαριανής Επανάστασης το 1999 υπό τον Ούγκο Τσάβες. Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα η διακυβέρνηση Τσάβες έδιωξε τις άλλες αμερικανικές πετρελαϊκές που δραστηριοποιούνταν στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων της χώρας του και εθνικοποίησε τον εξοπλισμό και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Η Chevron κατάφερε να εξαιρεθεί και να διατηρήσει συνεχή παρουσία στη Βενεζουέλα από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Η «ανθεκτικότητα» αυτή, που εξασφαλίστηκε βέβαια με την ευλογία της τότε κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους του νεότερου, είναι προφανές ότι φέρνει τη Chevron σε προνομιακή θέση συγκριτικά με τους άλλους πετρελαϊκούς κολοσσούς των ΗΠΑ που, όπως ρητώς διακήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα επενδύσουν δισ. δολάρια για να αποκαταστήσουν τις διαλυμένες πετρελαϊκές υποδομές της Βενεζουέλας και να ενισχύσουν την παραγωγή που έχει μειωθεί κατά τα δύο τρίτα από το 2012 (λόγω του αμερικανικού εμπάργκο και των κυρώσεων κατέρρευσε από τα 3 στο 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως).

Αμέσως μετά τις εντυπωσιακές στρατιωτικο-πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών στη Βενεζουέλα, εκπρόσωπος της Chevron Corp. αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει ότι ο όμιλος «δεν είχε καμία εκ των προτέρων ενημέρωση για την πρόσφατη επιχείρηση και δεν συμμετείχε σε καμία συζήτηση με αξιωματούχους της κυβέρνησης σχετικά με τη διακυβέρνηση μιας Βενεζουέλας μετά τον Μαδούρο».

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι δραστηριότητες της Chevron συνεχίζονται απρόσκοπτα στη χώρα και ότι «η εταιρεία λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς».

Το προηγούμενο του Ιράκ

Τη συγκρατημένη αυτή ανακοίνωση ακολούθησε τη Δευτέρα μια ενθουσιώδης εκτίναξη της τιμής της μετοχής της Chevron στη Wall Street κατά 8% υψηλότερα. Όταν όμως οι ειδικοί περί τα πετρελαϊκά αναλυτές έβαλαν τα δεδομένα και κατέληξαν στο ότι για πολλούς και διάφορους λόγους – με πρώτο την αβέβαιη ακόμα αποκατάσταση της πολιτικής ομαλότητας και της ασφάλειας στη Βενεζουέλα κατά τη μετά-Μαδούρο εποχή – η ανοικοδόμηση των σχεδόν κατεστραμμένων πετρελαϊκών υποδομών της χώρας θα είναι μια δύσκολη και χρονοβόρα υπόθεση, η μετοχή της Chevron έχασε τα αρχικά της κέρδη.

Το ίδιο εξάλλου συνέβη και με τις μετοχές των άλλων μεγάλων αμερικανικών πετρελαϊκών που ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε να ετοιμάζονται για επανέλθουν στο νησί προκειμένου να εκμεταλλευθούν τα μεγαλύτερα διαπιστωμένα κοιτάσματα πετρελαίου παγκοσμίως – υπολογίζονται στα 300 δισ. βαρέλια. Σ’ αυτό συνετέλεσαν ίσως και οι εμπειρίες από τις περιπτώσεις του Ιράκ και της Λιβύης και οι εμφύλιοι πόλεμοι που ξέσπασαν μετά την «απελευθέρωση» των δύο κρατών από τους δικτάτορες Σαντάμ Χουσεΐν και Μουαμάρ Καντάφι αντίστοιχα.

Εν προκειμένω περισσότερο συγκρίσιμη με τη Βενεζουέλα είναι η περίπτωση του Ιράκ, όπου οι δημοπρασίες για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας προσέλκυσαν προσφορές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων περίπου έξι χρόνια μετά την εισβολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και την ανατροπή του Σαντάμ το 2003. Η Chevron είχε εξάλλου διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επενδύσεις εκείνες.

Η Chevron στη Βενεζουέλα

Με βάση μια συγκεκριμένη άδεια του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών, η Chevron διαχειρίζεται επί του παρόντος εξαγωγές περίπου 120.000 έως 150.000 βαρελιών την ημέρα βαρέος όξινου αργού πετρελαίου σε διυλιστήρια της ακτής του Κόλπου των ΗΠΑ (γνωστού ως «Κόλπος του Μεξικού» πριν τη μετονομασία του από τον Τραμπ).

Η συμφωνία επιτρέπει στη Chevron να ανακτήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε παλαιό χρέος που οφείλει η κρατική εταιρεία πετρελαίου PDVSA, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις ταμειακές ροές προς την κυβέρνηση της Βενεζουέλας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παράγει περίπου 200.000 έως 250.000 βαρέλια την ημέρα μέσω των κοινοπραξιών της στη Βενεζουέλα, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο της σημερινής παραγωγής στη χώρα. Όμως μόνο ένα μέρος αυτού του πετρελαίου είναι εξαγώγιμο βάσει των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Σε κάθε περίπτωση, η Chevron είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Βενεζουέλα. Αναλυτές της JP Morgan δήλωσαν ότι η χαλάρωση των περιορισμών υπό μια νέα κυβέρνηση θα μπορούσε να επιτρέψει στην εταιρεία να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να αυξήσει την παραγωγή πετρελαίου, «η οποία έχει πληγεί από χρόνια κακοδιαχείρισης και υποεπένδυσης».

Η ειδική άδεια της Chevron

Η Chevron λειτουργεί επί του παρόντος μέσω κοινοπραξιών βάσει ειδικής άδειας που έχουν εκδοθεί από παλαιότερες αμερικανικές κυβερνήσεις και ανανεωθεί από την κυβέρνηση Τραμπ. Σύμφωνα με τον Φρανσίσκο Μονάλντι, διευθυντή του Ενεργειακού Προγράμματος Λατινικής Αμερικής στο Ινστιτούτο Baker του Πανεπιστημίου Ράις στο Χιούστον, «η Chevron βρίσκεται στην καλύτερη θέση για να επωφεληθεί άμεσα από οποιοδήποτε άνοιγμα της οικονομίας της Βενεζουέλας».

Ο καθηγητής Μονάλντι πρόσθεσε ωστόσο ότι, όπως και άλλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, η Chevron είναι πιθανό να τηρήσει στάση αναμονής παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις προτού δεσμεύσει νέα επενδυτικά κεφάλαια στη Βενεζουέλα.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο μετά την απαγωγή Μαδούρο η εταιρεία σημείωσε ότι πρώτη προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια των εργαζομένων της και η ακεραιότητα των περιουσιακών της στοιχείων στη χώρα. Σημειωτέον ότι η Chevron και οι κοινοπραξίες με την PDVSA στις οποίες μετέχει, απασχολούν περίπου 3.000 εργαζομένους στη Βενεζουέλα.

Πώς επιβίωσε

Είναι αξιοπερίεργη η αδιάλειπτη δραστηριοποίηση της Chevron στη Βενεζουέλα εν μέσω διωγμών αμερικανικών εταιρειών και εθνικοποιήσεων των εγκαταστάσεών τους από τις κυβερνήσεις του Καράκας και ενός σχεδόν ολοκληρωτικού αποκλεισμού της χώρας από τις κυβερνήσεις της Ουάσιγκτον.

«Η φαινομενική αντίφαση έχει τροφοδοτήσει κατηγορίες για υποκρισία και σύγχυση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των κυρώσεων των ΗΠΑ. Στην πραγματικότητα, η παρουσία της Chevron στη Βενεζουέλα υπογραμμίζει τις υποκείμενες αιτίες της ταραγμένης σχέσης της Ουάσιγκτον με τη χώρα και βοηθά να φωτιστεί το υπόβαθρο της τελευταίας κλιμάκωσης», σημειώνει σε ανάλυσή του το δίκτυο Euronews.

Για μεγάλο μέρος της προεδρίας του Τσάβες οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες συμπεριλαμβανομένης της Chevron λειτουργούσαν ανεμπόδιστα στη Βενεζουέλα, προμηθεύοντας τα αμερικανικά διυλιστήρια με βαρύ αργό πετρέλαιο, ακόμη και όταν οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας επιδεινώνονταν.

Η συνεργασία με την PDVSA

Κατά την περίοδο 2006-07, ο Τσάβες διέταξε όλες τις ξένες πετρελαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στη ζώνη του Ορινόκο να συνεργαστούν με την PDVSA και να ιδρύσουν κοινοπραξίες στις οποίες η κρατική εταιρεία της Βενεζουέλας θα πρέπει να ελέγχει μερίδιο τουλάχιστον 60%.

Η ExxonMobil, η ConocoPhillips και άλλες αμερικανικές εταιρείες αρνήθηκαν τους νέους, δυσμενείς (δηλαδή μη αποικιοκρατικούς) όρους, αποχώρησαν από τη χώρα, περιουσιακά τους στοιχεία εθνικοποιήθηκαν και χρόνια αργότερα κέρδισαν υποθέσεις διαιτησίας κατά του κράτους της Βενεζουέλας.

«Αντίθετα, η Chevron αποδέχτηκε την επαναδιαπραγμάτευση, παρέμεινε στη Βενεζουέλα καθ’ όλη τη διάρκεια της προεδρίας του Τσάβες και μετά το θάνατό του επί Μαδούρο, συμμετέχοντας με μειοψηφικά μερίδια σε κοινοπραξίες που βρίσκονταν τον έλεγχο της PDVSA», σημειώνει το Euronews.

Ιδιότυπο καθεστώς

Μετά την κλιμάκωση των κυρώσεων κατά της διακυβέρνησης Μαδούρο που έγινε σε δύο δόσεις το 2017 και το 2019 από τον Ντόναλντ Τραμπ, η αμερικανική άδεια που έχει εξασφαλίσει η Chevron από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), «επιτρέπει στην εταιρεία να παράγει και να εξάγει πετρέλαιο της Βενεζουέλας υπό αυστηρούς όρους», μεταδίδει το Euronews.

Και φαίνεται ότι η εταιρεία επωφελείται από ένα ιδιότυπο καθεστώς. «Οι δραστηριότητες της Chevron είναι δομημένες έτσι ώστε οι ταμειακές ροές και τα κέρδη της να μην ωφελούν άμεσα την PDVSA ή το κράτος της Βενεζουέλας. Τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη βασικών λειτουργικών δαπανών, για τις πληρωμές του προσωπικού, τη συντήρηση των υποδομών της και τη μεταφορά του εμπορεύματος», σύμφωνα με το Euronews.

Η PDVSA δεν κατάφερε για χρόνια να πληρώσει το μερίδιό της για τις λειτουργικές δαπάνες και τους λογαριασμούς στις κοινοπραξίες της με τη Chevron, η οποία αποζημιώνεται με πετρέλαιο, κατά την ανάλυση του δικτύου Euronews. Αλλά ούτε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας φέρεται να εισπράττει μερίσματα ή άλλα έσοδα από αυτές τις δραστηριότητες.

Πώς τα καταφέρνει

Το ερώτημα που αβίαστα ανακύπτει είναι γιατί η Ουάσιγκτον ανανεώνει περιοδικά την άδεια δραστηριοποίησης της Chevron στη Βενεζουέλα – διότι η άδεια είναι προσωρινή, ώστε να μπορεί να διακοπεί αν κάτι δεν αρέσει στην αμερικανική κυβέρνηση. Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η συνεχιζόμενη παρουσία της Chevron εκεί στην πραγματικότητα ενισχύει την επιβολή των κυρώσεων κατά του Καράκας αντί να την υπονομεύει. Κι αυτό για τρεις λόγους:

Πρώτον, η Chevron παρέχει διαφάνεια. Το πετρέλαιο που παράγεται υπό την εποπτειά της είναι ανιχνεύσιμο, ασφαλισμένο και πωλείται μέσω επίσημων καναλιών. Ετσι αφενός μειώνεται η εξάρτηση της Βενεζουέλας από το παράνομο εμπόριο και αφετέρου η Ουάσιγκτον προτιμά να υπάρχει κάποια δυνατότητα περιορισμένων, εποπτευόμενων εξαγωγών πετρελαίου παρά κάθε πώληση να γίνεται παράνομα.

Δεύτερον, οι δραστηριότητες της Chevron συνδέονται με την αποπληρωμή του χρέους της PDVSA προς τη Chevron, που ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, αφού για χρόνια δεν κατάφερε να καλύψει το μερίδιό της στα έξοδα των κοινοπραξιών. Το να επιτρέπεται στην Chevron να ανακτά αυτές τις απώλειες μέσω αποστολών πετρελαίου διευθετεί τις υπάρχουσες υποχρεώσεις χωρίς να διοχετεύει νέα κεφάλαια στο κράτος της Βενεζουέλας.

Τρίτον, η συμφωνία προσφέρει μόχλευση. Η άδεια μπορεί να αυστηροποιηθεί, να επεκταθεί ή να ανακληθεί ανάλογα με τη συμπεριφορά του Καράκας ιδίως σε ό,τι αφορά την λειτουργία του κράτους και της δημοκρατίας – στις εκλογικές διαδικασίες, για παράδειγμα, ή στις σχέσεις της κυβέρνησης Μαδούρο με την αντιπολίτευση στη χώρα.

«Υπό αυτή την έννοια η Chevron λειτουργούσε, τουλάχιστον ως τώρα, ως μέσο πίεσης στην κυβέρνηση του Καράκας και όχι προς όφελος του καθεστώτος», αναφέρει το Euronews. Από την άλλη πλευρά, πάντως, η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων υποστηρίζουν ότι οποιαδήποτε παραγωγή πετρελαίου στη χώρα κατέληγε προς όφελος της κυβέρνησης Μαδούρο και ταυτόχρονα αποδυνάμωνε ηθικά την πολιτική των κυρώσεων.

Ποια είναι η Chevron

Η Chevron Corporation είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αμερικανική πολυεθνική εταιρεία ενέργειας σε παραγωγή και πωλήσεις μετά την ExxonMobil. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 180 χώρες στον κόσμο στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε ό,τι αφορά την εξερεύνηση, την παραγωγή, τη διύλιση, το μάρκετινγκ και τη μεταφορά υδρογονανθράκων, την κατασκευή και τις πωλήσεις χημικών, καθώς και την παραγωγή ενέργειας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1870 και προέρχεται (όπως πολλές άλλες) από την Standard Oil. Υπήρξε μία από τις περιβόητες «Επτά Αδελφές» εταιρείες που κυριάρχησαν στην παγκόσμια πετρελαϊκή βιομηχανία από τα μέσα της δεκαετίας του 1940 έως τη δεκαετία του 1970. Το 2024 ανακοίνωσε ότι σε βάθος πενταετίας θα μεταφέρει την έδρα της από το Σαν Ραμόν της Καλιφόρνια στο Χιούστον του Τέξας.

Το 2023 ήταν 10η στη λίστα του περιοδικού Fortune με τις 500 μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εταιρείες στον κόσμο. Η Chevron είναι επίσης η τελευταία πετρελαϊκή εταιρεία που μετέχει στο δείκτη Dow Jones με τις 30 μεγαλύτερες σε κεφαλαιοποίηση εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, μετά την έξοδο της ExxonMobil από τον δείκτη το 2020.

Το Δεκέμβριο του 2023 τα 10 μεγαλύτερα μερίδια στο μετοχικό κεφάλαιο της Chevron Corp. κατείχαν οι όμιλοι The Vanguard Group (8,70%), BlackRock (6,98%), Berkshire Hathaway (6,79%), State Street Corporation (6,71%), Geode Capital Management (1,86%), Morgan Stanley (1,85%), Bank of America (1,49%), Charles Schwab Corporation (1,41%), JPMorgan Chase (1,38%) και Northern Trust (1,18%).

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

Μισθοί στην Ελλάδα: Πόσο απέχουν από την κανονικότητα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

7 τρόποι να χαλαρώσετε πριν τον ύπνο για καλύτερη υγεία και ευεξία

Κόσμος
Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Τι καθιστά το παγωμένο νησί τόσο σημαντικό για τον Τραμπ και τις ΗΠΑ

inWellness
inTown
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Stream newspaper
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση
Διεθνής Οικονομία 07.01.26

Τζογαδόρος κέρδισε 436.000 δολάρια στοιχηματίζοντας στη σύλληψη Μαδούρο – Οι υποψίες για εσωτερική πληροφόρηση

Ο ανώνυμος παίκτης crypto κέρδισε σχεδόν 436.000 δολάρια από τη «σύλληψη» του Μαδούρο, λίγο πριν αυτή ανακοινωθεί - Οι υποψίες για υπήρξε εσωτερική πληροφόρηση και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ

Σύνταξη
Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία
Είναι πολύπλοκο 06.01.26

Στην τελική ευθεία το σχέδιο της ΕΚΤ για το ψηφιακό ευρώ – Το 2026 η κρίσιμη ψηφοφορία

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στοχεύει να εισάγει το ψηφιακό ευρώ το 2029, μετά από ένα πιλοτικό πρόγραμμα το 2027, αλλά τα κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι διχασμένα

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν
Financial Times 06.01.26

Επέμβαση στη Βενεζουέλα: Οι επενδυτές μετρούν τις συνέπειες – Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν

Η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα δημιούργησε τεράστια αβεβαιότητα για το μέλλον των μεγαλύτερων αποθεμάτων αργού στον κόσμο. Τα προβλήματα της παραγωγής στη Βενεζουέλα προδικάζουν άνοδο τιμών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

Η Μπαρτσελόνα διέλυσε τη Μπιλμπάο (5-0) και πέρασε στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Μπαρτσελόνα ισοπέδωσε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ στην Τζέντα και πέρασε στον τελικό για να αντιμετωπίσει είτε τη Ρεάλ είτε την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Σύνταξη
Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα
Πολιτική 07.01.26

Το πολιτικό φλερτ Καρυστιανού – Φαραντούρη και η αντίφαση για τις συνεργασίες με το «παλιό» κομματικό σύστημα

Αν η Μαρία Καρυστιανού απεχθάνεται το «παλαιό» κομματικό τοπίο και τους εκπροσώπους του κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε στενή επαφή με στελέχη άλλων κομμάτων, ούτε να συνεργαστεί με τον Νικόλα Φαραντούρη που εκλέχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ και κρατά την έδρα του ευρωβουλευτή, παρά το γεγονός ότι καταδίκαζε όσους το έκαναν στο παρελθόν...

Σύνταξη
«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT
The Good Life 07.01.26

«Γιατί έγινα διπλός κατάσκοπος; Για τα λεφτά» – Ο ολέθριος, λουσμένος στη βότκα, προδότης της CIA Όλντριτς Έιμς στους NYT

Ο πιο επιζήμιος διπλός κατάσκοπος στην ιστορία της CIA Όλντριτς Έιμς πέθανε στην ομοσπονδιακή φυλακή υψίστης ασφαλείας χωρίς να μετανιώσει στιγμή για τους περισσότερους από δέκα πράκτορες που πέθαναν εξαιτίας του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών
Πολιτική 07.01.26

Haaretz: Δημοσίευμα για εμπλοκή Ισραηλινών στην προεκλογική καμπάνια της ΝΔ το 2023, στη σκιά των υποκλοπών

Η συμβολή των Ισραηλινών φέρεται να επικεντρώθηκε κυρίως σε διαδικτυακή επιρροή, ενώ οι επαφές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη μυστικότητα, υπό σκιά του σκανδάλου των υποκλοπών.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 22:15 την αναμέτρηση Μπέρνλι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες
Ελλάδα 07.01.26

Πύργος: Άγριος ξυλοδαρμός παππού και 12χρονου εγγονού – Τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκαν με βαριοπούλες

Τα δύο θύματα επέβαιναν στο ίδιο αυτοκίνητο όταν τους έκλεισαν το δρόμο και τους επιτέθηκε ομάδα ατόμων που επέβαιναν σε άλλα δύο οχήματα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 07.01.26

Ανδρουλάκης: Η Κύπρος με το 37% του εδάφους της κατεχόμενο από την Τουρκία, σύμβολο μιας Ευρώπης που πρέπει να εμβαθύνει την πολιτική της ενοποίηση

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει λόγο για μια Ευρώπη «με καθαρή φωνή απέναντι στον αναθεωρητισμό και την αμφισβήτηση της διεθνούς νομιμότητας, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις, χωρίς δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Σύνταξη
Μπλόκα: Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου – Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει
48ωρο «μπλακ άουτ» 07.01.26

Το «κουμπί» της σύγκρουσης πατάει το Μαξίμου - Σηκώνει το γάντι ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος και κλιμακώνει

«Δεν υπάρχει περιθώριο για άλλα μέτρα για τους αγρότες» υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης λίγες ώρες μετά το «ξαναζεσταμένο φαγητό» που προσέφερε η κυβέρνηση στα βασικά αιτήματα των παραγωγών. «Έχουμε δείξει μεγάλη ανοχή» διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απογοήτευση, δυσαρέσκεια αλλά και διχασμός στα μπλόκα. Κόβεται στα «δύο» η Ελλάδα για 48 ώρες. Αγροτοσυνδικαλιστές μιλούν στο in.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών
ΚΕΠΕ 07.01.26

Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών

Πώς ζει κανείς με 392 ευρώ τον μήνα, όταν πληρώνει νοίκι, μεγαλώνει παιδί, ιδίως αν είναι μονογονέας; Η απάντηση είναι ότι δεν ζει, επιβιώνει, κι αυτό με το ζόρι. Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!
Βόλεϊ 07.01.26

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ προκρίθηκε στους «16» του CEV Cup!

Σπουδαίος Ολυμπιακός, κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ κόντρα στην Άπελντοορν στην Ολλανδία κι εξασφάλισε «ξεκούραστα» την πρόκρισή του στη φάση των «16» του CEV Cup. Νίκη γοήτρου με 3-2 οι γηπεδούχοι.

Σύνταξη
LIVE: Πάρμα – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Πάρμα – Ίντερ

LIVE: Πάρμα – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Πάρμα – Ίντερ για τη 19η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο
Fizz 07.01.26

«Οι ξανθιές διασκεδάζουν περισσότερο;»: Η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ «γκρεμίζουν» το στερεότυπο

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζένιφερ Άνιστον και η Κόρτνεϊ Κοξ ανέβασαν στο Instagram ένα απολαυστικό βίντεο, παίζοντας με το αιώνιο στερεότυπο για τις ξανθιές και τις μελαχρινές και αποδεικνύοντας ότι η φιλία τους παραμένει το ίδιο δυνατή όσο και στην εποχή των «Friends»

Σύνταξη
LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι

LIVE: Φούλαμ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Φούλαμ – Τσέλσι για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ

LIVE: Μπόρνμουθ – Τότεναμ. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μπόρνμουθ – Τότεναμ για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 6.

Σύνταξη
«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ
On Field 07.01.26

«Δεν υπάρχει πρόταση της Τσέλσι για Βινίσιους» – Τι λένε στην Βραζιλία για το μέλλον του σούπερ σταρ της Ρεάλ

Η διοίκηση της Τσέλσι θέλει να κάνει μεγάλο «δώρο» στον Λίαμ Ροσένιορ αλλά οι Βραζιλιάνοι δημοσιογράφοι αναφέρουν πως δεν υπάρχει καμιά πρόταση των «μπλε» για τον άσο της «βασίλισσας»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 07.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον για την 21η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Κόσμος 07.01.26

Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέστη στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Λευκωσία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους των Βρυξελλών

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 07 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο