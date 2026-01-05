newspaper
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα
Κόσμος 05 Ιανουαρίου 2026 | 23:40

Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της. Οι μετοχές των εταιρειών εκτοξεύτηκαν με την αμερικανική παρέμβαση

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών αργότερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν την ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας, μετά την ανατροπή του ηγέτη της Νικολά Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι συναντήσεις είναι κρίσιμες για τις ελπίδες της κυβέρνησης να επαναφέρει τις κορυφαίες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στη χώρα της Νότιας Αμερικής, μετά την ανάληψη του ελέγχου των ενεργειακών δραστηριοτήτων που διεξάγονταν εκεί από τις ΗΠΑ, από το Καράκας πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι τρεις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες – Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση σχετικά με την ανατροπή του Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερα στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας που μίλησαν, σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Τραμπ το Σαββατοκύριακο ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με «όλες» τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, τόσο πριν όσο και μετά την ανατροπή του Μαδούρο.

«Κανείς από τις τρεις εταιρείες δεν έχει συνομιλήσει με τον Λευκό Οίκο μέχρι στιγμής σχετικά με τις δραστηριότητές τους στη Βενεζουέλα, πριν ή μετά την απομάκρυνση», δήλωσε μία από τις πηγές τη Δευτέρα.

Δύσκολο να διεξαχθούν συζητήσεις μεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών από κοινού

Οι επικείμενες συναντήσεις θα είναι κρίσιμες για τις ελπίδες της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μια πρώην χώρα μέλος του ΟΠΕΚ που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο και της οποίας τα βαρέλια μπορούν να διυλιστούν από ειδικά σχεδιασμένα διυλιστήρια των ΗΠΑ.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρειαστούν χρόνια εργασίας και επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αναλυτές. Δεν είναι σαφές ποιοι στελέχη θα συμμετάσχουν στις επικείμενες συναντήσεις και αν οι πετρελαϊκές εταιρείες θα συμμετάσχουν ατομικά ή συλλογικά.

Ένας διευθυντής της πετρελαϊκής βιομηχανίας δήλωσε στο Reuters ότι οι εταιρείες θα ήταν απρόθυμες να συζητήσουν για πιθανές δραστηριότητες στη Βενεζουέλα σε ομαδικές συναντήσεις με τον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό που περιορίζουν τις συλλογικές συζητήσεις μεταξύ ανταγωνιστών σχετικά με επενδυτικά σχέδια, χρονοδιαγράμματα και επίπεδα παραγωγής.

Οι πολίτες της Βενεζουέλας δεν δείχνουν διατεθειμένοι να δεχθούν τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Η απαγωγή Μαδούρο και οι προσδοκίες Τραμπ

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν το Σάββατο μια αιφνιδιαστική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, απήγαγαν τον Μαδούρο και τον οδήγησαν πίσω στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία. Η επόμενη δικάσιμος είναι στις 17 Μαρτίου. Ο πρόεδρος της χώρας και η σύζυγός τους, αμφότεροι κατηγορούμενοι, δήλωσαν «αθώοι». Φέρονται να είχαν χτυπηθεί κατά την απαγωγή τους.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από τις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου, τα σχέδια αυτά θα εμποδιστούν από την έλλειψη υποδομών, καθώς και από τη βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με το πολιτικό μέλλον της χώρας, το νομικό πλαίσιο και τη μακροπρόθεσμη πολιτική των ΗΠΑ.

Η Chevron είναι η μόνη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται επί του παρόντος στα πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας. Η Exxon και η ConocoPhillips, από την άλλη πλευρά, είχαν μακρά ιστορία στη χώρα πριν τα έργα τους εθνικοποιηθούν από τον πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

Οι μετοχές των πετρελαϊκών εταιρειών ανέβηκαν

«Δεν νομίζω ότι θα δείτε καμία άλλη εταιρεία εκτός από τη Chevron, η οποία ήδη δραστηριοποιείται εκεί, να δεσμεύεται για την ανάπτυξη πόρων», δήλωσε ένας ανώτερος υπάλληλος της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Η Chevron, η οποία εξάγει περίπου 150.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα από τη Βενεζουέλα στην ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, έπρεπε να κινηθεί προσεκτικά με την κυβέρνηση Τραμπ, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την παρουσία της στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η Conoco ζητά αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά τριών πετρελαϊκών έργων στη Βενεζουέλα υπό τον Τσάβες. Η Exxon εμπλέκεται σε μακροχρόνιες διαιτητικές υποθέσεις κατά της Βενεζουέλας μετά την αποχώρησή της από τη χώρα το 2007.

Οι επενδυτές ήταν αισιόδοξοι, στοιχηματίζοντας ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον εναντίον της ηγεσίας της Βενεζουέλας θα επέτρεπε στις αμερικανικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση στα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Το αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας παρέμεινε σε πλήρη ισχύ, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης ενέργειας S&P 500 .SPNY ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2025 και σημείωσε άνοδο 2,5%, με την Exxon Mobil να ανεβαίνει 2,3% και τη Chevron να σημειώνει άνοδο 5,5%. H Conoco Phillips ανέβηκε 2,65%.

Κόσμος
Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος

Άσχημα νέα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι, θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πολύ δύσκολα θα καταφέρει αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»
Μπάσκετ 05.01.26

Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξήγησε πως οι πλούσιες παροχές που προσφέρει σε έναν παίκτη η παραμονή του στο NBA εφόσον αγωνιστεί εκεί για μια πενταετία τον κάνουν μην επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε
Δημοσκόπηση 05.01.26

Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες

Σύνταξη
Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»
«Ανόητος» 05.01.26

Ο Τζίμι Κίμελ ευχαριστεί τον Ντόναλντ Τραμπ «για όλα τα γελοία πράγματα που κάνει κάθε μέρα»

«Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε στον αέρα για να συζητήσουμε [τις γελοιότητες που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ]», ανέφερε ο Τζίμι Κίμελ από την σκηνή των Critics Choice Awards, όπου και βραβεύτηκε.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία
Κόσμος 05.01.26

ΟΗΕ: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για το έγκλημα που διαπράχθηκε κυνικά από τις ΗΠΑ στο Καράκας λέει η Ρωσία

Ο Βασίλι Νεμπέζνια υπήρξε ιδιαίτερα αιχμηρός μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σε σχέση με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή των Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.01.26

Χαλκιδική: Οι Ροζ Πάνθηρες πίσω από τη ληστεία μαμούθ πολυτελούς κοσμηματοπωλείου – Δύο συλλήψεις

Στόχος των δραστών ήταν κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική - Στη ληστεία συμμετείχαν 4 άτομα και κατάφεραν να αρπάξουν πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή, συνολικής αξίας 580.000 ευρώ

Σύνταξη
Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Το «παλάτι» των 30 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο θα ζήσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όταν αποσυρθεί

Σε ένα μέγαρο κόστους 30 εκατομμυρίων ευρώ που βρίσκεται σε προάστιο 48 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνας πρόκειται να μείνει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η οικογένειά του όταν ο Πορτογάλος σταρ αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση
Η σεζόν των βραβείων 05.01.26

Οι πιο καλοντυμένοι στα Critics Choice Awards – Νίκησε η κοψότητα και η άνεση

Στο μαύρο χαλί των Critics Choice Awards περισσότεροι από ένας σταρ απέδειξαν ότι αυτή η βραδιά απαιτεί μια γρήγορη επιστροφή στο γκλάμουρ από τις διακοπές, εξ ου και η πληθώρα κομψών φορέματα και μοντέρνων σμόκιν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο
Opinion 05.01.26

ΝΔ: Η ακροδεξιά στη βιτρίνα, οι φιλελεύθεροι στο περιθώριο

Το ερώτημα δεν είναι γιατί άδραξαν την ευκαιρία οι εκ του ΛΑΟΣ προερχόμενοι να τοποθετηθούν με αυτούς τους όρους για τη Βενεζουέλα. Το ερώτημα είναι γιατί δεν έχουν εκφραστεί διαφωνίες.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης
Άλλα Αθλήματα 05.01.26

Ολυμπιακός: Νέος τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ ο Κώστας Τσιλιμπάρης

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Κώστα Τσιλιμπάρη, ο οποίος αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής των τμημάτων χάντμπολ των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ
The Good Life 05.01.26

Ο Tuna King ξαναχτυπά: Γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών δημοπρατήθηκε για 2.790.000 ευρώ

Η πρώτη δημοπρασία του 2026 στην ιχθυαγορά Τογιόσου του Τόκιο έσπασε ρεκόρ καθώς ένας γαλαζόπτερος τόνος 243 κιλών πωλήθηκε έναντι του αστρονομικού ποσού των 510.3 εκατομμυρίων γιεν

Σύνταξη
ΣΑΗΕ: Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»
Διπλωματία 05.01.26

Από το «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» στον «πλήρη σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου»

Σε παρερμηνεία αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τον σάλο που προκάλεσε η κυνική δήλωση Μητσοτάκη για την επιδρομή Τραμπ στη Βενεζουέλα. Η δήλωση της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ) σχετικά με την κατάσταση αποτελεί την «καλύτερη απάντηση», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Σύνταξη
Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα
Ελλάδα 05.01.26

Αλιβέρι: Τροχαίο με σφοδρή σύγκρουση δύο ΙΧ – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη μία γυναίκα

Στο σημείο έφτασαν άμεσα άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και εθελοντες της ΕΣΔΔΕ οι οποίοι προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού με τη χρήση διασωστικών εργαλείων

Σύνταξη
«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο
«Vamos Nico» 05.01.26

«Η πατρίδα είναι σε καλά χέρια, μπαμπά», λέει συγκινημένος ο γιος του Μαδούρο

Ο γιος του ηγέτη της Βενεζουέλας, ο επανεκλεγείς βουλευτής Νικολάς Μαδούρο Γκέρα -ο αποκαλούμενος Νικολασίτο (δηλ. μικρός Νικολάς)- εξέφρασε την υποστήριξή του στην προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας

Σύνταξη
