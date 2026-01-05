Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχεδιάζει να συναντηθεί με στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών αργότερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν την ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας, μετά την ανατροπή του ηγέτη της Νικολά Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Οι συναντήσεις είναι κρίσιμες για τις ελπίδες της κυβέρνησης να επαναφέρει τις κορυφαίες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στη χώρα της Νότιας Αμερικής, μετά την ανάληψη του ελέγχου των ενεργειακών δραστηριοτήτων που διεξάγονταν εκεί από τις ΗΠΑ, από το Καράκας πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Οι τρεις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες – Exxon Mobil, ConocoPhillips και Chevron δεν έχουν ακόμη πραγματοποιήσει συνομιλίες με την κυβέρνηση σχετικά με την ανατροπή του Μαδούρο, σύμφωνα με τέσσερα στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας που μίλησαν, σε αντίθεση με τις δηλώσεις του Τραμπ το Σαββατοκύριακο ότι είχε ήδη πραγματοποιήσει συναντήσεις με «όλες» τις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, τόσο πριν όσο και μετά την ανατροπή του Μαδούρο.

«Κανείς από τις τρεις εταιρείες δεν έχει συνομιλήσει με τον Λευκό Οίκο μέχρι στιγμής σχετικά με τις δραστηριότητές τους στη Βενεζουέλα, πριν ή μετά την απομάκρυνση», δήλωσε μία από τις πηγές τη Δευτέρα.

Δύσκολο να διεξαχθούν συζητήσεις μεταξύ ανταγωνιστικών εταιρειών από κοινού

Οι επικείμενες συναντήσεις θα είναι κρίσιμες για τις ελπίδες της κυβέρνησης Τραμπ να αυξήσει την παραγωγή και τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, μια πρώην χώρα μέλος του ΟΠΕΚ που διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα στον κόσμο και της οποίας τα βαρέλια μπορούν να διυλιστούν από ειδικά σχεδιασμένα διυλιστήρια των ΗΠΑ.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρειαστούν χρόνια εργασίας και επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με αναλυτές. Δεν είναι σαφές ποιοι στελέχη θα συμμετάσχουν στις επικείμενες συναντήσεις και αν οι πετρελαϊκές εταιρείες θα συμμετάσχουν ατομικά ή συλλογικά.

Ένας διευθυντής της πετρελαϊκής βιομηχανίας δήλωσε στο Reuters ότι οι εταιρείες θα ήταν απρόθυμες να συζητήσουν για πιθανές δραστηριότητες στη Βενεζουέλα σε ομαδικές συναντήσεις με τον Λευκό Οίκο, επικαλούμενος ανησυχίες σχετικά με τον ανταγωνισμό που περιορίζουν τις συλλογικές συζητήσεις μεταξύ ανταγωνιστών σχετικά με επενδυτικά σχέδια, χρονοδιαγράμματα και επίπεδα παραγωγής.

Η απαγωγή Μαδούρο και οι προσδοκίες Τραμπ

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν το Σάββατο μια αιφνιδιαστική επιδρομή στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, απήγαγαν τον Μαδούρο και τον οδήγησαν πίσω στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία. Η επόμενη δικάσιμος είναι στις 17 Μαρτίου. Ο πρόεδρος της χώρας και η σύζυγός τους, αμφότεροι κατηγορούμενοι, δήλωσαν «αθώοι». Φέρονται να είχαν χτυπηθεί κατά την απαγωγή τους.

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει από τις μεγαλύτερες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες να δαπανήσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγής της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου, τα σχέδια αυτά θα εμποδιστούν από την έλλειψη υποδομών, καθώς και από τη βαθιά αβεβαιότητα σχετικά με το πολιτικό μέλλον της χώρας, το νομικό πλαίσιο και τη μακροπρόθεσμη πολιτική των ΗΠΑ.

Η Chevron είναι η μόνη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται επί του παρόντος στα πετρελαϊκά πεδία της Βενεζουέλας. Η Exxon και η ConocoPhillips, από την άλλη πλευρά, είχαν μακρά ιστορία στη χώρα πριν τα έργα τους εθνικοποιηθούν από τον πρώην πρόεδρο Ούγκο Τσάβες.

Οι μετοχές των πετρελαϊκών εταιρειών ανέβηκαν

«Δεν νομίζω ότι θα δείτε καμία άλλη εταιρεία εκτός από τη Chevron, η οποία ήδη δραστηριοποιείται εκεί, να δεσμεύεται για την ανάπτυξη πόρων», δήλωσε ένας ανώτερος υπάλληλος της πετρελαϊκής βιομηχανίας. Η Chevron, η οποία εξάγει περίπου 150.000 βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα από τη Βενεζουέλα στην ακτή του Κόλπου των ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, έπρεπε να κινηθεί προσεκτικά με την κυβέρνηση Τραμπ, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει την παρουσία της στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Η Conoco ζητά αποζημίωση δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά τριών πετρελαϊκών έργων στη Βενεζουέλα υπό τον Τσάβες. Η Exxon εμπλέκεται σε μακροχρόνιες διαιτητικές υποθέσεις κατά της Βενεζουέλας μετά την αποχώρησή της από τη χώρα το 2007.

Οι επενδυτές ήταν αισιόδοξοι, στοιχηματίζοντας ότι η κίνηση της Ουάσιγκτον εναντίον της ηγεσίας της Βενεζουέλας θα επέτρεπε στις αμερικανικές εταιρείες να έχουν πρόσβαση στα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Το αμερικανικό εμπάργκο στο πετρέλαιο της Βενεζουέλας παρέμεινε σε πλήρη ισχύ, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο δείκτης ενέργειας S&P 500 .SPNY ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο του 2025 και σημείωσε άνοδο 2,5%, με την Exxon Mobil να ανεβαίνει 2,3% και τη Chevron να σημειώνει άνοδο 5,5%. H Conoco Phillips ανέβηκε 2,65%.