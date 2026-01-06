Το τέλος του συνασπισμού μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης, 6 Ιανουαρίου, ο Σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου Ντίτμαρ Βόιντκε.

Η κυβέρνηση του Βρανδεμβούργου είχε χάσει την πλειοψηφία μετά την αποχώρηση τριών βουλευτών του BSW. Ο πρωθυπουργός του ομόσπονδου κρατιδίου της Γερμανίας διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ θα λειτουργήσει μια de facto κυβέρνηση μειοψηφίας.

«Το έργο του συνασπισμού έχει επισκιαστεί από συνεχείς συγκρούσεις εντός του BSW»

«Δεν υπάρχει πλέον βάση για συνεργασία . Πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν στο κρατίδιο εφαρμόστηκαν ήδη – όπως ένας βιώσιμος προϋπολογισμός. Παρ ‘όλα αυτά, το έργο του συνασπισμού έχει επισκιαστεί από συνεχείς συγκρούσεις εντός του BSW, το οποίο δεν είναι πλέον πρόθυμο να αναλάβει σαφή δέσμευση στον συνασπισμό», δήλωσε ο κ. Βόιντκε.

Ο Ντίτμαρ Βόιντκε ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) προκειμένου να διερευνήσει την προοπτική σχηματισμού νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε η απαραίτητη πλειοψηφία για έναν τέτοιο συνασπισμό, αλλά αυτό άλλαξε με την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών Ρόμπερτ Κρούμπαχ από το BSW τη Δευτέρα και τις παραιτήσεις άλλων δύο μελών του κοινοβουλίου του κρατιδίου από την παράταξη BSW, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα.