Σε θλίψη έχει βυθιστεί η Ανώπολη στην Κρήτη με τον θάνατο του 36χρονου, που άφησε χθες την τελευταία του πνοή από φωτιά που σημειώθηκε στο σπίτι του έπειτα από διαρροή υγραερίου από την κουζίνα.

Σύμφωνα με το patris, καταγράφηκαν σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από την επιχείρηση που διατηρεί η οικογένεια του 35χρονου στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι όταν η σορός του πέρασε από το σημείο.

Φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου που βρίσκονταν στο σημείο «λύγισαν» στη θέα της νεκροφόρας ενώ κάποιοι άφησαν ένα μπουκέτο με λευκά λουλούδια πάνω στο όχημα.

Η σορός του 36χρονου θα βρίσκεται στην Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρα στο χωριό Κάτω Βάθεια όπου και στις 3 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία.

«Ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά», λέει η θεία του

Με δάκρυα στα μάτια η θεία του 35χρονου περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του άτυχου νέου καθώς όλοι μαζί βρίσκονταν χθες σε γάμο. Γύρω στη 1 τα μεσάνυχτα ο 35χρονος έφυγε από τον γλέντι και επέστρεψε στο σπίτι του επειδή δούλευε το επόμενο πρωί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα αποκαλύφθηκαν στις 11 χθες το πρωί όταν η αδερφή του 36χρονου μετά από ώρες αναζήτησής του πήγε στο σπίτι του και είδε πως είχε προκληθεί φωτιά. Άνοιξε την πόρτα και μπήκε μέσα αντικρίζοντας το άψυχο σώμα του αδερφού της.

Σε κατάσταση σοκ ενημέρωσε τις αρχές με δυνάμεις της πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και στελέχη της αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για έκρηξη του λέβητα υγραερίου ωστόσο η αυτοψία που πραγματοποίησαν οι αρχές έδειξε πως όλα ξεκίνησαν από την κουζίνα υγραερίου. Μάλιστα, ο θάνατός του είχε προέλθει τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όπως αναφέρουν πηγές στο patris, ο 36χρονος χθες βράδυ βρισκόταν σε έναν γάμο και επέστρεψε στο σπίτι του στη 1 περίπου τα ξημερώματα.

Ο ίδιος φαίνεται πως πιθανότατα ήθελε να μαγειρέψει κάτι και άνοιξε το γκάζι στην κουζίνα υγραερίου αλλά ξέχασε να το κλείσει.

Το αποτέλεσμα ήταν να λιποθυμήσει από αναθυμιάσεις και να προκληθεί φωτιά που είχε ως συνέπεια να βρει τραγικό θάνατο.

Ο 35χρονος ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών, ιδιαίτερα ενεργός πολίτης ενώ ήταν μηχανικός στο επάγγελμα και αρκετά δραστήριος.