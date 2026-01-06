Φλώρινα: Πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό – Απίστευτες σκηνές
Σπρωξίματα στη Φλώρινα για τον Τίμιο Σταυρό
Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν σήμερα στη Φλώρινα κατά τη διάρκεια του καθαγιασμού των υδάτων για τον εορτασμό των Θεοφανείων, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, που βρέθηκε στην πόλη για τους εορτασμούς.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσοι βούτηξαν στα παγωμένα νερά του ποταμού Σακουλέβα για την ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού εμφανίζονται να σπρώχνονται έντονα καθώς ο καθένας προσπαθεί να κρατήσει τον Σταυρό.
Αφού ο Μητροπολίτης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας κ.κ. Ειρηναίος έριξε τον Σταυρό στο ποτάμι, οι πιστοί δεν μπορούσαν να… συμφωνήσουν ποιος έπιασε τον Σταυρό και επί αρκετά δευτερόλεπτα σπρώχνονταν και φώναζαν μεταξύ τους.
Ο σταυρός αλλάζει χέρια για λίγα δευτερόλεπτα και τελικά , όλοι φιλούν τον Τίμιο Σταυρό για να πάρουν την ευλογία του.
