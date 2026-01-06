Ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών οδηγείται αύριο Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό τον Δεκέμβριο του 2024, με κατηγορούμενους ένα ζευγάρι αστυνομικών για σοβαρά αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών τους.

Ειδικότερα, στο εδώλιο θα καθίσουν ένας 46χρονος αστυνομικός και η 35χρονη σύζυγός του, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και ακραία περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Βαριά δικογραφία και καταθέσεις που σόκαραν τις Αρχές

Η δικογραφία περιλαμβάνει αναφορές σε επαναλαμβανόμενα περιστατικά σωματικής κακοποίησης, όπως χτυπήματα με γκλοπ, σφαλιάρες, κλοτσιές, καψίματα με αναπτήρα, ξυλοδαρμούς με ζώνη, καθώς και συνεχή βία σε βάρος της μητέρας των παιδιών.

Παράλληλα, σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας θα είναι οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών, στις οποίες τα παιδιά έχουν αναφερθεί σε περιστατικά ιδιαίτερης αγριότητας. Όπως σημειώνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ. τα όσα ανέφεραν τα παιδιά των δύο αστυνομικών τους έκαναν να «παγώσουν» ακούγοντας τα περιστατικά που συνέβαιναν μέσα στο σπίτι του ζευγαριού.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 46χρονος, τι λέει η 35χρονη

Ο 46χρονος πρώην αστυνομικός της Βουλής έχει αρνηθεί από την πρώτη στιγμή το σύνολο των κατηγοριών, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει διαπράξει καμία από τις πράξεις που του αποδίδονται.

Ο κατηγορούμενος κάνει λόγο για χειραγώγηση των παιδιών και αποδίδοντας τις καταγγελίες της συζύγου του σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.

Από την πλευρά της η 35χρονη μητέρα, υποστηρίζει ότι βρισκόταν υπό καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού, περιγράφοντας έναν σύζυγο που, όπως ανέφερε, την απειλούσε με θάνατο τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά.

Έχουν αποταχθεί από την ΕΛ.ΑΣ.

Τον Οκτώβριο του 2025 ο αστυνομικός που υπηρετούσε στη Βουλή και η σύζυγός του αποτάχθηκαν και επίσημα από την ΕΛ.ΑΣ.

Η απόφαση από το πειθαρχικό συμβούλιο της ΕΛ.ΑΣ. ήταν τόσο ο αστυνομικός της Βουλής όσο και η σύζυγός του να αποταχθούν από την υπηρεσία τους.

Ο αστυνομικός της Βουλής, που είναι προφυλακισμένος στις φυλακές της Τρίπολης και η αστυνομικός σύζυγος του δεν παρευρέθησαν στη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου την Παρασκευή (10.10.25), αλλά εκπροσωπήθηκαν από τους δύο τους συνηγόρους.