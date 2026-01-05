Ναν: «Είμαι έτοιμος, δεν είμαι καθόλου κουρασμένος»

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε, αλλά νίκησε την Καρδίτσα έχοντας κορυφαίο και πάλι τον Κέντρικ Ναν που στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα κούρασης για τον ίδιο από τα σερί ματς.

Όσα είπε ο Ναν:

Για το αν νιώθει κουρασμένος με τους συνεχόμενους αγώνες: «Όχι δεν νιώθω κουρασμένος. Είναι η τρίτη μου σεζόν στη EuroLeague, οπότε ξέρω καλά πώς λειτουργούν τα πράγματα. Ξέρω πώς να διαχειριστώ τη σεζόν και αυτό είναι το σημείο καμπής της χρονιάς. Μπαίνουμε στο νέο έτος και τώρα πρέπει να πάρουμε ώθηση για τα playoffs. Είμαι έτοιμος, δεν είμαι καθόλου κουρασμένος.

Έχω δουλέψει πολύ στην πνευματική πειθαρχία και στην πνευματική ετοιμότητα, ώστε να μπορώ να ανταποκρίνομαι σε συνεχόμενους αγώνες, μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με την εβδομάδα. Αυτό χτίζεται με τον χρόνο. Το καλοκαίρι είναι το πιο σημαντικό διάστημα τότε προετοιμάζομαι ουσιαστικά για τη σεζόν. Εκείνη την περίοδο κάνω όλη τη δουλειά που χρειάζεται, ώστε να είμαι έτοιμος και να αποδίδω μέσα στη διάρκεια της χρονιάς».

Για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό: «Ήταν ένα κλειστό παιχνίδι, κρίθηκε στις δύο-τρεις τελευταίες κατοχές, στο τελευταία δύο λεπτά. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πέτυχε ένα μεγάλο σουτ πάνω από τον Φαριντ, ένα fade away. Γενικά όμως, η άμυνά μας δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει και αυτό αφορά και τους πέντε παίκτες στο παρκέ. Δώσαμε πολλά εύκολα σουτ, πολλά καρφώματα και εύκολες διαδρομές προς το καλάθι. Αυτό είναι υπερβολικά εύκολο για τον αντίπαλο. Η άμυνά μας πρέπει να γίνει πιο σκληρή και να μην τους επιτρέπουμε να παίζουν τόσο εύκολο μπάσκετ».