newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα
Αυτοδιοίκηση 05 Ιανουαρίου 2026 | 13:36

Νέο αποχετευτικό δίκτυο στη Σαλαμίνα

Ο Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την πράξη ένταξης για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Αιάντειο του δήμου Σαλαμίνας, συνολικού προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Την Πράξη ένταξης στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021–2027» για τη δημιουργία δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων στην περιοχή Αιάντειο του Δήμου Σαλαμίνας υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο, όπως χαρακτηρίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «την υλοποίηση του μεγαλύτερου έργου υποδομής που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ στο νησί. Το δίκτυο χαρακτηρίζεται κομβικής σημασίας καθώς αναμένεται να επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων, ισχυρή περιβαλλοντική προστασία καθώς και συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση αστικών λυμάτων. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας Αττικής, ο συνολικός προϋπολογισμός της κατασκευής του ανέρχεται στο ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ πλέον ΦΠΑ, εκ των οποίων τα 29,56 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενώ για το υπόλοιπο ποσό θα συνδράμει η ΕΥΔΑΠ, ως συμμετέχων φορέας. Την Πράξη συνυπέγραψε ο Δήμαρχος Σαλαμίνας Γιώργος Παναγόπουλος, με παρόντες στην τελετή τον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ Γιώργο Στεργίου και τον Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας, Χάρης Σαχίνης».

Τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου

Σκοπός του έργου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, είναι η συγκέντρωση και μεταφορά των  αστικών λυμάτων από τις πολεοδομικές ενότητες Αγίας Παρασκευής, Αγίου Αθανασίου, Αγίου Δημητρίου – Ζορμπαλά, Αιαντείου και Κακιάς Βίγλας, με τελικό αποδέκτη το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας της ΕΥΔΑΠ.

Αναλυτικότερα, προβλέπεται:

  • η κατασκευή δικτύου αγωγών βαρύτητας συνολικού μήκους 66 χλμ. και διαμέτρων σωλήνων από Φ200 έως Φ600, με ανοιχτό όρυγμα,
  • η υλοποίηση 4.700 εξωτερικών διακλαδώσεων (ιδιωτικών συνδέσεων),
  • η δημιουργία 8 αντλιοστασίων, με τα συνοδά δίδυμα δίκτυα, συνολικού μήκους 6,8 χλμ. και διαμέτρων σωλήνων από Φ100 έως Φ450.

Το συνολικό έργο θα περιλαμβάνει 72,8 χιλιόμετρα αγωγών αποχέτευσης, ενώ στόχος της Περιφέρειας Αττικής είναι η δημοπράτησή του να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Φεβρουαρίου 2026. «Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης, οι πολίτες απαλλάσσονται από την επιβολή ανταποδοτικού τέλους, γεγονός που μειώνει σημαντικά το οικονομικό βάρος για τα νοικοκυριά και καθιστά το έργο κοινωνικά δίκαιο και καθολικά ωφέλιμο» προσθέτει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της περιφέρειας.

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μετά την υπογραφή της Πράξης: 

«Η ένταξη της υλοποίησης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στο Αιάντειο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021–2027» αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση με άμεσο και μακροπρόθεσμο όφελος τόσο για τη Σαλαμίνα όσο και για τους κατοίκους της. Πρόκειται για ένα έργο που απαντά ταυτόχρονα σε ζητήματα δημόσιας υγείας, περιβαλλοντικής προστασίας και βιώσιμης ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας συνολικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Με την ολοκλήρωσή του, διασφαλίζεται η ασφαλής συλλογή και μεταφορά των αστικών λυμάτων, περιορίζεται δραστικά η ρύπανση του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, προστατεύεται ο Σαρωνικός και ενισχύεται η συμμόρφωση της περιοχής με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές οδηγίες. Παράλληλα, δημιουργούνται σύγχρονες υποδομές αποχέτευσης, αντάξιες των αναγκών ενός σύγχρονου νησιού, οι οποίες αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ορθολογική χωρική ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίζεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι πολίτες, ενισχύοντας τον κοινωνικό χαρακτήρα της παρέμβασης. Ως Περιφέρεια Αττικής, συνεχίζουμε να επενδύουμε με συνέπεια σε έργα υποδομής υψηλής προστιθέμενης αξίας, που διαμορφώνουν ένα βιώσιμο, ανθεκτικό και περιβαλλοντικά θωρακισμένο μέλλον για τη Σαλαμίνα και συνολικά για την Αττική. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και το αποδεικνύουμε με πράξεις και όχι με λόγια».

πηγή φωτογραφιών, δήμος Σαλαμίνας

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Μεταφορές
Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

Χρίστος Δήμας: Υπομονή μέχρι το 2028, για σύγχρονη αεροναυτιλία

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας
Κοινή επιστολή 02.01.26

«Να μην καταργηθούν οι σχολικές επιτροπές», ζητούν Δούκας, Αγγελούδης, Μώραλης, Παχατουρίδης και Μπέγκας

Η διάταξη για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών - Τι αναφέρουν οι πέντε δήμαρχοι στην κοινή επιστολή τους προς τους υπουργούς Θοδωρή Λιβάνιο και Σοφία Ζαχαράκη

Σύνταξη
Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο
Προχωράνε 02.01.26

Σημαντικό βήμα για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Νότιο Αιγαίο

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση των Μονάδων Επεξεργασίας, Ανάκτησης και Ανακύκλωσης απορριμμάτων στη Μύκονο, την Πάρο και τη Σύρο, όπως ανέφερε σε ανάρτηση του ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου.

Σύνταξη
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Η συνέντευξη Τύπου του Αμορίμ μετά τη Λιντς ήταν ο βασικός λόγος που έφερε την απόλυση του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Ρούμπεν Αμορίμ βγήκε εκτός εαυτού στη χθεσινή (4/1) συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα της Γιουνάιτεντ με τη Λιντς και ξέσπασε εναντίον της διοίκησης και φαίνεται πως ήταν ο βασικός λόγος που απολύθηκε

Σύνταξη
Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί
Πρώτη δημοσκόπηση 05.01.26

Προτεραιότητα η τσέπη ή οι ανατροπές κυβερνήσεων: Αντιφατικά μηνύματα στέλνουν οι Αμερικανοί

Με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ να πλησιάζουν, οι περισσότεροι Αμερικανοί εναντιώνονται στην επιχείρηση απαγωγής του Μαδούρο, ωστόσο, αυτή η πλειονότητα δεν φαίνεται τόσο ισχυρή ώστε να καταδικάσει τους Ρεπουμπλικάνους.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα
Δηλώσεις Π. Μαρινάκη 05.01.26

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολότητα επιχειρεί ο Π. Μαρινάκης για τη δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα – Νέα επίθεση στον Τσίπρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης παρουσιάστηκε βασιλικότερος του βασιλέως σε σχέση με τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Σύνταξη
Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Ελλάδα 05.01.26

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: «Ωμή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου» η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα»

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση
Οικογένεια 05.01.26

Γιώργος Παπαδάκης – Τίνα Παπαδέλη: Μια σχέση μεγαλύτερη από τη ζωή, οι δύο γιοι και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση

Ο Γιώργος Παπαδάκης και η Τίνα Παπαδέλη είχαν αποκτήσει δύο γιους μαζί, ενώ ο σπουδαίος δημοσιογράφος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αιφνιδιαστικά, στα 74 του, είχε έναν ακόμη γιο από τον πρώτο του γάμο.

Σύνταξη
Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες
Εκβιασμοί και τελεσίγραφα 05.01.26

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση: Μειοψηφία όσοι είναι στα μπλόκα, εξαντλήθηκε η υπομονή – Την Τετάρτη ανακοινώσεις με ή χωρίς τους αγρότες

Αδιαλλαξία απέναντι στους αγρότες από την κυβέρνηση - Αντί για λύσεις ρίχνει λάδι στη φωτιά - «Αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα όπως δεν υπάρχει άλλη υπομονή», είπε εκβιαστικά ο Π. Μαρινάκης

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους
Euroleague 05.01.26

Ολυμπιακός: Το depth chart με τη μεταγραφή του Τζόουνς – Η δύσκολη «εξίσωση» του Μπαρτζώκα με τους ξένους

Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μια σπουδαία μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς και να φτιάξει μια σούπερ γραμμή ψηλών – Πώς διαμορφώνεται το ερυθρόλευκο ρόστερ και τι θα κάνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας με τους ξένους στην Stoiximan GBL

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!
Άλμα επί κοντώ 05.01.26

Λατρεία Ντουπλάντις για Καραλή!

Ο Σουηδός ρέκορντμαν, Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Μανόλο σε συνέντευξή του στην Ιταλία ενώ έθεσε στόχο τα 6.40!

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τραμπ: Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας – Τα εμπόδια και τα ρίσκα
Αυταπάτες 05.01.26

Σε πήλινα πόδια στέκει το σχέδιο Τραμπ για τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας - Τα εμπόδια και τα ρίσκα

Οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να πέσουν ξανά σε μια από τις συνηθισμένες παγίδες της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής τους - Τα σχέδια τους φαίνονται σωστά επί χάρτου, τα διαψεύδει η επαφή με την πραγματικότητα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο