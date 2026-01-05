newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.01.2026 | 11:21
Ακυρώνονται ακτοπλοϊκά δρομολόγια στο Ιόνιο λόγω κακοκαιρίας
Ποιους βάζει στο «στόχαστρο» η ΑΑΔΕ – Έρχονται χιλιάδες έλεγχοι
Οικονομία 05 Ιανουαρίου 2026 | 09:27

Ποιους βάζει στο «στόχαστρο» η ΑΑΔΕ – Έρχονται χιλιάδες έλεγχοι

Με νέα απόφαση) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίστηκε ο συνολικός αριθμός των φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του 2026.

Σύνταξη
Spotlight

Στο μικροσκόπιο χιλιάδες υποθέσεις φορολογίας ακινήτων, ΦΠΑ και δηλώσεις φόρου εισοδήματος βάζει για το 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προγραμματίζοντας τους ελέγχους της νέας χρονιάς.

Με νέα απόφαση (Α.1190/2025) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίστηκε ο συνολικός αριθμός των φορολογικών ελέγχων και ερευνών που θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του 2026.

Σύμφωνα με την απόφαση, το βάρος των ελέγχων του νέου έτους πέφτει κατά κύριο λόγο σε δηλώσεις εισοδήματος, ΦΠΑ και μεταβιβάσεων ακινήτων της τελευταίας τριετίας.

Και συγκεκριμένα :

– οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) θα διενεργήσουν 26.000 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους. Εξ αυτών, τουλάχιστον το 80% των υποθέσεων θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ενώ ποσοστό τουλάχιστον 75% των παραπάνω ελέγχων θα αφορούν, καταρχήν, ελέγχους της τελευταίας τριετίας.

– επιπλέον 25.400 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, τις Δ.Ο.Υ. , το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής, τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και λοιπές υπηρεσίες, με στόχο τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, που σχετίζονται κυρίως με την έκδοση αποδείξεων και την αποστολή τους στο Taxis.

– άλλοι 2.500 έλεγχοι θα διεξαχθούν για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (Φορολογία Κεφαλαίου).

Επιπλέον αυτών, οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) επιφορτίζονται να διενεργήσουν:

– τουλάχιστον 18.000 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους και

– τουλάχιστον 900 ελέγχους και έρευνες φοροδιαφυγής.

Οι φορολογικοί έλεγχοι αυτοί μαζί με τους τελωνειακούς, των οποίων επίκειται η ανακοίνωση και εφαρμογή, θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό του νέου επιχειρησιακού σχεδίου που θα ανακοινώσει η ΑΑΔΕ, με στόχο την περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής και των απωλειών εσόδων ΦΠΑ της χώρας μας, κοντά στα μέσα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Βενεζουέλα: Πώς θα κινηθούν οι τιμές του αργού πετρελαίου;

Μεταφορές
Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

Αεροδρόμια: Κατεπείγουσα εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου
Agro-in 05.01.26

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον καθολικό αποκλεισμό εθνικών οδών, παραδρόμων και τελωνείων σε όλη την Ελλάδα, ενώ αύριο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων - Θορυβημένοι στο Μαξίμου, προκρίνουν την τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» - Το νέο αφήγημα της κυβέρνησης πρόβαλε ήδη ο Χατζηδάκης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Citi Institute: Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης – Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς
AI Deepfakes 05.01.26

Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης - Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς

Τα deepfakes έχουν εξελιχθεί από ψυχαγωγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ισχυρά εργαλεία εξαπάτησης. Παραδοσιακοί έλεγχοι δεν είναι πλέον επαρκείς και η προσοχή πρέπει να στραφεί στην επικοινωνία με βάση την αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελληνική οικονομία: Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις
Ακρίβεια και ρίσκα 05.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Οι επενδύσεις, το στοίχημα του ΤΑ, η αύξηση του ΑΕΠ και των πραγματικών εισοδημάτων, η μείωση του χρέους, το αγκάθι της ακρίβειας και τα ρίσκα - Οι κυβερνητικές προσδοκίες για την οικονομία του 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
Metro, boulot, dodo; 04.01.26

Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα

Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – «Τα μπλόκα ήταν μονόδρομος»
Agro-in 04.01.26 Upd: 15:10

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα - Τα πρώτα μηνύματα

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο
Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ 04.01.26

Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Eντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb που αφορούν σε Αριθμό Μητρώου και προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα
Αυξημένη δραστηριότητα 04.01.26

Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών

Δήμητρα Σκούφου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σημίτης: «Τιμάμε την παρακαταθήκη του» – Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατό του
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

«Τιμάμε την παρακαταθήκη του» - Το μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του Κώστα Σημίτη

«Ο Κώστας Σημίτης ήταν σταθερά προσηλωμένος στο όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας χωρίς ανισότητες, μιας ισχυρής πατρίδας στον πυρήνα της Ευρώπης», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»
Βαρόμετρο 05.01.26

Critics Choice Awards: To «One Battle After Another» στην κορυφή, η «Bugonia» στο «αθόρυβο»

Η ταινία «One Battle After Another» ανακηρύχθηκε καλύτερη ταινία την Κυριακή το βράδυ. Άλλοι μεγάλοι νικητές των Critics Choice Awards ήταν οι ταινίες και οι σειρές «Sinners», «KPop Demon Hunters», «The Studio», «Adolescence» και «Jimmy Kimmel Live!».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βενεζουέλα: Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη – «Επικίνδυνη ατραπός»
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Πυρά της αντιπολίτευσης για τη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα - «Επικίνδυνη ατραπός»

Η φράση του πρωθυπουργού «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη νομιμότητα» αναφορικά με την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Μαδούρο: Πρώτη εμφάνιση σήμερα μετά την απαγωγή του στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης —
Κόσμος 05.01.26

Σήμερα η πρώτη εμφάνιση Μαδούρο μετά την απαγωγή του - Θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο της Νέας Υόρκης

Ο Νικολάς Μαδούρο και προσφάτως η σύζυγός του κατηγορούνται από δικαστικές αρχές των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών - Ποια θα είναι η αντίδραση του πρόεδρου της Βενεζουέλας στη δίκη παρωδία

Σύνταξη
Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ
Το σήκωσε 05.01.26

Το Marty Supreme «χάρισε» στον Τιμοτέ Σαλαμέ το πρώτο του μεγάλο βραβείο – Η αφιέρωση και το φιλί στην Κάιλι Τζένερ

Ο 30χρονος ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν ο μεγάλος νικητής στα Critics Choice Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Marty Supreme, απέναντι σε μεγάλα ονόματα της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κίνα: Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» – «Καρφί» για ΗΠΑ
Δηλώσεις ΥΠΕΞ 05.01.26

Το Πεκίνο δεν αποδέχεται οποιαδήποτε χώρα να αναλάβει ρόλο «παγκόσμιου δικαστή» - «Καρφί» για ΗΠΑ

Η Κίνα έχει ζητήσει την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο - Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Ουάνγκ Γι, πάντως, στις δηλώσεις του δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Η παρουσία Ανδρουλάκη στο Φανάρι και η νέα κόντρα με το Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική

Στο Φανάρι μεταβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης ενόψει των Θεοφανίων, λίγες ώρες μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ΠΑΣΟΚ – Μαξίμου για την εξωτερική πολιτική, με αιχμή τη δήλωση Μητσοτάκη για τα γεγονότα στη Βενεζουέλα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
FIR Αθηνών: Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια
Ελλάδα 05.01.26 Upd: 11:19

Εισαγγελική παρέμβαση για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια - Διατάχθηκε επείγουσα προκαταρκτική έρευνα

Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έγιναν παρεμβάσεις στη συγκοινωνία των αεροσκαφών και πού οφείλονται οι παρεμβολές στο FIR Αθηνών

Σύνταξη
