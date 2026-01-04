Με τρομερό Έντουαρντς, οι Τίμπεργουλβς έσπασαν το σερί των Χιτ (vids)

Πλούσια δράση και αρκετά παιχνίδια είχε το πρόγραμμα του NBA τα ξημερώματα της Κυριακής (4/1). Οι Τίμπεργουλβς επέστρεψαν στις νίκες, επικρατώντας των Χιτ με 125-115 και βάζοντας τέλος στο σερί τεσσάρων νικών της ομάδας του Μαϊάμι.

Ο Άντονι Έντουαρντς ήταν ο κορυφαίος με 33 πόντους, έχοντας ήδη 20 στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Ναζ Ριντ σημείωσε 29 πόντους, με τον Ραντλ να προσθέτει ακόμα 23, μαζεύοντας και 10 ριμπάουντ.

Για το Μαϊάμι, ο Νόρμαν Πάουελ είχε 21 πόντους, ενώ οι Ντάβιον Μίτσελ και Νίκολα Γιόβιτς πρόσθεσαν από 14.

Οι Σίξερς από την πλευρά τους, πέρασαν και πάλι με διπλό από τη Νέα Υόρκη, επικρατώντας των Νικς με 130-119 και φτάνοντας τις τρεις συνεχόμενες νίκες. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν… τρομακτικός με 36 πόντους.

Ο Τζόελ Εμπίντ πρόσθεσε 26 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ άλλους 26 είχε και ο Βι Τζέι Έτζκομπ. Για τους Νικς ξεχώρισε ο Μπράνσον με 31 πόντους, ενώ ο Τάουνς είχε 23 πόντους και 14 ριμπάουντ.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA

Χιτ-Τίμπεργουλβς 115-125

Νικς-Σίξερς 119-130

Ράπτορς-Χοκς 134-117

Μπουλς-Χόρνετς 99-112

Σπερς-Μπλέιζερς 110-114

Μάβερικς-Ρόκετς 110-104