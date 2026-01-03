newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σεισμός στο Μεξικό: Τουλάχιστον 2 νεκροί – Καταστράφηκαν πολλά σπίτια
Κόσμος 03 Ιανουαρίου 2026 | 04:30

Σεισμός στο Μεξικό: Τουλάχιστον 2 νεκροί – Καταστράφηκαν πολλά σπίτια

Φονικός ήταν ο σεισμός, για τουλάχιστον δύο ανθρώπους, που έπληξε το νοτιοδυτικό Μεξικό, προκαλώντας καταστροφές σε πολλά σπίτια κοντά στο επίκεντρο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Spotlight

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Παρασκευή στο Μεξικό εξαιτίας του σεισμού 6,5 βαθμών που έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) καταστρέφοντας πολλά σπίτια κοντά στο επίκεντρο, στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 07:58 (τοπική ώρα· 15:58 ώρα Ελλάδας) κι ώθησε πολλούς κατοίκους στην πρωτεύουσα να βγουν από τα σπίτια τους, πολλούς με τις πιτζάμες.

Η πόλη Σαν Μάρκος, κοντά στη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο, υπέστη το βαρύτερο χτύπημα

Ανάγκασε την πρόεδρο Κλαούδια Σέινμπαουμ να διακόψει την καθημερινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε κοντά στη Σαν Μάρκος, στην πολιτεία Γκερέρο, κάπου 400 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, ανέφερε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS), που εκτίμησε πως το εστιακό βάθος ήταν 35 χιλιόμετρα.

Επιστρέφοντας στο εθνικό παλάτι, την έδρα της προεδρίας, μερικά λεπτά μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση, η πρόεδρος Σέινμπαουμ ανέφερε πως κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχαν διαπιστωθεί «σοβαρές ζημιές», ούτε στην πρωτεύουσα, ούτε στην πολιτεία Γκερέρο.

Ωστόσο κατόπιν οι αρχές στην πρωτεύουσα έκαναν λόγο για έναν θάνατο από ατύχημα, εξηντάρη που έπεσε καθώς έβγαινε από το διαμέρισμά του στον 2ο όροφο. Η δήμαρχος της πόλης Κλάρα Μπρουγάδα έκανε λόγο μέσω X για άλλους 12 τραυματίες.

«Κατέρρευσε πάνω της»

Η πόλη Σαν Μάρκος, κοντά στη διάσημη λουτρόπολη Ακαπούλκο των 650.000 κατοίκων, υπέστη το βαρύτερο χτύπημα.

Πενηντάρα «έχασε τη ζωή της όταν το σπίτι της κατέρρευσε πάνω της», ανακοίνωσε η κυβερνήτης της πολιτείας Γκερέρο, η Εβελιν Σαλγάδο.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Σαν Μάρκος (13.000 κάτοικοι), τον Μισαέλ Λορέντσο Καστίγιο, κάπου πενήντα σπίτια καταστράφηκαν εντελώς και «όλα τα σπίτια έχουν ρωγμές».

Κάτοικοι της Σαν Μάρκος επέδειξαν σε δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου τις ρωγμές στα σπίτια τους και κομμάτια τοίχων που κατέρρευσαν. «Η Σαν Μάρκος χτυπήθηκε σκληρά, υπέστη μεγάλη καταστροφή», είπε μπροστά στο σπίτι του κάτοικος, ο Ροχέλιο Μορένο.

Ο Ρικάρδο, μεξικανός τουρίστας που έσπευσε να βγει από το ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Ακαπούλκο μη φορώντας παρά το εσώρουχό του, είπε πως λυπάται που «άρχισε η χρονιά με τέτοιο τρόμο», προσθέτοντας πως αισθάνθηκε πολλούς μετασεισμούς.

Σύμφωνα με τη μεξικανική σεισμολογική υπηρεσία, καταγράφηκαν 546 μετασεισμικές δονήσεις, που ήταν πάντως ασθενείς.

«Σηκώθηκα πανικόβλητη»

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές.

Το Μεξικό διαθέτει συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης που ενεργοποιούνται όταν επίκεινται μεγάλες σεισμικές δονήσεις. Δίνουν στον πληθυσμό, με μηνύματα σε κινητά τηλέφωνα, περίπου ένα λεπτό για να προστατευτεί.

Ο δήμος του Μεξικού έχει επίσης τοποθετήσει μεγάφωνα σε στύλους του συστήματος φωτισμού των οδών, μέσω των οποίων μπορούν να προειδοποιούνται οι κάτοικοι για μεγάλους σεισμούς.

«Κοιμόμουν όταν άρχισε να ηχεί προειδοποίηση στον δρόμο. Με τρόμαξε διότι έλεγε ‘ισχυρός σεισμός’. Σηκώθηκα πανικόβλητη», είπε στο AFP η Κάρεν Γκόμες, 47 ετών, υπάλληλος γραφείου που ζει στον 13ο όροφο πολυκατοικίας στη συνοικία Αλβαρο Ομπρεγόν, στην πρωτεύουσα.

Στη συμβολή 5 πλακών

Το Μεξικό βρίσκεται πάνω από τη συμβολή πέντε τεκτονικών πλακών, κάτι που κάνει τη χώρα αυτή εξαιρετικά επιρρεπή σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις, ειδικά στην ακτογραμμή της στον Ειρηνικό, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σεισμικότητα στην υφήλιο.

Το 1985, σεισμός 8,1 βαθμών σάρωσε μεγάλο μέρος του κεντρικού και του νότιου τμήματος της χώρας. Αφησε πίσω πάνω από 12.000 νεκρούς και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην πρωτεύουσα.

Μέρος της τεράστιας πόλης, ιδίως τομείς του κέντρου της, είναι χτισμένο πάνω σε άλλοτε ελώδες υπέδαφος, στο παρελθόν λίμνη, κι είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε μεγάλους σεισμούς.

Τη 19η Σεπτεμβρίου 2017, σεισμός 7,1 βαθμών είχε στοιχίσει τη ζωή σε 369 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους στην πρωτεύουσα.

Ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα, το κέντρο του Μεξικού είχε χτυπηθεί από άλλον σεισμό, μερικές ώρες έπειτα από άσκηση με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ανθρώπων για την αντιμετώπιση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Μηνύματα ή κλήση: Τι λέγεται στο chat και τι όχι

Economy
Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

Ελληνική οικονομία: Το στοίχημα των επενδύσεων και οι μεταρρυθμίσεις

inWellness
inTown
Stream newspaper
Περού: 2 μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά του συγκροτήματός τους στη διάρκεια συναυλίας
Περού 03.01.26

Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στη διάρκεια συναυλίας

Περουβιανός κιθαρίστας και βενεζουελάνος τρομπονίστας τραυματίστηκαν στο Περού από την ένοπλη επίθεση, στη διάρκεια συναυλίας, εναντίον του μουσικού συγκροτήματος στο οποίο συμμετείχαν.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ από το Ισραήλ
Πρόσβαση ΜΚΟ 03.01.26

Οι MSF καταγγέλλουν την «αποτρόπαια» απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

«Είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας», από το Ισραήλ καταγγέλλουν οι MSF, για την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα.

Σύνταξη
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03.01.26

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Σύνταξη
Γάζα: Πολύ ανήσυχος ο Γκουτέρες για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την πρόσβαση σε δεκάδες ΜΚΟ
«Να ακυρωθεί» 03.01.26

«Πολύ ανήσυχος» ο Γκουτέρες με τη νέα απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος για την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών πως αναστέλλουν τη δράση πολλών διεθνών ΜΚΟ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», και καλεί να ακυρωθεί «το μέτρο αυτό».

Σύνταξη
Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι
«Ψυχρή Λίμνη» 03.01.26

Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι

Πρωτοφανής χιονόπτωση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάλυψε κομητείες της Νέας Υόρκης, με το χιόνι ανά περιπτώσεις να υπερβαίνει το ενάμιση μέτρο. Οι διασώστες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.

Σύνταξη
Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου
Yedioth Ahronoth 03.01.26

Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου

Το αίτημα του Ισραήλ στο Κατάρ έγινε μετά από απειλές της Χαμάς πως αν δεν έπαιρναν περαιτέρω χρηματοδότηση, πως θα υπήρξε επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάτι που εν τέλει συνέβη με την Καταιγίδα του Άλ Άκσα

Σύνταξη
Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών
«Απανθρωποποίηση» 03.01.26

Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών

Η εισαγγελία έχει δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από γυναίκες ότι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «γυμνώθηκαν» από το Grok και δημοσιεύθηκαν στο Χ. Καταγγελίες και στη Βρετανία.

Σύνταξη
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02.01.26

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων
«Ανησυχητική τάση» 02.01.26

Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η UNIFIL είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Σύνταξη
Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε ανεπίσημο πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας διαφορετικές φράξιες παρότι στο παρελθόν δρούσαν από κοινού εναντίον της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
Με μαχαίρια 02.01.26

ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Φέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και πώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
The Economist 02.01.26

Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται

Το 2025 άλλαξε με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς σχεδόν τα πάντα στην πολιτική, στην οικονομία, στη διπλωματία – μια τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ο κόσμος του 2026 θα είναι διαφορετικός, σίγουρα χάρη στον Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»
Εκατέρωθεν απειλές 02.01.26

Ιράν: Η Τεχεράνη απαντά στις απειλές Τραμπ – Τον προειδοποιεί να μην περάσει την «κόκκινη γραμμή»

Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, ότι οι ΗΠΑ «θα σώσουν» τους Ιρανούς, αν υπάρξουν νεκροί στις διαδηλώσεις, η Τεχεράνη προειδοποιεί για «αντίδραση που θα φέρει λύπη».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Περού: 2 μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση κατά του συγκροτήματός τους στη διάρκεια συναυλίας
Περού 03.01.26

Δύο μουσικοί τραυματίστηκαν σε ένοπλη επίθεση στη διάρκεια συναυλίας

Περουβιανός κιθαρίστας και βενεζουελάνος τρομπονίστας τραυματίστηκαν στο Περού από την ένοπλη επίθεση, στη διάρκεια συναυλίας, εναντίον του μουσικού συγκροτήματος στο οποίο συμμετείχαν.

Σύνταξη
Γάζα: Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καταγγέλλουν την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ από το Ισραήλ
Πρόσβαση ΜΚΟ 03.01.26

Οι MSF καταγγέλλουν την «αποτρόπαια» απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

«Είναι αποτρόπαιο να χρησιμοποιείται η ανθρωπιστική βοήθεια ως εργαλείο πολιτικής ή συλλογικής τιμωρίας», από το Ισραήλ καταγγέλλουν οι MSF, για την απαγόρευση πρόσβασης ΜΚΟ στη Γάζα.

Σύνταξη
Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του
Κόσμος 03.01.26

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι κατήργησε εκτελεστικά διατάγματα του προκατόχου του

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Μαμντάνι υπερασπίστηκε την κατάργηση εκτελεστικών διαταγμάτων που εξέδωσε ο προκάτοχός του, την περίοδο που του είχε ασκηθεί δίωξη για ατασθαλίες στην προεκλογική εκστρατεία

Σύνταξη
Γάζα: Πολύ ανήσυχος ο Γκουτέρες για την απόφαση του Ισραήλ να απαγορεύσει την πρόσβαση σε δεκάδες ΜΚΟ
«Να ακυρωθεί» 03.01.26

«Πολύ ανήσυχος» ο Γκουτέρες με τη νέα απαγόρευση του Ισραήλ για τη Γάζα

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είναι «πολύ ανήσυχος για την ανακοίνωση των ισραηλινών αρχών πως αναστέλλουν τη δράση πολλών διεθνών ΜΚΟ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», και καλεί να ακυρωθεί «το μέτρο αυτό».

Σύνταξη
Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι
«Ψυχρή Λίμνη» 03.01.26

Προάστιο της Νέας Υόρκης «θάφτηκε» κάτω από ενάμιση μέτρο χιόνι

Πρωτοφανής χιονόπτωση σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα κάλυψε κομητείες της Νέας Υόρκης, με το χιόνι ανά περιπτώσεις να υπερβαίνει το ενάμιση μέτρο. Οι διασώστες εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)
Μπάσκετ 03.01.26

Ολυμπιακός: Αποθέωση στο ΣΕΦ μετά τη νίκη στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε σημαντική επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ και ο κόσμος των Πειραιωτών βρέθηκε στο ΣΕΦ και αποθέωσε τον Μπαρτζώκα, τους παίκτες του, αλλά και τον Γ. Αγγελόπουλο που τους υποδέχθηκε.

Σύνταξη
Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου
Yedioth Ahronoth 03.01.26

Το Ισραήλ ζήτησε από το Κατάρ να αυξήσει την χρηματοδότηση της Χαμάς έναν μήνα πριν την 7η Οκτωβρίου

Το αίτημα του Ισραήλ στο Κατάρ έγινε μετά από απειλές της Χαμάς πως αν δεν έπαιρναν περαιτέρω χρηματοδότηση, πως θα υπήρξε επικίνδυνη κλιμάκωση. Κάτι που εν τέλει συνέβη με την Καταιγίδα του Άλ Άκσα

Σύνταξη
Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών
«Απανθρωποποίηση» 03.01.26

Γαλλία: Δικαστική έρευνα εις βάρος του Grok – Η ΑΙ του Χ έχει χρησιμοποιηθεί σε deepfakes γυμνών γυναικών

Η εισαγγελία έχει δεχθεί εκατοντάδες καταγγελίες από γυναίκες ότι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «γυμνώθηκαν» από το Grok και δημοσιεύθηκαν στο Χ. Καταγγελίες και στη Βρετανία.

Σύνταξη
Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)
Μπάσκετ 02.01.26

Αταμάν: «Μετά από τόσες ήττες κόντρα στον Ολυμπιακό, κάποιοι παίκτες φοβούνται να παίξουν» (vid)

Ο Εργκιν Αταμάν στάθηκε στην πολύ καλή απόδοση του Βεζένκοφ μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, ενώ παραδέχθηκε ότι κάποιοι παίκτες του φοβούνται μετά από τόσες σερί ήττες.

Σύνταξη
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02.01.26

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου χρησιμοποιεί η Τρικούπη, βλέποντας πίσω από τη σπουδή του να εξαπολύσει πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται αμυνόμενος και βοηθώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση σε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Φοιτητές: «Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» – Οι σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές
«Σκανδαλώδες μέτρο» 02.01.26

«Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» - Οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές

Αγανακτισμένοι οι φοιτητές, έντονες διαμαρτυρίες από τους συλλόγους τους - Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, δε, ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε μοναχά η πρώτη φάση της εκκαθάρισης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 02.01.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Σύνταξη
Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων
«Ανησυχητική τάση» 02.01.26

Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η UNIFIL είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Σύνταξη
Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε ανεπίσημο πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας διαφορετικές φράξιες παρότι στο παρελθόν δρούσαν από κοινού εναντίον της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
Με μαχαίρια 02.01.26

ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Φέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και πώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο