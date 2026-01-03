Stoiximan GBL: Συνέχεια στο πρωτάθλημα με την 13η αγωνιστική
Με τρεις σημαντικές αναμετρήσεις ξεκινά το πρόγραμμα της Stoiximan GBL, το Σάββατο (3/1).
Ανοίγει σήμερα (3/1) η αυλαία της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του 1ου γύρου της Stoiximan GBL. Στις 15:45 η Μύκονος που απέκτησε τον Τζάστιν Μπριγκς φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντίστοιχα έει ενισχυθεί με τον Νίκο Χουγκάζ. Ο Δικέφαλος πραγματοποιεί εξαιρετικό πρώτο μισό στο πρωτάθλημα και έχει ρεκόρ 9-2 ενώ η Μύκονος έχει ρεκόρ 5-6 στα πρώτα 11 ματς της Ιστορίας της στα «μεγάλα σαλόνια».
Στις 18:15, ο Προμηθέας φιλοξενεί στην Πάτρα την ΑΕΚ. Η Ένωση αποχαιρέτησε τον Κρις Σίλβα (σ.σ. υπέγραψε στη Φενερμπαχτσέ) ενώ ανακοίνωσε τον Τζέιμς Νάναλι. Η ΑΕΚ έχει ρεκόρ 7-4, ενώ ο Προμηθέας 6-5.
Τέλος, στις 18:15, ο Ηρακλής υποδέχεται το Περιστέρι. Οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες με ρεκόρ 5-6.
Ρεπό έχει ο Πανιώνιος, ο οποίος έχει πλέον προπονητή τον Νέναντ Μάρκοβιτς, ενώ απέκτησε και τον 32χρονο Αμερικανός γκαρντ Τζο Τόμασον.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL:
13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (3-4/1/2026)
Σάββατο, 3 Ιανουαρίου
Άνω Μεράς 15:45 Μύκονος Betsson – ΠΑΟΚ
Δ. Τόφαλος 18:15 Προμηθέας Πατρών – ΑΕΚ
Ιβανώφειο 18:15 Ηρακλής – Περιστέρι
Κυριακή, 4 Ιανουαρίου
Καλλιθέας 13:00 Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι
Αλεξάνδρειο 13:00 Άρης Betsson – Ολυμπιακός
T-Center 16:00 Παναθηναϊκός – Καρδίτσα
