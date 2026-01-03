Λαμία: Νεκρός εντοπίστηκε 50χρονος στο σπίτι του – Τον αναζητούσαν οι συγγενείς του από την περασμένη Τρίτη
Ο 50χρονος ζούσε για πολλά χρόνια στην Αμερική και είχε επιστρέψει στη Λαμία τα τελευταία δύο χρόνια
Ένας νέος άνθρωπος 50 ετών, βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1/26) νεκρός μέσα στο πατρικό του σπίτι στην περιοχή της «Ανοίξης» στη Λαμία.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο άτυχος άνδρας είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη και συγγενικά του πρόσωπα που έμεναν πλησίον, τον αναζήτησαν στο σπίτι του, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.
Κάλεσαν κλειδαρά
Όταν και τότε δεν πήραν απάντηση, ενημέρωσαν την αστυνομία και ειδοποιήθηκε κλειδαράς, ανησυχώντας για τον άνθρωπό τους. Δυστυχώς όταν άνοιξε η πόρτα οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν καθώς τον βρήκαν νεκρό.
Ο 50χρονος, ήταν γιος γνωστού επαγγελματία με κατάστημα στο κέντρο της Λαμίας ο οποίος απεβίωσε πριν από μερικά χρόνια. Ζούσε για πολλά χρόνια στην Αμερική και είχε επιστρέψει στη γενέτειρά του τα τελευταία δύο , συνεχίζοντας την εργασία του εξ αποστάσεως.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία αποκλείστηκε η τέλεση εγκληματικής ενέργειας και πιθανολογείται ο θάνατος του να προήλθε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο αυτό θα το δείξει η νεκροψία – νεκροτομή η οποία παραγγέλθηκε από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση.
