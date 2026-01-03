Σέρρες: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας στις εκβολές του Στρυμόνα
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ανατροπή της βάρκας σημειώθηκε σε θαλάσσιο σημείο βάθους περίπου 1,5 μέτρου.
Τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις εκβολές του Στρυμόνα, όταν ανατράπηκε ερασιτεχνική βάρκα με δύο αλιείς λόγω ισχυρών νοτιάδων.
Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε ζωντανός σε κατάσταση σοκ και με συμπτώματα υποθερμίας.
Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ανατροπή της βάρκας σημειώθηκε σε θαλάσσιο σημείο βάθους περίπου 1,5 μέτρου.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο επιβαίνοντες στην βάρκα είναι Βούλγαροι ενώ στις έρευνες συμμετέχει ελικόπτερο, για την πιθανότητα να υπάρχει τρίτο άτομο.
