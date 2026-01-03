newspaper
Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
03.01.2026 | 15:44
Με λασποβροχές θα γιορτάσουμε τα Φώτα – Τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες
Σέρρες: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας στις εκβολές του Στρυμόνα
Ελλάδα 03 Ιανουαρίου 2026 | 16:00

Σέρρες: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας στις εκβολές του Στρυμόνα

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ανατροπή της βάρκας σημειώθηκε σε θαλάσσιο σημείο βάθους περίπου 1,5 μέτρου.

Vita.gr
Όταν η ξεκούραση γίνεται ενοχή: Πώς «σπάει» ο κύκλος

Όταν η ξεκούραση γίνεται ενοχή: Πώς «σπάει» ο κύκλος

Spotlight

Τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στις εκβολές του Στρυμόνα, όταν ανατράπηκε ερασιτεχνική βάρκα με δύο αλιείς λόγω ισχυρών νοτιάδων.

Ο ένας από τους δύο επιβαίνοντες ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε ζωντανός σε κατάσταση σοκ και με συμπτώματα υποθερμίας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ανατροπή της βάρκας σημειώθηκε σε θαλάσσιο σημείο βάθους περίπου 1,5 μέτρου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο επιβαίνοντες στην βάρκα είναι Βούλγαροι ενώ στις έρευνες συμμετέχει ελικόπτερο, για την πιθανότητα να υπάρχει τρίτο άτομο.

Τουρισμός
Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

Τουρισμός: Το στοίχημα της επιμήκυνσης της σεζόν και το παράδειγμα της Αθήνας 

Κόσμος
Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

Τραμπ: Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τον βγάλαμε εκτός χώρας

inWellness
Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

inTown
«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar
Δυναστεία 03.01.26

«Ο ιδιοφυής, περίπλοκος παππούς μου» – Η εγγονή του Τσάρλι Τσάπλιν από το Game Of Thrones στο Avatar

Η εγγονή του εμβληματικού Τσάρλι Τσάπλιν, Ούνα, υποδύεται τον εκκεντρικό, βίαιο κακό χαρακτήρα στο Avatar: Φωτιά & Στάχτη. Τι νομίζει ότι θα έλεγε ο παππούς της για την επιτυχία του Τζέιμς Κάμερον;

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός
Μεγάλα προβλήματα 03.01.26

Βερολίνο: Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά λόγω φωτιάς σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής – Εξετάζεται ο εμπρησμός

Ομάδες της εγκληματολογικής ερευνούν το σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι επρόκειτο για εμπρησμό. Πάνω από 50.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες.

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)
On Field 03.01.26

Τα τρομερά σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα και την εποχή Μπαρτζώκα (vids)

Ο Ολυμπιακός και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κυριαρχούν επί του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, με τους «ερυθρόλευκους» να «τρέχουν» απίθανα σερί νικών στα ντέρμπι «αιωνίων».

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ
Super Cup 03.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ

LIVE: Ολυμπιακός – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Betsson Super Cup. Τηλεοπτικά από το MEGA.

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας
Στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ 03.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας

«Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί
Γιούργκεν Χάμπερμας 03.01.26

Η ΕΕ μπροστά στην αυταρχική έλξη των ΗΠΑ – Αν δεν ενωθεί, θα περιθωριοποιηθεί

Η Ευρώπη, καθυστερημένα, συνειδητοποίησε ότι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων άλλαξε. Και τώρα που είναι αντιμέτωπη με την υπερίσχυση της Κίνας και την υποχώρηση των ΗΠΑ, πρέπει να κινηθεί -αν δεν είναι αργά.

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»
Έκπτωτος 03.01.26

Μίκι Ρουρκ: Δραματική κατάρρευση και ανησυχίες για την υγεία του μετά την απειλή για έξωση – «Δαίμονες»

Ο άλλοτε γόης του Χόλιγουντ, Μίκι Ρουρκ, φαίνεται πως διανύει την πιο σκοτεινή περίοδο της ζωής του, καθώς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την έξωση

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα
Νέα Αριστερά 03.01.26

Χαρίτσης: Ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – Η Ελλάδα οφείλει να καταδικάσει ξεκάθαρα

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, γνωστοποίησε ότι επικοινώνησε με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, μετά τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

«Να σφίξει όλη η Ελλάδα»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες
48ωρη κινητοποίηση 03.01.26

«Να σφίξει όλη η Ελλάδα»: Διήμερο μπλακ άουτ και κλιμάκωση προτείνει το μπλόκο της Νίκαιας στους αγρότες

«Ναι» στον διάλογο με «δεσμεύσεις και υπογραφές», δήλωσε το μέλος του συντονιστικού της Νίκαιας Κώστας Μητροδήμος - Η πρόταση που θα καταθέσει το μπλόκο στο Κυριακάτικο συντονιστικό των αγροτών

Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών
Euroleague 03.01.26

Η αινιγματική ανάρτηση του Τζόουνς που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και οι εξελίξεις των επόμενων ωρών

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την γραμμή των ψηλών, η Παρτιζάν προσπαθεί να τον κρατήσει και ο Αμερικανός έκανε μια αινιγματική δημόσια τοποθέτηση...

Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας
Νέα Αριστερά 03.01.26

Σακελλαρίδης: Η σύλληψη Μαδούρο και η απαγωγή του από τους Αμερικανούς είναι πράξη βαρβαρότητας

«Η επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα δεν έχει να κάνει με τα ναρκωτικά. Αυτά είναι επιχειρήματα που ούτε το ίδιο το αμερικανικό κατεστημένο δεν παίρνει σοβαρά», επισημαίνει ο γραμματέας της ΚΕ της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 
Για επίδοξους Τραμπ 03.01.26

Trump Billionaires Club: Νέο mobile game ή απέλπιδα προσπάθεια να σωθεί το memecoin $TRUMP; 

Στο παιχνίδι Trump Billionaires Club οι παίκτες ανταγωνίζονται για έπαθλα σε κρυπτονομίσματα, με τον νικητή να λαμβάνει έως και 50.000 δολάρια σε $TRUMP ενώ η στρατηγική του θυμίζει έντονα πυραμίδα, καθώς η στρατολόγηση νέων χρηστών αποτελεί κλειδί για την άνοδο στην κατάταξη

