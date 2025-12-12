Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 44χρονος ερασιτέχνης ψαράς – Τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι
Ερασιτέχνης ψαράς τραυματίστηκε από αγκίστρι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
- Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόσα κερδίζουν οι εταιρείες όπλων;
- Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι δύο συλληφθέντες
- Κρήτη: Αγωνία για τον 33χρονο γιατρό από το Ηράκλειο που αγνοείται
- «Μετά όσα είπα για τον 'Φραπέ' με απείλησαν ότι θα έχω την τύχη του Καραϊβάζ» λέει ο Μανδραβέλης
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) ένας ερασιτέχνης ψαράς, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ ψάρευε στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμανιού του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες, όταν ο 44χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι, την ώρα που ψάρευε.
Σύμφωνα με το cretalive, άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία διαπίστωσαν τον τραυματισμό και μερίμνησαν για τις περαιτέρω ενέργειες.
Ο 44χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
- Αναστάσιος Πεπονής: Συνεπής πορεία
- Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
- Σάλος στη Γερμανία με τη συμμετοχή μελών του AfD σε γκαλά των «Νέων Ρεπουμπλικάνων» στη Νέα Υόρκη
- Ομόνοια: Αποθήκη γεμάτη κλεμμένες ταυτότητες – 419 κλεμμένα έγγραφα και 14 κινητά
- Έλον Μασκ και Τζεφ Μπέζος σχεδιάζουν data center σε τροχιά
- Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
- Αγωνία στην ΑΕΚ ενόψει Παναθηναϊκού: Εκτός προπόνησης ο Σίλβα
- Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις