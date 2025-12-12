Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (11/12) ένας ερασιτέχνης ψαράς, ο οποίος τραυματίστηκε ενώ ψάρευε στον βόρειο λιμενοβραχίονα του λιμανιού του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού, το περιστατικό σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες, όταν ο 44χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι από αγκίστρι, την ώρα που ψάρευε.

Σύμφωνα με το cretalive, άμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία διαπίστωσαν τον τραυματισμό και μερίμνησαν για τις περαιτέρω ενέργειες.

Ο 44χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.