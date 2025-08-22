Φλόριντα: Ψαράς προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία με καρχαρία και εκείνος τον δάγκωσε
Η παρέα από την Φλόριντα είχε βγάλει τον καρχαρία στην ακτή, με τον Σον Μιούζ να ποζάρει για φωτογραφία, ενώ κάποιος από τους φίλους του φώναζε «μπράβο φίλε»
Ένας ψαράς τραυματίστηκε στο πόδι από δάγκωμα καρχαρία ενώ προσπαθούσε να φωτογραφηθεί μαζί του σε παραλία της Φλόριντα.
Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 16 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων του, κατά τη διάρκεια ψαρέματος με φίλους.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, η παρέα είχε βγάλει τον καρχαρία στην ακτή, με τον Σον Μιούζ να ποζάρει για φωτογραφία, ενώ κάποιος από τους φίλους του φώναζε «μπράβο φίλε».
Όταν ο Μιούζ κρατούσε το κεφάλι του καρχαρία πάνω από την άμμο και ένας φίλος του την ουρά, ο καρχαρίας γύρισε και τον δάγκωσε στο πόδι, με τον ίδιο να σπαράζει από τον πόνο, να τρέχει αίμα και να οδηγείται στο νοσοκομείο
Φλόριντα: Η στιγμή που ο καρχαρίας επιτίθεται στον ψαρά
Το βίντεο προκάλεσε αντιδράσεις στα social media με αρκετούς να επικρίνουν τον Μιούζ.
«Παίζεις ηλίθια παιχνίδια… κερδίζεις ηλίθια βραβεία», «έπρεπε να τον βάλεις πίσω στο νερό αντί να προσπαθείς να ποζάρεις για selfie…», «προσπάθησε να βγάλει φωτογραφία σαν να είναι αλιγάτορας», «είναι καρχαρίας… δαγκώνουν. Είμαι απλά χαρούμενος που το ανακάλυψε χωρίς να χάσει όλο του το πόδι», «ίσως την επόμενη φορά να αφήσεις τον καρχαρία ήσυχο» ήταν ορισμένα από τα σχόλια των χρηστών.
Οι καρχαρίες lemon, όπως αυτό στο βίντεο, είναι προστατευόμενα είδη στη Φλόριντα και, σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας Ψαριών και Άγριας Ζωής της πολιτείας, έχουν αναφερθεί μόνο λίγα περιστατικά που οδήγησαν σε μη θανατηφόρα δαγκώματα.
