Άγιος Δημήτριος: Τον ξυλοκόπησε λόγω οικονομικών διαφορών – Στο νοσοκομείο 59χρονος
Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε ισόγειο πολυκατοικίας στον Άγιο Δημήτριο με έναν 56χρονο να επιτίθεται στον 59χρονο
Επεισόδιο με δράστη έναν 56χρονο και θύμα ένα 59χρονο που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σημειώθηκε στην οδό Πρεβέζης στον Άγιο Δημήτριο.
Όλα έγινε περίπου στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου σε ισόγειο πολυκατοικίας με αφορμή τις οικονομικές διαφορές που έχουν οι δύο άνδρες.
Συνελήφθησαν και οι δύο
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 56χρονος επιτέθηκε με κλωτσιές και γροθιές στον 59χρονο με αποτέλεσμα ο τελευταίος να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.
Ο 56χρονος συνελήφθη ενώ ο 59χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος αφού διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε διωκτικό έγγραφο για ληστεία.
