Υπόθεση αρπαγής και εκβίασης εξιχνίασε η Αστυνομία στο Καματερό με τη σύλληψη 21χρονου Ρουμάνου ο οποίος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Εκτός από τον 21χρονο στην υπόθεση εμπλέκονται και άλλα δύο άτομα ως συνεργοί που έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Πρόκειται για έναν 21χρονο Έλληνα και έναν 47χρονο Ρουμάνο.

Το ραντεβού στην Ανάβυσσο

Θύμα της υπόθεσης είναι ένας 40χρονος ο οποίος φέρεται να χρωστούσε 16.000 ευρώ στον 21χρονο. Το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης (30-12-2025) ο 40χρονος μετέβη σε καφετέρια στην περιοχή της Αναβύσσου, προκειμένου να συναντήσει τον 21χρονο για την οικονομική διαφορά που είχαν.

Στο σημείο, λίγο αργότερα εμφανίστηκε ο 21χρονος μαζί με 2 ακόμα άτομα, οι οποίοι αφού πληροφορήθηκαν από τον 40χρονο ότι δεν μπορεί να τους επιστρέψει άμεσα τα χρήματα τον απείλησαν, τον γρονθοκόπησαν και τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο που είχαν εκμισθώσει από εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων.

Στη συνέχεια ο 21χρονος οδήγησε τον 40χρονο στην οικία του στην περιοχή του Καματερού, όπου τον κλείδωσε, παρά τη θέλησή του, εντός δωματίου.

Το λάθος του 21χρονου

Τ0 λάθος που έκανε ο νεαρός ήταν να αφήσει στον 40χρονο του κινητό του τηλέφωνο ο οποίος επικοινώνησε με τον πατέρα του και του εξήγησε τι είχε συμβεί. Μάλιστα μέσω εφαρμογής έστειλε και την ακριβή τοποθεσία του.

Αργά το βράδυ ενημερώθηκε η Αστυνομία και στήθηκε επιχείρηση. Αφού εντοπίστηκε η οικία του 21χρονου στο Καματερό τέθηκε υπό διακριτική παρακολούθηση. Το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη την ώρα που έβγαινε από την πολυκατοικία.

Παράλληλα, παρουσία δικαστικού λειτουργού έγινε έρευνα στο διαμέρισμά του. Ο 40χρονος ΄με εμφανή σημάδια ξυλοδαρμού στο πρόσωπο μεταφέρθηκε για ιατροδικαστική εξέταση όπου διαγνώσθηκε με εκχυμώσεις και τραύματα στα δύο μάτια.

Η σύλληψη

Σε βάρος του 21χρφονου σχηματίστηκε δικογραφία για αρπαγή, εκβίαση, παράνομη κατακράτηση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και 2 ακόμα δράστες, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην κατοχή, όσο και στην οικία του 21χρονου κατηγορουμένου βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

μεταλλικό ρόπαλο,

μεταλλική ράβδος «γκλοπ» και

ρουχισμός που φορούσε ο δράστης κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων.

Ακόμα, εντοπίστηκε και αποδόθηκε στο θύμα το όχημά του, το οποίο είχαν αφαιρέσει οι δράστες.