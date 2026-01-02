Από φέτος υποχρεωτικά τεστ επαλήθευσης φύλου και για τους άνδρες πυγμάχους

Η World Boxing, η διεθνής ομοσπονδία πυγμαχίας που έχει αναγνωριστεί από τη Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), επεκτείνει από την 1η Ιανουαρίου 2026 την υποχρεωτική διενέργεια τεστ επαλήθευσης φύλου και στους άνδρες αθλητές.

Πρόκειται για μια απόφαση με έντονο θεσμικό και κοινωνικό αποτύπωμα, η οποία αφορά όλους τους πυγμάχους άνω των 18 ετών που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διοργανώσεις εγκεκριμένες από τη World Boxing.

Η ρύθμιση αυτή δεν είναι καινούργια για τη γυναικεία κατηγορία, καθώς εφαρμόζεται ήδη από τις 20 Αυγούστου 2025, προκειμένου να ισχύσει ενόψει των Παγκοσμίων Πρωταθλημάτων που διοργάνωσε η WB στο Λίβερπουλ. Για τους άνδρες, ωστόσο, είχε δοθεί μεταβατικό διάστημα, με τη σύσταση προς τις εθνικές ομοσπονδίες να ξεκινήσουν τη διαδικασία ελέγχων χωρίς αυτή να είναι υποχρεωτική έως το τέλος του 2025. Η World Boxing αιτιολόγησε τότε τη διαφοροποίηση, υποστηρίζοντας ότι τα ζητήματα ασφάλειας και αγωνιστικής ακεραιότητας εμφανίζονταν πιο έντονα στις γυναικείες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε αθλητής που θέλει να αγωνιστεί σε διοργάνωση της WB θα πρέπει να υποβληθεί σε εξέταση PCR ή σε ισοδύναμη γενετική δοκιμή, με σκοπό τον προσδιορισμό του βιολογικού φύλου και της επιλεξιμότητάς του. Η ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι η μη προσκόμιση πιστοποιημένων αποτελεσμάτων συνεπάγεται αυτόματα αποκλεισμό από κάθε διοργάνωση που τελεί υπό την αιγίδα της. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό ανακοινωθέν, «η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων και η ισότητα των αγωνιστικών όρων αποτελούν αδιαπραγμάτευτες αρχές».

Η World Boxing ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2023 και απέκτησε προσωρινή αναγνώριση από τη ΔΟΕ τον Φεβρουάριο του 2025, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά τον ρόλο της διεθνούς αρχής στο ολυμπιακό μποξ, μετά την αποπομπή της International Boxing Association (IBA) λόγω σοβαρών οικονομικών, διοικητικών και διαιτητικών παρατυπιών. Η απόφαση για την επιβολή τεστ επαλήθευσης φύλου εντάσσεται σε αυτή τη συνολικότερη προσπάθεια της WB να αποκαταστήσει την αξιοπιστία και τη θεσμική σταθερότητα του αθλήματος.

Η πολιτική αυτή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αλγερινής πυγμάχου Imane Khelif, η οποία προσέφυγε στο Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) κατά της εφαρμογής των τεστ στις γυναίκες. Η Khelif, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 66 κιλά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης δημόσιας συζήτησης λόγω αυξημένων επιπέδων τεστοστερόνης. Παρά τη διαμάχη, η ΔΟΕ είχε επικυρώσει κανονικά τη συμμετοχή και τη νίκη της, τονίζοντας ότι δεν υπήρχαν αποδείξεις πως πρόκειται για τρανς αθλήτρια ή ότι είχε υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στο βιολογικό της φύλο.

Η επέκταση των υποχρεωτικών ελέγχων και στους άνδρες αναμένεται να αναζωπυρώσει τη διεθνή συζήτηση γύρω από τα όρια της επιστημονικής παρέμβασης στον αθλητισμό, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διασφάλιση της ισονομίας στον αγωνιστικό χώρο. Για τη World Boxing, πάντως, το μήνυμα είναι σαφές: η νέα εποχή του ολυμπιακού μποξ θα διέπεται από αυστηρούς κανόνες, ακόμη κι αν αυτοί προκαλούν πολιτικές και κοινωνικές τριβές.