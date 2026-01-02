Μπλοκάρει η πώληση της Σεβίλλης και στο προσκήνιο εμφανίζεται ο Σέρχιο Ράμος

Η υπόθεση της πώλησης της Σεβίλλης μπαίνει σε νέα φάση αβεβαιότητας, καθώς η διαδικασία ελέγχου (due diligence) φαίνεται να «κόλλησε» τις αρχικές προσδοκίες γύρω από την πρόταση επενδυτικού σχήματος από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ενώ μέχρι πρότινος όλα έδειχναν ότι οι βασικοί μέτοχοι θα επέλεγαν την εν λόγω πρόταση —η οποία φερόταν να αποτιμά την κάθε μετοχή σε ποσό άνω των 3.400 ευρώ— οι αποκαλύψεις για την πραγματική οικονομική εικόνα του συλλόγου έβαλαν φρένο στις συζητήσεις και άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης τόσο του τιμήματος όσο και της κατεύθυνσης της συμφωνίας.

Η εξέλιξη αυτή αναθέρμανε την αποκαλούμενη «τρίτη οδό», ένα σενάριο που εδώ και καιρό προωθούν οι Σεβιγιάνοι επιχειρηματίες Αντόνιο Λαπί και Φέντε Κιντέρο, με στόχο η ιδιοκτησία να παραμείνει σε χέρια ανθρώπων που συνδέονται οργανικά με τον σύλλογο. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες από τον τοπικό Τύπο, κάνει την εμφάνισή του ένα όνομα με βαρύ συμβολισμό για τη Σεβίλλη: ο Σέρχιο Ράμος.

Ο Ράμος, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα την παρουσία του στους Rayados de Monterrey και βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο όσον αφορά τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα, φέρεται να έχει ρωτήσει διακριτικά για το πού βρίσκεται η διαδικασία πώλησης. Η σκέψη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αφορά αγωνιστική επιστροφή, αλλά την πιθανότητα συμμετοχής ως επενδυτής, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες.

Σε πρώιμο στάδιο

Προς το παρόν, πρόκειται για επαφές σε εμβρυακό στάδιο, χωρίς επίσημο ή δεσμευτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, το timing μόνο τυχαίο δεν είναι. Ο Ράμος εμφανίστηκε στο προσκήνιο λίγους μήνες αφότου εντάχθηκε, μαζί με τον αδελφό του Ρενέ, στη διοικητική ομάδα του San Fernando 1940, στο πλευρό του Μόντσι. Η σύνδεση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι εκφραστές της «τρίτης οδού» δεν έχουν κρύψει την επιθυμία τους να επαναφέρουν τον Μόντσι στον σύλλογο, εφόσον καταφέρουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της ΠΑΕ.

Τα σενάρια παραμένουν ρευστά. Αν η αμερικανική πρόταση δεν καταλήξει σε συμφωνία ή αν το τελικό τίμημα αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω, δημιουργείται παράθυρο ευκαιρίας για ένα εγχείρημα με ισχυρό τοπικό και συναισθηματικό αποτύπωμα. Όλα αυτά, βέβαια, τελούν υπό μία βασική προϋπόθεση: να αποφασίσουν οι σημερινοί ιδιοκτήτες ότι ήρθε πράγματι η ώρα να πουλήσουν. Μέχρι τότε, η Σεβίλλη παραμένει σε αναμονή — και το όνομα του Σέρχιο Ράμος προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο σε μια υπόθεση που εξελίσσεται σε μαραθώνιο.