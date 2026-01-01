Από ποδοσφαιριστής… επενδυτής στη Σεβίλλη ο Σέρχιο Ράμος

Η Σεβίλλη έχει μπει σε καθεστώς πώλησης, με αμερικανικό επενδυτικό σχήμα να έχει εκδηλώσει σοβαρό ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα, αλλά πλέον η μέχρι πρότινος πολύ πιθανή συμφωνία να τείνει προς ματαίωση λόγω των στοιχείων που προέκυψαν από τον απαραίτητο οικονομικό έλεγχο στην ομάδα.

Πλέον στο «κάδρο» φαίνεται να μπαίνει ο Σέρχιο Ράμος ο οποίος στα 39 του χρόνια πλέον και έχοντας ολοκληρώσει τη συνεργασία του με τη Μοντερέι φαίνεται πως κοιτάει την επόμενη μέρα στα επαγγελματικά του τα όπως φαίνεται θα έχουν και πάλι να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Όχι βεβαίως ως ποδοσφαιριστής, αλλά ως… επενδυτής!

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο έμπειρος αμυντικός που έχει γεννηθεί στην Ανδαλουσία, έχει προχωρήσει σε πρώτες, διερευνητικές επαφές προκειμένου να ενημερωθεί για την πραγματική οικονομική και διοικητική κατάσταση του συλλόγου, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο να συμμετάσχει ως επενδυτής στην ομάδα όπου έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.

Οπως αναφέρουν οι Ισπανοί η επιθυμία του Σέρχιο Ράμος να εμπλακεί με τους σεβιγιάννους έχει να κάνει και με τους στενούς δεσμούς που διατηρεί με τον Μόντσι, τον άνθρωπο με τον οποίο το κλαμπ της Αναδαλουσίας έχει συνδέσει τις περισσότερες επιτυχίες της.

Σε αυτό προσθέστε και το ότι ο Ράμος τελεί ήδη ως ένας από τους βασικούς μετόχους στη Σαν Φερνάντο, της ομάδας στην οποίο ο Μόντσι (έχει γεννηθεί στην πόλη αυτή) είναι πρόεδρος.