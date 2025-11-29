Δεν ανανεώνει ο Σέρχιο Ράμος και… κυκλοφορεί ελεύθερος τον Γενάρη (pic)

Το νέο σταθμό της καριέρας του αρχίζει να ψάχνει ο Σέρχιο Ράμος, καθώς δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μοντερέι.

Ο 39χρονος πλέον στόπερ, βρισκόταν κοντά στο να μείνει στο Μεξικό μέχρι το καλοκαίρι, όμως οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους τον Γενάρη, όπου και λήγει το συμβόλαιο του Ισπανού.

Έτσι, ο Ράμος θα ψάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς όπως δήλωσε και ο ίδιος, δεν επιθυμεί να αποσυρθεί ακόμα από τα γήπεδα.

Δείτε την ανάρτηση για τον Σέρχιο Ράμος και το μέλλον του: