Δεν ανανεώνει ο Σέρχιο Ράμος και… κυκλοφορεί ελεύθερος τον Γενάρη (pic)
Ο Σέρχιο Ράμος δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μοντερέι και θα αποχωρήσει από την ομάδα του Μεξικού τον Ιανουάριο.
- «Χρυσό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Στα 18 ευρώ το κιλό κουραμπιέδες και μελομακάρονα
- Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
- Ηγουμενίτσα: Ζευγάρι μετέφερε 47,5 κιλά κάνναβης σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη σε αυτοκίνητο
- Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Το νέο σταθμό της καριέρας του αρχίζει να ψάχνει ο Σέρχιο Ράμος, καθώς δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Μοντερέι.
Ο 39χρονος πλέον στόπερ, βρισκόταν κοντά στο να μείνει στο Μεξικό μέχρι το καλοκαίρι, όμως οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους τον Γενάρη, όπου και λήγει το συμβόλαιο του Ισπανού.
Έτσι, ο Ράμος θα ψάξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς όπως δήλωσε και ο ίδιος, δεν επιθυμεί να αποσυρθεί ακόμα από τα γήπεδα.
Δείτε την ανάρτηση για τον Σέρχιο Ράμος και το μέλλον του:
🚨🇪🇸 The decision has been made: Sergio Ramos will leave Rayados and try new chapter in his career.
The desire is to join a new club, not to retire at this stage as @JuanfeSanzPerez reported.
Ramos will be available as free agent in 2026. pic.twitter.com/fb38LaUJSM
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 29, 2025
- Ολυμπιακός – Διομήδης Άργους 40-26: Μια καλή προπόνηση για τους Ερυθρόλευκους
- Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
- Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για την Μαρκό (3-0) – Νίκες για Καβάλα (1-0) και ΠΑΟΚ Β’ (1-0)
- Football Rankings: Οι προβλέψεις για τις League Phase του 2026/27 – Πόσες είναι οι ελληνικές ομάδες
- LIVE: ΟΦΗ – Βόλος
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
- LIVE: Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις