Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Για περίπου 25 χρόνια ήταν ένα από τα «χρυσά παιδιά» της βιομηχανίας του θεάματος. Το κινηματογραφικό βιογραφικό του είχε να επιδείξει μια σειρά από επιτυχημένες υπερπαραγωγές, την ίδια ώρα που είχε «στήσει» και μια δυνατή μουσική καριέρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η πορεία του Γουίλ Σμιθ δείχνει να έχει πάρει την κάτω βόλτα.

Οι κινηματογραφικές εμφανίσεις είναι ελάχιστες, η επιστροφή του στη μουσική τον περασμένο Μάρτιο δέχθηκε σκληρή κριτική, ενώ τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος και με κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Will Smith (@willsmith)

Ο μουσικός Μπράιαν Κινγκ Τζόσεφ, στις 30 Δεκεμβρίου, υπέβαλε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, εναντίον του 57χρονου αστέρα του Χόλιγουντ και της εταιρείας του Treyball Studios Management, Inc.

Στα έγγραφα, ο επαγγελματίας βιολιστής, κάνει λόγο για μια τραυματική εμπειρία κατά την διάρκεια της συνεργασίας του με τον Γουίλ Σμιθ στην περιοδεία Based on a True Story.

Ο Τζόσεφ, ισχυρίζεται ότι τον Μάρτιο του 2025, κάποιος άγνωστος μπήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, αφήνοντάς του ένα σημείωμα που έλεγε «θα επιστρέψω» με μια κόκκινη καρδιά, καθώς μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπύρας, ένα κόκκινο σακίδιο πλάτης, ένα μπουκάλι φάρμακο για τον HIV με το όνομα ενός άλλου ατόμου, ένα σκουλαρίκι και έγγραφα εξιτηρίου που ανήκαν σε ένα άτομο που δεν γνώριζε. «Αποδεικτικά στοιχεία σεξουαλικής επειλης» όπως γράφει η μήνυση.

Ο μουσικός ανέφερε το περιστατικό στην ομάδα του Γουίλ Σμιθ και στους υπεύθυνους του ξενοδοχείου, ωστόσο λίγο καιρό μετά απολύθηκε και αντικαταστάθηκε από άλλο μουσικό.

Will Smith faces a lawsuit from violinist Brian King Joseph, who claims he was fired after reporting a sexual assault incident while on the actor’s tour #WillSmith #Hollywood #Movies https://t.co/ncR0h7e40P — News18 (@CNNnews18) January 2, 2026

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλο αυτό το περιστατικό, αλλά και η απόλυση προκάλεσε στον Τζόσεφ μετατραυματικό στρες και οικονομική ζημιά, ενώ επηρέασε και τη φήμη του στον χώρο.

Από την πλευρά της, η νομική ομάδα του Γουίλ Σμιθ, αποκάλεσε τους ισχυρισμούς του μουσικού «ψευδείς κα αβάσιμους».

«Οι κατηγορίες απορρίπτονται κατηγορηματικά από την πλευρά μας και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα για να διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια θα λάμψει» δήλωσε ο δικηγόρος Άλεν Μπι Γκρόντσκι.