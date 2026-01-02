magazin
02.01.2026
Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες σήμερα – Οι εξαιρέσεις
Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»
Νέα προβλήματα 02 Ιανουαρίου 2026 | 10:45

Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση ο Γουίλ Σμιθ – «Ήταν μια τραυματική εμπειρία»

Με μια ακόμα νομική διαμάχη υποδέχθηκε το 2026 ο Γουίλ Σμιθ, καθώς μουσικός κατηγορεί τον σταρ του Χόλιγουντ και την εταιρεία του για σεξουαλική παρενόχληση.

Για περίπου 25 χρόνια ήταν ένα από τα «χρυσά παιδιά» της βιομηχανίας του θεάματος. Το κινηματογραφικό βιογραφικό του είχε να επιδείξει μια σειρά από επιτυχημένες υπερπαραγωγές, την ίδια ώρα που είχε «στήσει» και μια δυνατή μουσική καριέρα. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η πορεία του Γουίλ Σμιθ δείχνει να έχει πάρει την κάτω βόλτα.

Οι κινηματογραφικές εμφανίσεις είναι ελάχιστες, η επιστροφή του στη μουσική τον περασμένο Μάρτιο δέχθηκε σκληρή κριτική, ενώ τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος και με κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Will Smith (@willsmith)

Ο μουσικός Μπράιαν Κινγκ Τζόσεφ, στις 30 Δεκεμβρίου, υπέβαλε μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας, εναντίον του 57χρονου αστέρα του Χόλιγουντ και της εταιρείας του Treyball Studios Management, Inc.

Στα έγγραφα, ο επαγγελματίας βιολιστής, κάνει λόγο για μια τραυματική εμπειρία κατά την διάρκεια της συνεργασίας του με τον Γουίλ Σμιθ στην περιοδεία Based on a True Story.

Ο Τζόσεφ, ισχυρίζεται ότι τον Μάρτιο του 2025, κάποιος άγνωστος μπήκε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του, αφήνοντάς του ένα σημείωμα που έλεγε «θα επιστρέψω» με μια κόκκινη καρδιά, καθώς μαντηλάκια, ένα μπουκάλι μπύρας, ένα κόκκινο σακίδιο πλάτης, ένα μπουκάλι φάρμακο για τον HIV με το όνομα ενός άλλου ατόμου, ένα σκουλαρίκι και έγγραφα εξιτηρίου που ανήκαν σε ένα άτομο που δεν γνώριζε. «Αποδεικτικά στοιχεία σεξουαλικής επειλης» όπως γράφει η μήνυση.

Ο μουσικός ανέφερε το περιστατικό στην ομάδα του Γουίλ Σμιθ και στους υπεύθυνους του ξενοδοχείου, ωστόσο λίγο καιρό μετά απολύθηκε και αντικαταστάθηκε από άλλο μουσικό.

Σύμφωνα με την καταγγελία, όλο αυτό το περιστατικό, αλλά και η απόλυση προκάλεσε στον Τζόσεφ μετατραυματικό στρες και οικονομική ζημιά, ενώ επηρέασε και τη φήμη του στον χώρο.

Από την πλευρά της, η νομική ομάδα του Γουίλ Σμιθ, αποκάλεσε τους ισχυρισμούς του μουσικού «ψευδείς κα αβάσιμους».

«Οι κατηγορίες απορρίπτονται κατηγορηματικά από την πλευρά μας και θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα νόμιμα μέσα για να διασφαλίσουμε ότι η αλήθεια θα λάμψει» δήλωσε ο δικηγόρος Άλεν Μπι Γκρόντσκι.

Business
Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Retail: Μπρος… πλατφόρμες και πίσω… λειτουργικά κόστη – Τι θα γίνει το 2026

Business
Optima Bank: Καταλύτες, αποτιμήσεις και ρίσκα στο προσκήνιο για το ΧΑ το 2026

Optima Bank: Καταλύτες, αποτιμήσεις και ρίσκα στο προσκήνιο για το ΧΑ το 2026

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»
Ανατροπή 01.01.26

Ο Τσάρλι Χάναμ φοβόταν ότι έκανε λάθος που δέχθηκε να υποδυθεί τον κατά συρροή δολοφόνο Εντ Γκέιν στο «Monster»

«Όλα όσα είχαν γραφτεί για τον Εντ Γκέιν ήταν μια σειρά από γκροτέσκες περιγραφές φρίκης» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρωταγωνιστής του «The Monster: The Ed Gein Story», Τσάρλι Χάναμ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της
Χορός 01.01.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ μοιράζεται την καλύτερη συμβουλή που έλαβε μετά το τρίτο διαζύγιό της

«Μετά το τρίτο μου διαζύγιο, ήμουν έτοιμη να τα παρατήσω όλα», είπε σε πρόσφατη ομιλία της η Τζένιφερ Λόπεζ, ωστόσο, αυτό άλλαξε όταν μια «πολύ σοφή γυναίκα» της έδωσε μια συμβουλή.

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026
Go Fun 01.01.26

Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026

Με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επιβεβαιώνουν πως ο έρωτάς τους είναι η πιο όμορφη είδηση που μας άφησε η χρονιά που πέρασε

Σύνταξη
Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Δεν μπλέκεις 01.01.26

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της

Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

Σύνταξη
Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»
Go Fun 01.01.26

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Κλάδος ελαίας για ένα ειρηνικό 2026 στον πρωτότοκο Μπρούκλιν – «Είστε η ζωή μου»

Η αλλαγή του χρόνου βρήκε την οικογένεια Μπέκαμ σε δυναμική συμφιλίωσης μετά τη φερόμενη κόντρα των Ντέιβιντ και Βικτόρια με τον πρωτότοκο γιο τους Μπρούκλιν

Σύνταξη
Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s
Τόπο στα νιάτα 01.01.26

Γάλλος, γέρος και σοφός: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ για τον «χαζούλη» Τραμπ, τον Σαλαμέ και την επιστροφή των Ocean’s

Ο 64χρονος Τζορτζ Κλούνεϊ εξομολογείται στο Variety την παρακμή του Χόλιγουντ, την οργή του για την πολιτική κατάσταση στις ΗΠΑ και τους επόμενους σταρ που καλούνται να σώσουν την έβδομη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή
Fizz 31.12.25

Κέιτ και Γουίλιαμ, μια ανέκδοτη ανασκόπηση: Οι κρυφές οικογενειακές στιγμές ως αποχαιρετισμός στο 2025 – Νέα αρχή

Με ένα εντυπωσιακό ψηφιακό άλμπουμ που ανατρέχει στις πιο σημαντικές στιγμές της χρονιάς, Κέιτ και Γουίλιαμ αποχαιρετούν το 2025, δίνοντας μια σπάνια ματιά στην ιδιωτική τους ζωή και τα νέα τους καθήκοντα

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν
Ξεκάθαρη θέση 31.12.25

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν

Το ίδρυμα για τα ζώα της σταρ του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία της γενέτειράς της, στο Σαιν-Τροπέ, στις 7 Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
«Να μην ξεχαστούν» 31.12.25

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει

Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες της τραγωδίας του Κραν Μοντανά

Ο 19χρονος Γάλλος μέσος, Ταχίρις Ντος Σάντος, ο οποίος αγωνίζεται στη δεύτερη ομάδα της Μετς, είναι ένας από τους σοβαρά τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς του Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου
Κλιμάκωση 02.01.26

Λήψη DNA για τα ζώα συντροφιάς: Η επιμονή για την εφαρμογή ενός αμφιλεγόμενου μέτρου

Πώς έφτασε το Ελληνικό Δημόσιο να καταθέτει αγωγή σε έναν επιστημονικό σύλλογο (Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος); Μιλούν στο in o πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, κτηνίατροι, ο πρόδρος της Ζωοφιλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας και ερευνητής στο ΙΙΒΕΑΑ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02.01.26

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων
Πίσω στα ορυκτά; 02.01.26

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ανάγκες για ενέργεια βάζουν ξανά μπρος τα φουγάρα των «βρόμικων» καυσίμων

Οι απαιτήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη για ενέργεια είναι τεράστιες. Στις ΗΠΑ, όπου τα κέντρα δεδομένων «ρουφούν» ηλεκτρισμό, τα εργοστάσια που καίνε ορυκτά καύσιμα επαναλειτουργούν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: «Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» – Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων
ΗΠΑ 02.01.26

«Θα λογοδοτούμε σε όλους τους Νεοϋορκέζους» - Ο Μαμντάνι για τη φορολογία των πλουσίων

«Ακραίο σοσιαλιστή» χαρακτήρισε τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, η βασική οργάνωση που είναι αρμόδια για την εκλογή Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς
NBA 02.01.26

Ένα μήνα εκτός δράσης ο Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα των Ντένβερ Νάγκετς, αφού όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του Γιόνας Βαλαντσιούνας θα τον κρατήσει εκτός δράσης για τον επόμενο μήνα, όπως ακριβώς συνέβη και με τον Νίκολα Γιόκιτς.

Σύνταξη
Shops Closed on January 2, Banks Remain Open
English edition 02.01.26

Shops Closed on January 2, Banks Remain Open

Although January 2 is not an official public holiday, most retail stores across Greece are closed for annual inventory checks, while banks operate as normal and supermarket schedules vary

Σύνταξη
Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο
Τραγωδία 02.01.26

Πέθανε ο 23χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά τα ξημερώματα σε τροχαίο στο Μαρκόπουλο

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το όχημα του 23χρονου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε στις προστατευτικές μπάρες

Σύνταξη
Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι – Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση – Τρεις συλλήψεις
Σχηματίστηκε δικογραφία 02.01.26

Επεισοδιακό ρεβεγιόν για ζευγάρι - Ξυλοκόπησαν 43χρονο για σεξουαλική παρενόχληση - Τρεις συλλήψεις

Ο 43χρονος διασκέδαζε στο ίδιο μπαρ με το ζευγάρι, όταν προσέγγισε την 20χρονη με ανάρμοστο τρόπο και τα πράγματα ξέφυγαν - Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη και των τριών

Σύνταξη
Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα
Euroleague 02.01.26

Το τρομερό σερί του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα

Ο Ολυμπιακός έχει χτίσει ένα απίθανο σερί νικών επί του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, ενώ συνολικά υπέρ του -και με μεγάλη διαφορά- είναι η παράδοση των αναμετρήσεων με τους «πράσινους» στην κορυφαία διοργάνωση.

Σύνταξη
Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες – Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά
Πρόοδος; 02.01.26

Οι βουλευτίνες της Ιαπωνίας αγωνίζονται για περισσότερες τουαλέτες - Δύο καμπίνες, 73 γυναίκες, μια μεγάλη ουρά

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σαναέ Τακαΐτσι, γνωστή και ως «Γιαπωνέζα Θάτσερ», διεκδικεί καλύτερες εγκαταστάσεις για τις γυναίκες, ώστε να ανταποκρίνονται στην αυξημένη εκπροσώπησή τους στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας
Τι άλλαξε; 02.01.26

Ανόητος ο Πούτιν; Γιατί οι Ρώσοι άφησαν όρθιες τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Τι άλλαξε και μέσα στο 2025 οι Ρώσοι κατάφεραν ότι -φαίνεται πως- δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα τρία χρόνια: Αποφασιστικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές του Κιέβου.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι
Καταγγελία ΠΟΕΕΤ 02.01.26

Νέο επιτελικό αλαλούμ με την προπληρωμένη κάρτα: Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν οι εποχικοί εργαζόμενοι

Γιορτές με άδειες τσέπες έκαναν χιλιάδες εποχικοί εργαζόμενοι, περιμένοντας μάταια την καταβολή του δώρου και επιδόματος ανεργίας μέσω προπληρωμένης κάρτας. Τι καταγγέλλει η ΠΟΕΕΤ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»
Κόσμος 02.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μαρτυρία 19χρονου – «Είδα ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου»

Ο 19χρονος φοιτητής ήταν αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν τους διασώστες στο φλεγόμενο μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά, τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς - Μια νύχτα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, όπως λέει

Εύη Δαλίπη
Εύη Δαλίπη
Κωνσταντινούπολη: «Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» – Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα
«Free Palestine» 02.01.26

«Δεν θα σιωπήσουμε, δεν θα ξεχάσουμε» - Μαζική διαδήλωση για τη Γάζα στην Κωνσταντινούπολη

Μισό εκατομμύριο κόσμου συγκεντρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη παρά το έντονο κρύο για να κάνει πορεία μέχρι τη Γέφυρα του Γαλατά και να διαμηνύσει ότι δεν θα ξεχάσει τη Γάζα και τους Παλαιστινίους

Σύνταξη
Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026
Κόσμος 02.01.26

Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο βρέθηκε η 34χρονη κόρη του τις πρώτες ώρες του 2026

Μια από τις χειρότερες στιγμές της ζωής του βιώνει ο σταρ του Χόλιγουντ Τόμι Λι Τζόουνς, καθώς η 34χρονη κόρη του Βικτόρια βρέθηκε νεκρή τις πρώτες ώρες του 2026.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ορατές και αόρατες κόντρες για τα ψηφοδέλτια, η νέα «φρουρά» στελεχών και οι προκριματικές του Δούκα

Η διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει να κινείται - έστω και άτυπα - με τις πρώτες ορατές αλλά και υπόγειες αντιπαραθέσεις να κάνουν την εμφάνισή τους στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Στελέχη της νέας γενιάς, που ήδη έχουν ρόλο στο κόμμα, ετοιμάζονται να διεκδικήσουν και βουλευτική έδρα, την ώρα που οι εσωκομματικές ισορροπίες δοκιμάζονται από παρεμβάσεις, δημοσκοπήσεις και την πρόταση Δούκα για προκριματικές κάλπες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

