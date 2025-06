«You Lookin’ for Me?»: Οι υπαινιγμοί του Γουίλ Σμιθ για το χαστούκι στον Κρις Ροκ στο νέο του άλμπουμ

Έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ στα Όσκαρ – και ο ράπερ και ηθοποιός φαίνεται να σκέφτεται τη στιγμή στο τελευταία του άλμπουμ.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γουίλ Σμιθ, εμφανίστηκε στην εκπομπή Fire in the Booth με τον Βρετανό DJ Τσάρλι Σλοθ, όπου φαινομενικά αναφέρθηκε στην viral στιγμή από το 2022 με τον κωμικό, 60 ετών.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου στίχου του freestyle του, ο Σμιθ ραπάρει: «If you talking crazy out your face up on the stage and disrespect me on the stage, expect me on the stage».

«Jokers dish it out, cry foul when it’s time to take it/ City full of real ones, wasn’t raised to fake it», συνέχισε ο Γουίλ Σμιθ.

Το χαστούκι του 2022

Αν και ο Σμιθ δεν αναφέρθηκε ονομαστικά στον Ροκ, τα λόγια του θύμισαν τα βραβεία Όσκαρ του 2022, όπου ο πρωταγωνιστής του Fresh Prince of Bel-Air σηκώθηκε από τη θέση του, ανέβηκε στη σκηνή και χτύπησε τον Ροκ σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγα λεπτά αφότου ο Ροκ έκανε ένα αστείο για τα μαλλιά της συζύγου του Σμιθ, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ.

Καθώς παρουσίαζε το βραβείο για το καλύτερο ντοκιμαντέρ, ο Ροκ ενσωμάτωσε την 53χρονη Πίνκετ Σμιθ στο σχόλιό του.

«Τζέιντα, σε αγαπώ. G.I. Jane 2, ανυπομονώ να σε δω», είπε ο Ροκ για τη συμπρωταγωνίστριά του στη Μαδαγασκάρη, η οποία πάσχει από αλωπεκία και έχει μιλήσει ανοιχτά για τα «προβλήματα με την τριχόπτωση».

Ο Ροκ φάνηκε εμφανώς εμβρόντητος μετά το χαστούκι.

«Κράτα το όνομα της γυναίκας μου έξω από το γ*μημένο σου στόμα!» φώναξε ο Σμιθ στη σκηνή προς τον Ροκ αφού πήρε και πάλι τη θέση του.

Ο σταρ του King Richard ζήτησε αργότερα δημόσια συγγνώμη από τον Ροκ.

«Η βία σε όλες τις μορφές της είναι δηλητηριώδης και καταστροφική», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Σμιθ στο Instagram. «Η συμπεριφορά μου στα χθεσινά βραβεία Όσκαρ ήταν απαράδεκτη και ασυγχώρητη. Τα αστεία εις βάρος μου είναι μέρος της δουλειάς, αλλά ένα αστείο σχετικά με την ιατρική κατάσταση της Τζέιντα ήταν υπερβολικό για μένα και αντέδρασα συναισθηματικά».

«Θα ήθελα επίσης να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία, τους παραγωγούς του σόου, όλους τους παρευρισκόμενους και όλους όσους παρακολουθούν σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια Γουίλιαμς και την οικογένεια του βασιλιά μου Ρίτσαρντ», συνέχισε ο ηθοποιός. «Λυπάμαι βαθύτατα που η συμπεριφορά μου στιγμάτισε αυτό που κατά τα άλλα ήταν ένα πανέμορφο ταξίδι για όλους μας. Είμαι ένα έργο σε εξέλιξη».

Στη συνέχεια ο Σμιθ παραιτήθηκε από την Ακαδημία και του απαγορεύτηκε να παρευρίσκεται στις τελετές τους για τα επόμενα 10 χρόνια.

Αρκετούς μήνες μετά το περιστατικό, τον Ιούλιο του 2022, ο Ροκ δήλωσε ότι αν και το χαστούκι «πόνεσε», ο ίδιος «δεν ήταν θύμα».

Το νέο άλμπουμ

Τον Μάρτιο του 2025, ο Γουίλ Σμιθ κυκλοφόρησε το Based on a True Story – το πρώτο του άλμπουμ μετά από 20 χρόνια – και φάνηκε να αναφέρεται στο χαστούκι σε δύο διαφορετικά κομμάτια.

Η εναρκτήρια γραμμή του πρώτου τραγουδιού του άλμπουμ, «Int. Barbershop – Day», έχει να κάνει με το ότι ο Σμιθ «έφαγε» κάνσελ, ενώ μια άλλη φωνή λέει: «Him and Jada both crazy, girl, what you talkin’ bout?/ You better keep his wife’s name out of your mouth».

Σε ένα ξεχωριστό κομμάτι με τίτλο «You Lookin’ for Me?», ο Smith ραπάρει: « Τook a lot, I’m back on top/ Y’all gon’ have to get acclimated/ Won’t stop, my s— still hot/ Even though I won’t get nominated ».

*Πηγή: People