Άπιαστο όνειρο η επανένωση των Bad Boys: Γουίλ Σμιθ και Μάικλ Μπέι δεν θα συνεργαστούν για το «Fast and Loose»

Η επανένωση των «Bad Boys (Τα Κακά Παιδιά)» δεν θα πραγματοποιηθεί: ο Γουίλ Σμιθ δεν θα συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Μάικλ Μπέι στην επερχόμενη ταινία «Fast and Loose» του Netflix.

Αν και και οι δύο είχαν υπογράψει για το πρότζεκτ, το περιοδικό People επιβεβαίωσε ότι ο Μπέι, δεν θα σκηνοθετήσει την ταινία λόγω δημιουργικών διαφορών που είχε με τον Σμιθ.

Σύμφωνα με το Deadline ο Μπέι ήθελε η ταινία να επικεντρωθεί στα στοιχεία δράσης, ενώ ο Σμιθ κινούνταν προς την κωμωδία.

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, το «Fast and Loose» εστιάζει σε ένα αφεντικό της μαφίας που χάνει τη μνήμη του μετά από μια επίθεση και σταδιακά ανακαλύπτει ότι ζούσε μια διπλή ζωή ως πράκτορας της CIA.

Τα γυρίσματα της ταινίας θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.

«Φίλε, θα σε κάνω έναν σταρ του κινηματογράφου!»

Ο Μπέι και ο Σμιθ συνεργάστηκαν για πρώτη φορά το 1995, στην ταινία «Bad Boys», την επιτυχημένη ταινία δράσης με πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό και τον Μάρτιν Λόρενς. Ο Μπέι σκηνοθέτησε επίσης το «Bad Boys II» το 2003, αλλά δεν επέστρεψε για να σκηνοθετήσει το «Bad Boys for Life» το 2020 ή το «Bad Boys: Ride or Die» το 2024.

Ο Γουίλ Σμιθ ήταν γνωστός ως ράπερ και ως πρωταγωνιστής της κωμικής σειράς «The Fresh Prince of Bel-Air», όταν έγινε διάσημος ως ήρωας δράσης στην ταινία «Bad Boys», που ήταν το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Μπέι. Όπως μάλιστα είχε δηλώσει στο παρελθόν, ο Μπέι ήταν αυτός που τον μετέτρεψε σε «αστέρι του κινηματογράφου».

«Ο Μάικλ Μπέι γυρνούσε αυτή τη σκηνή και εγώ ήθελα να φοράω το πουκάμισό μου. Και ο Μάικλ μου είπε: «Φίλε, θα σε κάνω έναν γαμημέ@@ σταρ του κινηματογράφου! Βγάλε το πουκάμισό σου», είπε στο The Tonight Show Starring Jimmy Fallon το 2020.

*Mε πληροφορίες από: People