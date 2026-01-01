Πριν το τέλος κάθε χρονιάς ο Economist δημοσιεύει τις προγνώσεις των superforecasters για τα σημαντικότερα διεθνή πολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά και γεωστρατηγικά στοιχήματα του επόμενου έτους.

Όπως έκαναν για το 2025, έτσι και τώρα οι υπερ-προγνώστες της εταιρείας Good Judgement, δίνουν τις δικές τους εκτιμήσεις για το πού θα «κάτσει η μπίλια» σε κορυφαία ζητήματα το 2026.

Δεν είναι μάντεις, δεν είναι αστρολόγοι, δεν είναι ο Καζαμίας ούτε ο Νοστράδαμος. Δεν μας λένε τι θα γίνει ή δε θα γίνει στο μέλλον, αλλά παρουσιάζουν ένα φάσμα πιθανοτήτων, από το 0 ως το 100 για κάθε γεγονός.

Οι superforecasters θυμίζουν περισσότερο τους μετεωρολόγους που αξιοποιούν επιστημονικά εργαλεία και μετρήσεις, για να δώσουν όσο το δυνατόν ακριβέστερες – αλλά πάντα πιθανολογικές – προγνώσεις για τον καιρό.

Αντίστοιχα οι υπερ-προγνώστες αξιοποιούν σύγχρονα αναλυτικά και στατιστικά μοντέλα, για να δώσουν πιθανολογικές προγνώσεις, που θεωρούνται πιο ακριβείς από τις προβλέψεις των ειδικών ή τις δημοσκοπήσεις κοινής γνώμης.

Πώς τα πήγαν οι υπερ-προγνώστες το 2025

Οι υπερ-προγνώστες «έπεσαν μέσα» στις έξι από τις εννιά προβλέψεις τους για το 2025.

Προέβλεψαν σωστά ότι δεν θα γίνει εκεχειρία στην Ουκρανία (έδιναν πιθανότητες μόλις 34%).

Επίσης προέβλεψαν με μεγάλη σιγουριά ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή ηγεσίας στη Μυανμάρ (πιθανότητες 90%). Πράγματι η στρατιωτική χούντα της Μυανμάρ μόλις προκήρυξε τις πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά το πραξικόπημα του 2021. Οι διεθνείς οργανώσεις καταγγέλλουν ότι πρόκειται για προσχηματικές εκλογές – παρωδία.

Οι superforecasters προέβλεψαν σωστά ότι δεν πρόκειται να εκτοξευθεί η σεληνιακή αποστολή της ΝASA Αrtemis II – και όντως έχει αναβληθεί εκ νέου για τις αρχές Φεβρουαρίου του 2026.

Έπεσαν διάνα στις προβλέψεις τους για την κεφαλαιοποίηση της Nvidia στα 4 με 5,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, τους υψηλούς αμερικανικούς δασμούς στην Κίνα και το αποτέλεσμα των εκλογών στην Αυστραλία.

Πού έπεσαν έξω

Έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό στην Κίνα, καθώς έδιναν μέση ετήσια αύξηση 1%-2%. Αντιθέτως στη δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη κυριάρχησαν αποπληθωριστικές τάσεις, ενώ τα μοντέλα του ΔΝΤ δείχνουν μηδενικό μέσο ετήσιο πληθωρισμό.

Προέβλεψαν μεν σωστά τη νίκη της Ένωσης των χριστιανοδημοκρατών στις γερμανικές εκλογές, αλλά έπεσαν σημαντικά έξω στον αριθμό των εδρών. Πήγαν «κουβά» στις προβλέψεις τους για τον Καναδά, όπου οι Συντηρητικοί έχασαν τις εκλογές.

Τι προβλέπουν οι superforecasters για το 2026

Όπως παραδέχεται ο Εconomist, το να κάνεις ακριβείς αριθμητικές προβλέψεις είναι ριψοκίνδυνο. Γι’αυτό οι περισσότεροι προτιμούν να κάνουν προγνώσεις με κείμενα και όχι με νούμερα. Οι superforecasters δεν φοβούνται να δεσμευθούν σε συγκεκριμένα στατιστικά μεγέθη, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για εικασία αλλά για πιθανολόγηση.

Ακολουθούν οι εννιά βασικές προβλέψεις των superforecasters για το 2026

Μικρό καλάθι για το ΑΕΠ των ΗΠΑ

Ενώ oι οικονομολόγοι της Goldman Sachs και του Βloomberg αισιοδοξούν για επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ το 2026, οι υπερ-προγνώστες είναι πιο επιφυλακτικοί. Το επικρατέστερο σενάριο (με 54% πιθανότητα) δείχνει αύξηση του ΑΕΠ από 0% ως 2% το πολύ. Λιγότερο πιθανή αλλά όχι αδύνατη είναι η ανάπτυξη 2% ως 4%

Ποιος θα είναι ο πραγματικός ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ των ΗΠΑ το 4ο τρίμηνο του 2026, σε σχέση με το προηγούμενο έτος;

Λιγότερο από 0%: 7%

Μεταξύ 0% και 2%: 54%

Μεταξύ 2% και 4%: 38%

Μεταξύ 4% και 6%: 1%

6% ή υψηλότερος: 0%

Καμιά ειρήνη για την Ουκρανία το 2026

Η ειρήνη αργεί για τους Ουκρανούς, αφού οι πιθανότητες να τερματιστεί ο πόλεμος εντός του 2026 είναι μόλις 26%

Πότε θα υπογράψουν ή θα ανακοινώσουν η Ρωσία και η Ουκρανία μια συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία;

Πριν από τις 29 Ιανουαρίου 2026: 1%

Από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 16 Ιουλίου 2026: 10%

17 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026: 15%

Όχι πριν από την 1η Ιανουαρίου 2027: 74%

Χαμηλές πτήσεις για τους πυραύλους Starship

Το πρόγραμμα SpaceX του μεγιστάνα Έλον Μασκ έχει φιλόδοξα σχέδια για το 2026. Ετοιμάζει το Starship 3, ένα διαστημόπλοιο που θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Σελήνη και στον Άρη, χωρίς να κουβαλάει επιπλέον καύσιμα την στιγμή της εκτόξευσης. Για να το πετύχει, θα πρέπει να γίνει μεταφορά καυσίμων από άλλο Starship, ενώ και τα δύο διαστημικά οχήματα βρίσκονται σε τροχιά. Οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο τους εντος του 2026 είναι 25%

Θα ολοκληρώσει με επιτυχία η SpaceX μια μεταφορά καυσίμων σε τροχιά, μεταξύ δύο διαστημοπλοίων Starship πριν από την 1η Ιανουαρίου 2027;

Ναι: 25%

Όχι: 75%

Η μοιρασιά της εξουσίας στις ΗΠΑ

Η μονοκρατορία των Ρεπουμπλικανών του Τραμπ ενδέχεται να ανατραπεί στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, τον Νοέμβριο του 2026. Οι Δημοκρατικοί διεκδικούν με σοβαρές αξιώσεις την πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Γερουσία όμως αναμένεται να παραμείνει στα χέρια των Ρεπουμπλικανών.

Ποιο κόμμα θα κερδίσει τον έλεγχο των δύο σωμάτων του Κογκρέσου των ΗΠΑ στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026;

Οι Δημοκρατικοί ελέγχουν τη Βουλή και τη Γερουσία: 15%

Οι Δημοκρατικοί ελέγχουν τη Βουλή, οι Ρεπουμπλικανοί τη Γερουσία: 62%

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τη Βουλή, οι Δημοκρατικοί τη Γερουσία: 0%

Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν τη Βουλή και τη Γερουσία: 23%

Πού θα κλειδώσει το ύψος των δασμών;

Οι υπερπρογνώστες είναι μετριοπαθείς στις προβλέψεις τους για τους δασμούς που θα επιβάλλει ο Τραμπ σε όλες τις εισαγωγές προς ΗΠΑ. Επικρατέστερο σενάριο είναι να κυμανθούν μεταξύ 8% και 14% και δεύτερο πιθανότερο μεταξύ 14-21%. Εκτός ατζέντας είναι τα εξωφρενικά ποσοστά ως πάνω από 100% που έχει κατά καιρούς ανακοινώσει ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, προβλέποντας οπισθοχώρηση παρά κλιμάκωση στο μέτωπο των δασμών.

Ποιο θα είναι το πραγματικό ύψος του δασμολογικού συντελεστή των ΗΠΑ για όλες τις εισαγωγές αγαθών το 2026;

Λιγότερο από 3%: 0%

Μεταξύ 3% και 8%: 5%

Μεταξύ 8% και 14%: 55%

Μεταξύ 14% και 21%: 39%

21% ή περισσότερο: 1%

Πού θα κινηθεί το παγκόσμιο ΑΕΠ

Ακριβώς μοιρασμένες στη μέση είναι οι προβλέψεις για το παγκόσμιο ΑΕΠ το 2026. Οι προγνώστες δίνουν 45% πιθανότητες να αυξηθεί από 1,5% ως 3% και 44% να αυξηθεί από 3% ως 4,5%

Ποια θα είναι η αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2026 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με το ΔΝΤ;

Λιγότερο από 0%: 2%

Μεταξύ 0% και 1,5%: 8,5%

Μεταξύ 1,5% και 3%: 45%

Μεταξύ 3% και 4,5%: 44%

4,5% και πάνω: 1%

Ο Λούλα πρόεδρος της Βραζιλίας και το 2026

Ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα μπορεί να πάει για τέταρτη προεδρική θητεία, με τα προγνωστικά να του δίνουν υψηλές πιθανότητες για νίκη στις εκλογές του επόμενου Οκτωβρίου.

Ποιος θα κερδίσει τις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας το 2026;

Λουίζ Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα : 54%

Έτερος υποψήφιος του Κόμματος Εργαζομένων – PT: 6%

Ένα μέλος της οικογένειας Μπολσονάρο: 6%

Κάποιος άλλος: 34%

Σενάρια για ήττα της ακροδεξιάς στην Ουγγαρία

Θρίλερ για γερά νεύρα αναμένεται να αποδειχθούν οι βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας το 2026. Το κόμμα Fidesz του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν είναι πιο πιθανό να απωλέσει την πλειοψηφία παρά να κερδίσει, αλλά ακόμα όλα παίζονται.

→ Θα κερδίσει το κόμμα τις περισσότερες έδρες στις κοινοβουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας το 2026;

Ναι, την πλειοψηφία: 32%

Ναι, με αυτοδυναμία: 23% ην πλειοψηφία.

Όχι: 43%

Δεν θα γίνουν εκλογές το 2026: 2%

Χωρίς Νόμπελ Ειρήνης ο Ντόναλντ Τραμπ

Κατά 98% το Νόμπελ Ειρήνης δεν θα καταλήξει στα χέρια του Ντόναλντ Τραμπ ούτε το 2026. Και το 2% που του δίνουν πολύ είναι.