Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 16:30
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης
Νέες ανατριχιαστικές προβλέψεις από τον «ζωντανό Νοστράδαμο» για το 2026- Τι τον φοβίζει περισσότερο;
Κόσμος 08 Δεκεμβρίου 2025 | 16:25

Νέες ανατριχιαστικές προβλέψεις από τον «ζωντανό Νοστράδαμο» για το 2026- Τι τον φοβίζει περισσότερο;

Ο «ζωντανός Νοστράδαμος» έχει μια σειρά από βαριές προφητείες για το επόμενο έτος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Spotlight

Αποκαλούμενος «ζωντανός Νοστράδαμος» μετά την ακριβή πρόβλεψη τόσο του θανάτου της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της πανδημίας του Covid, ο Βραζιλιάνος «μάντης» Άθως Σαλομέ αποκάλυψε ότι ο κόσμος μπορεί να περιμένει ακόμη περισσότερες αναταραχές στο μέλλον.

Στη νέα λίστα των προφητειών του, ο Σαλομέ αναφέρθηκε σε δύο τεράστιες περιοχές του πλανήτη που θα γίνουν νέα πεδία μάχης για έμμεσους πολέμους μεταξύ της Δύσης και των εχθρών της, προσθέτοντας στις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις.

Ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος;

Στην τελευταία σειρά προβλέψεών του για το έτος 2026, ο Σαλόμε προβλέπει έναν κόσμο σε αναταραχή, με συγκρούσεις που θα κλιμακωθούν πέρα από τις χώρες που βρίσκονται ήδη σε πόλεμο, όπως η Ρωσία και η Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Σαλόμε, ένας πόλεμος μεγάλης κλίμακας θα ξεσπάσει σε δύο βασικές περιοχές: το Σαχέλ και την Αρκτική.

Το Σαχέλ είναι μια χερσαία μάζα που χωρίζει τις σαβάνες από την έρημο Σαχάρα. Σύμφωνα με αναφορές, η περιοχή αυτή έχει μετατραπεί πρόσφατα σε εστία τρομοκρατικών δραστηριοτήτων, με ομάδες που συνδέονται με το ISIS και την Αλ Κάιντα να προκαλούν χάος. Μερικές από τις χώρες που εμπλέκονται στην προφητεία σχετικά με το Σαχέλ είναι η Νιγηρία, το Τσαντ, το Σουδάν κ.ά.

Η άλλη περιοχή στην πρόβλεψη είναι η Αρκτική. Σύμφωνα με τον Σαλόμε, η Ρωσία, το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοί τους βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης στην αρκτική περιοχή.

Μια ηλιακή καταιγίδα

Ωστόσο οι προβλέψεις δεν επικεντρώνονται στους ανθρώπους. Ενώ ο πόλεμος μαίνεται στη Γη, ο «ζωντανός Νοστράδαμος» προβλέπει ότι οι ουρανοί θα είναι σε αναταραχή.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο, όλοι μπορούμε να περιμένουμε μαζικές διακοπές ρεύματος σε περίπτωση που συμβεί μια τεράστια ηλιακή καταιγίδα.

Ο Σαλομέ πρόσθεσε: «Πρόσφατες πληροφορίες δείχνουν ότι θα συμβούν μαζικές εκρήξεις της ηλιακής κορώνας προς τη Γη μεταξύ 12 και 15 Μαρτίου 2026. Η πιθανότητα διακοπών ρεύματος μεγάλης κλίμακας είναι πραγματική, ειδικά σε πιο ευαίσθητα ηλεκτρικά συστήματα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα συγκεκριμένο».

Ο Σαλομέ τόνισε ότι άλλες προβλέψεις του για το 2026, όπως γεωπολιτικές εντάσεις, παγκόσμια αστάθεια και οικονομικές πιέσεις, εξελίσσονται σε μεγαλύτερους χρονικούς κύκλους, ενώ η ηλιακή δραστηριότητα μπορεί να εκδηλωθεί ξαφνικά και χωρίς προειδοποίηση.

«Γι’ αυτό τη θεωρώ μια από τις πιο κρίσιμες και επικίνδυνες περιόδους του 2026», πρόσθεσε.

Η μετάλλαξη H5N1

Εκτός από αυτές τις διακοπές ρεύματος, μια πολύ γνωστή απειλή κρέμεται επίσης πάνω από τα κεφάλια μας το επόμενο έτος, μια θανατηφόρα νέα ασθένεια που θα μπορούσε να εξαπλωθεί γρήγορα σε όλο τον κόσμο και να ρίξει τη ζωή μας στο χάος.

Ο H5N5, μια παραλλαγή της γρίπης των πτηνών που πλήττει επί του παρόντος τους πληθυσμούς πτηνών και βοοειδών στις ΗΠΑ, στοίχισε την πρώτη ανθρώπινη ζωή τον περασμένο μήνα, προκαλώντας φόβους ότι η ασθένεια θα μπορούσε να αρχίσει να εξαπλώνεται στους ανθρώπους, καθώς συνεχίζει να καταστρέφει τους πληθυσμούς των ζώων σε όλο τον κόσμο.

Ο «ζωντανός Νοστράδαμος» δεν δήλωσε ότι μπορούμε να αναμένουμε μια άλλη πανδημία.

Αντ’ αυτού, προειδοποίησε ότι: «Η παγκόσμια παρακολούθηση πρέπει να ενισχυθεί, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ βιάζεται να εγκρίνει ένα τροποποιημένο εμβόλιο mRNA», αν θέλουμε να αποφύγουμε μια άλλη παγκόσμια καταστροφή.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη με μπαράζ πακέτων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μικρά κέρδη με μπαράζ πακέτων

Vita.gr
Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Χυμός πορτοκάλι: Γιατί δεν λειτουργεί το ίδιο σε όλους;

Paramount: Ρελάνς στην κίνηση του Netflix – Προσφέρει 108,4 δισ. για την Warner Bros Discovery

Paramount: Ρελάνς στην κίνηση του Netflix – Προσφέρει 108,4 δισ. για την Warner Bros Discovery

