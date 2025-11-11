Ηλιακή καταιγίδα χτυπά τη Γη – Πώς «σβήνει» τα ραδιόφωνα σε Ευρώπη και Ασία

Ο ήλιος εξερράγη με θεαματικό τρόπο το πρωί της 11ης Νοεμβρίου, απελευθερώνοντας μια ισχυρή ηλιακή έκλαμψη κατηγορίας Χ5.1 — την ισχυρότερη του 2025 μέχρι στιγμής και την πιο έντονη από τον Οκτώβριο του 2024.

Η έκρηξη κορυφώθηκε στις 5 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (10:00 GMT) από την ηλιακή κηλίδα AR4274, η οποία παρουσιάζει έντονη δραστηριότητα τις τελευταίες ημέρες. Η έκλαμψη προκάλεσε ισχυρές ραδιοφωνικές διακοπές (radio blackout) (επιπέδου R3) σε Αφρική και Ευρώπη, διαταράσσοντας τις επικοινωνίες υψηλής συχνότητας στην ηλιόλουστη πλευρά της Γης, σύμφωνα με το Space.

Το φαινόμενο αυτό αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά έντονων εκλάμψεων από την AR4274, η οποία είχε ήδη παράγει μια έκλαμψη κατηγορίας Χ1.7 στις 9 Νοεμβρίου και μία Χ1.2 στις 10 Νοεμβρίου. Οι δύο προηγούμενες εκλάμψεις συνοδεύτηκαν από εκτινάξεις στεμματικής μάζας (CMEs) που ενδέχεται να συνδυαστούν και να πλήξουν τη Γη μέσα στη νύχτα, πιθανόν προκαλώντας ισχυρές γεωμαγνητικές καταιγίδες (επιπέδου G3) και εκτεταμένες αύρες, σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης Διαστημικού Καιρού της NOAA.

Ενώ η ανάλυση της σημερινής έκλαμψης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, οι επιστήμονες εξετάζουν δεδομένα από κορονογράφους για να διαπιστώσουν αν η Χ5.1 συνοδεύτηκε από εκτόξευση στεμματικής μάζας απευθείας προς τη Γη. Δεδομένου ότι η AR4274 βρίσκεται σε θέση στραμμένη προς τον πλανήτη μας, κάθε συνοδευτική έκρηξη είναι πιθανό να κατευθύνεται προς εμάς.

Διαταραχές στα ραδιοσυστήματα

Οι ηλιακές εκλάμψεις ταξινομούνται σε πέντε κατηγορίες — A, B, C, M και X — με κάθε βαθμίδα να αντιπροσωπεύει δεκαπλάσια αύξηση της εκπεμπόμενης ενέργειας. Οι εκλάμψεις κατηγορίας X είναι οι ισχυρότερες, και ο αριθμός που ακολουθεί δηλώνει την έντασή τους. Με τιμή Χ5.1, η σημερινή έκρηξη βρίσκεται κοντά στην κορυφή της κλίμακας.

Η έκρηξη έστειλε κύμα ακτίνων Χ και ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας προς τη Γη, ιονίζοντας τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και προκαλώντας εκτεταμένες διαταραχές στα ραδιοσήματα. Ισχυρές ραδιοφωνικές διακοπές (επιπέδου R3) καταγράφηκαν πάνω από την Αφρική και την Ευρώπη. Η συγκεκριμένη ενεργή περιοχή έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο παραγωγικές πηγές εκλάμψεων του Ηλιακού Κύκλου 25, σηματοδοτώντας μια φλογερή κορύφωση σε μια ήδη εξαιρετικά δραστήρια εβδομάδα για τον ήλιο.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που παρακολουθείται στενά, και θα υπάρξουν νεότερα μέσα στην ημέρα, καθώς γίνονται διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα για την έκλαμψη και την πιθανή εκτόξευση στεμματικής μάζας.