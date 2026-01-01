science
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ειδικοί προειδοποιούν για την «ψύχωση ChatGPT» – Το αναδυόμενο πρόβλημα μιας νέας εποχής
AI 01 Ιανουαρίου 2026 | 17:00

Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ειδικοί προειδοποιούν για την «ψύχωση ChatGPT» – Το αναδυόμενο πρόβλημα μιας νέας εποχής

Ανεπίσημα στοιχεία δείχνουν ότι τα chatbots προκαλούν παραληρητικές σκέψεις. Κραυγή αγωνίας για μεγαλύτερη προστασία από την τεχνητή νοημοσύνη.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Spotlight

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισέλθει δυναμικά σε πάρα πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας. Είναι μια τεχνολογία που μεταμορφώνει τον τρόπο που ζούμε, εργαζόμαστε και αλληλεπιδρούμε. Δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά και μια «σπίθα» που μας αναγκάζει να επανεξετάσουμε θεμελιώδη ζητήματα…

Οι ερευνητές έχουν εντοπίσει αρκετές περιπτώσεις ατόμων που ανέπτυξαν συμπτώματα ψύχωσης – απώλεια επαφής με την πραγματικότητα – στο πλαίσιο της χρήσης του ChatGPT

Όμως, δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε έναν ολοένα εντονότερο ενθουσιασμό που παρατηρείται. Ένα φαινόμενο που στην προέκτασή του μπορεί να προκαλέσει αυτό που ονομάζουμε «ψύχωση της τεχνητής νοημοσύνης».

Σημείο των καιρών… Όταν μια νέα τεχνολογία (όπως τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα – LLMs) εμφανιστεί, οι προσδοκίες εκτοξεύονται. Επενδυτές, μέσα ενημέρωσης και το κοινό πιστεύουν ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα άμεσα. Και κάπως έτσι δημιουργείται η αίσθηση της «ψύχωσης».

Οι ειδικοί προειδοποιούν

Είναι αλήθεια πως ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων στρέφεται στα chatbots (AI) για συναισθηματική υποστήριξη, ακόμη και ως υποκατάστατο της ψυχοθεραπείας. Ωστόσο, ειδικοί προειδοποιούν ότι η τάση αυτή ενδέχεται να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία ορισμένων χρηστών, με ολοένα περισσότερες αναφορές για ακραίες συμπεριφορές, που προφανώς εμπνέονται από την υπερβολική χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών.

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο επικύρωσης ή ενίσχυσης παραληρητικών ιδεών που ενδεχομένως συμβάλλουν στην αύξηση των αναφορών για τη λεγόμενη «ψύχωση τεχνητής νοημοσύνης» ή «ψύχωση ChatGPT».

Κάπου εδώ θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως καμία τέτοια περίπτωση δεν αναγνωρίζεται κλινικά, αλλά αναφέρονται όλο και πιο συχνά στα μέσα ενημέρωσης και σε διαδικτυακά φόρουμ, επισημαίνει σε εκτενές άρθρο του ο Independent.

Μια πρόσφατη έρευνα ομάδας επιστημόνων από το King’s College London, το Durham University και το City University of New York εξετάζει 17 τέτοιες περιπτώσεις, όπως έχουν καταγραφεί σε ρεπορτάζ και διαδικτυακές συζητήσεις, αποκαλύπτοντας μια ανησυχητική τάση: Τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης συχνά ενισχύουν τις παραληρητικές σκέψεις.

Τρεις μαρτυρίες…

Στις αρχές της χρονιάς, η ιστοσελίδα Futurism ανέφερε αυξανόμενες ανησυχίες ότι άνθρωποι ανά τον κόσμο αποκτούν εμμονή με τα chatbots και οδηγούνται σε σοβαρές κρίσεις ψυχικής υγείας. Το δημοσίευμα προκάλεσε ένα ντόμινο από δημοσιεύσεις τέτοιων ιστοριών.

Ανάμεσα στις αναφερθείσες περιπτώσεις ξεχωρίζει εκείνη του άνδρα που σκαρφάλωσε στο κάστρο του Ουίνδσορ το 2021 με μία βαλλίστρα, δηλώνοντας στην αστυνομία ότι είχε σκοπό «να σκοτώσει τη βασίλισσα», ύστερα από εβδομάδες συνομιλιών με chatbot που τον διαβεβαίωνε πως θα τον βοηθούσε στον σχεδιασμό της επίθεσης.

Μια άλλη περίπτωση αφορούσε έναν λογιστή από το Μανχάταν που περνούσε έως και 16 ώρες την ημέρα μιλώντας με το ChatGPT, το οποίο του συνέστησε να σταματήσει τα συνταγογραφούμενα φάρμακά του, να αυξήσει τη δόση κεταμίνης που έπαιρνε και του πρότεινε να πετάξει από ένα παράθυρο του 19ου ορόφου.

Ένας άλλος άνδρας στο Βέλγιο αυτοκτόνησε, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση ανησυχίας για την κλιματική κρίση, αφού ένα chatbot με το όνομα Eliza του πρότεινε να την ακολουθήσει, ώστε να ζήσουν μαζί στον «παράδεισο».

Ανάγκη για απαντήσεις

Με τον όγκο των μαρτυριών να αυξάνεται οι επιστήμονες εξετάζουν κατά πόσο τα chatbots προκαλούν αυτές τις διαταραχές ή αν πολλές από αυτές τις περιπτώσεις φανερώνουν πόσο ευάλωτοι ήταν ήδη οι άνθρωποι που βρισκόταν στο χείλος της εμφάνισης ψυχωτικών συμπτωμάτων.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία αξιολογημένη, κλινικά τεκμηριωμένη μελέτη που να αποδεικνύει ότι η χρήση AI μπορεί από μόνη της να πυροδοτήσει ψύχωση, ανεξαρτήτως ιστορικού ψυχικών προβλημάτων.

Στο έγγραφο με τίτλο «Delusion by Design», οι ειδικοί ανέφεραν ότι κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους «αποκαλύφθηκε μια πολύπλοκη και ανησυχητική εικόνα».

Υποστήριξαν ότι χωρίς τις κατάλληλες διασφαλίσεις, τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης «μπορεί να ενισχύσουν ακούσια το παραληρηματικό περιεχόμενο ή να υπονομεύσουν την επαλήθευση της πραγματικότητας και να συμβάλλουν στην εμφάνιση ή την επιδείνωση ψυχωτικών συμπτωμάτων».

Η ομάδα σημείωσε ότι, ακόμη και κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους, ο αριθμός των αναφερόμενων περιπτώσεων είχε αυξηθεί ανησυχητικά. «Έχουν αρχίσει να εμφανίζονται αναφορές για άτομα χωρίς προηγούμενο ιστορικό ψύχωσης που βίωσαν τα πρώτα επεισόδια μετά από έντονη αλληλεπίδραση με γενετικούς πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης», έγραψαν οι συγγραφείς.

Ψυχική υγεία

Σε ένα άρθρο στο Psychology Today η ψυχίατρος και συγγραφέας Dr. Marlynn Wei προειδοποίησε ότι, επειδή τα γενικά chatbots τεχνητής νοημοσύνης έχουν σχεδιαστεί για να δίνουν προτεραιότητα στην ικανοποίηση των χρηστών και στη συνεχή αλληλεπίδραση, παρά στη θεραπευτική υποστήριξη. Συμπτώματα όπως μεγαλομανία, αποδιοργανωμένη σκέψη και υπεργραφία (υπερβολική τάση για γραφή ή/και ζωγραφική), που είναι χαρακτηριστικά των μανιακών επεισοδίων, «θα μπορούσαν να διευκολυνθούν και να επιδεινωθούν» από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Είπε ότι αυτό υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για «ψυχοεκπαίδευση τεχνητής νοημοσύνης», καθώς επί του παρόντος δεν υπάρχει επαρκής ευαισθητοποίηση σχετικά με τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τα chatbots μπορούν να ενισχύσουν τις παραληρητικές ιδέες και να επιδεινώσουν τα αποτελέσματα στην ψυχική υγεία.

Ίσως θα έπρεπε…

Σε άλλο άρθρο που δημοσιεύθηκε ως απάντηση στην έρευνα και στα ανεπίσημα στοιχεία, η Lucy Osler, λέκτορας φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Exeter, δήλωσε ότι οι εγγενείς αδυναμίες της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να μας υπενθυμίζουν ότι οι υπολογιστές εξακολουθούν να μην είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τις πραγματικές αλληλεπιδράσεις με τους συνανθρώπους μας.

«Αντί να προσπαθούμε να τελειοποιήσουμε την τεχνολογία, ίσως θα έπρεπε να επιστρέψουμε στον κοινωνικό κόσμο όπου θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η απομόνωση [που οδηγεί ορισμένους ανθρώπους στην εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη]», είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

Ταμείο Ανάκαμψης: Οι επενδύσεις που τρέχουν μετά τη λήξη του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

Fresh Start Effect: 365 μέρες, 365 νέες ευκαιρίες

World
Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

Ακίνητα: Γιατί έρχεται κύμα επενδύσεων το 2026 – Οι καταλύτες και το «αγκάθι» 

inWellness
inTown
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
AI 01.01.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;

Το όραμα είναι απλό: ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή που πλένει πιάτα, καθαρίζει και τακτοποιεί ρούχα, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θα το τολμούσατε;

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί
«Συνεργοί στο παραλήρημα» 30.12.25

Τα chatbot τροφοδοτούν ψυχωτικές ιδέες, προειδοποιπούν γιατροί

Οι άνθρωποι και οι σύντροφοί τους με την τεχνητή νοημοσύνη αλληλοενισχύουν κοινές παραληρηματικές ιδέες, λένε οι ψυχίατροι και τα chatbot μπορεί να είναι «συνένοχοι».

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
ΑΙ: Πώς άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 – Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα
Νέα εποχή 27.12.25

Πώς η AI άλλαξε καθοριστικά την υγεία το 2025 - Ο αντίλογος για τα κενά ασφαλείας και τα ηθικά διλήμματα

Πέντε τρόποι με τους οποίους η υγεία στην Ευρώπη άλλαξε μέσω εφαρμογών AI για πρόβλεψη κινδύνων, διαγνώσεις, αποσυμφόρηση γιατρών από διοικητικό φόρτο κ.ά. - Γιατί οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Gen Z: Οι εργαζόμενοι προσδοκούν ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ – Τα αφεντικά όμως διαφωνούν
Για το 2026 25.12.25

H Gen Z προσδοκά ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής μέσω ΑΙ - Τα αφεντικά όμως διαφωνούν

Η Gen Z μπορεί να ελπίζει ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορέσει επιτέλους να αναλάβει την αγγαρεία τους τη νέα χρονιά — να ελαφρύνει το φόρτο εργασίας τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Νέοι καιροί και ήθη 01.01.26

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Σύνταξη
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι
Ελλάδα 01.01.26

Ελβετία: Από «κερί-βεγγαλικό» ξεκίνησε η φωτιά – Η παραλίγο τραγωδία με τον ίδιο τρόπο σε μπαρ στο Παγκράτι

Το βεγγαλικό που χρησιμοποιείται σε πολλά κλαμπ προκάλεσε την τραγωδία στο Crans Montana - Το περιστατικό στο Παγκράτι πριν ένα χρόνο που από τύχη δεν υπήρξαν θύματα

Σύνταξη
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο