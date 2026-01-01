Χιονισμένη Πρωτοχρονιά: Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος
Τσουχτερό κρύο και χιόνια έφερε το 2026 στη νησιωτική Ελλάδα, με πολλά χωριά τους να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά ακόμα και μέχρι τις παραλίες
- Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
- Σούπερ μάρκετ: Ποιοι κερδίζουν, πού ανεβαίνουν οι τιμές και γιατί τα σνακ «οδηγούν» τον τζίρο
- Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
- Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;
Στα λευκά ντύθηκαν πολλές περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας την Πρωτοχρονιά, όπως η Λήμνος, η Τήνος, η Σαμοθράκη, η Θάσος και η Νάξος, με το χιόνι να φτάνει ακόμα και δίπλα στη θάλασσα. Όπως είχε προβλέψει τις προηγούμενες ημέρες ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, «τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα».
Στη Τήνο σήμερα, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, το σκηνικό είναι απόλυτα χειμωνιάτικο. Στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, σημειώνονται χιονοπτώσεις και κατά τόπους «το στρώνει».
Στη Νάξο παρατηρείται πυκνή χιονόπτωση και χιονόστρωση, ενώ χιόνια πέφτουν στη Σαμοθράκη και στα ορεινά της Θάσου
Στα λευκά ❄ ντύθηκε και Τήνο κομμάτι της Τήνου και συγκεκριμένα το χωριό Αρνάδος Τήνου
Φώτο : Anna Raviolos pic.twitter.com/SNNCe4ckc2
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026
Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα περιορίζονται στο χιονόνερο. Η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με αυξημένες νεφώσεις και δριμύ ψύχος στα ορεινά του νησιού. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων προβλέπεται από αύριο.
Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο με διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει αισθητό ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά.
Στη Νάξο, αντιθέτως, παρατηρείται πυκνή χιονόπτωση και χιονόστρωση, ενώ χιόνια πέφτουν στη Σαμοθράκη και στα ορεινά της Θάσου.
Πυκνή ❄ χιονόπτωση με ισχυρούς βοριάδες αυτή την ώρα στο χωριό Κόρωνος στη Νάξο
Βίντεο : Manos Mandilaras pic.twitter.com/Q3TAtzr5ou
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026
Ασυνήθιστες είναι οι εικόνες από το νησί της Λήμνου (κεντρική φωτογραφία), όπου το χιόνι έφτασε μέχρι το λιμάνι δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που οι κάτοικοι σπανίως έχουν την ευκαιρία να δουν.
Ο τετράποδος φίλος μας απολαμβάνει το χιόνι στο λιμάνι της Λήμνου
Φώτο : Luiza Mecaj pic.twitter.com/uCMUnq4pBI
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026
Βίντεο από την ώρα της πυκνής ❄ χιονοπτώσεις στην Μύρινα της Λήμνου τα ξημερώματα .
Βίντεο : Βίκυ Τσιόλα pic.twitter.com/Cvx82bz0qn
— Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026
- Θεσσαλονίκη: Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα – Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση
- Τις… χαρές του ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στον πρώτο καφέ με τον Τασούλα – Παντρεύεται ο γιος του με τη Μαρία Σάκκαρη
- Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
- Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
- Τεχνητή νοημοσύνη: Οι ειδικοί προειδοποιούν για την «ψύχωση ChatGPT» – Το αναδυόμενο πρόβλημα μιας νέας εποχής
- «Ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Γιουβέντους για τον Κόστιτς»
- Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026
- Όλα για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις