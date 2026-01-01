newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Ελλάδα 01 Ιανουαρίου 2026 | 15:04
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά: Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος

Τσουχτερό κρύο και χιόνια έφερε το 2026 στη νησιωτική Ελλάδα, με πολλά χωριά τους να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά ακόμα και μέχρι τις παραλίες

Στα λευκά ντύθηκαν πολλές περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας την Πρωτοχρονιά, όπως η Λήμνος, η Τήνος, η Σαμοθράκη, η Θάσος και η Νάξος, με το χιόνι να φτάνει ακόμα και δίπλα στη θάλασσα. Όπως είχε προβλέψει τις προηγούμενες ημέρες ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, «τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα».

Στη Τήνο σήμερα, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, το σκηνικό είναι απόλυτα χειμωνιάτικο. Στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, σημειώνονται χιονοπτώσεις και κατά τόπους «το στρώνει».

Στη Νάξο παρατηρείται πυκνή χιονόπτωση και χιονόστρωση, ενώ χιόνια πέφτουν στη Σαμοθράκη και στα ορεινά της Θάσου

Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα περιορίζονται στο χιονόνερο. Η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με αυξημένες νεφώσεις και δριμύ ψύχος στα ορεινά του νησιού. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων προβλέπεται από αύριο.

Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο με διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει αισθητό ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά.

Στη Νάξο, αντιθέτως, παρατηρείται πυκνή χιονόπτωση και χιονόστρωση, ενώ χιόνια πέφτουν στη Σαμοθράκη και στα ορεινά της Θάσου.

Ασυνήθιστες είναι οι εικόνες από το νησί της Λήμνου (κεντρική φωτογραφία), όπου το χιόνι έφτασε μέχρι το λιμάνι δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που οι κάτοικοι σπανίως έχουν την ευκαιρία να δουν.

Ρωσία: Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν
Μαρτυρία κατοίκου 31.12.25

Τα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ρωσία σαν «απόδειξη» της ουκρανικής επίθεσης στο σπίτι του Πούτιν

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντίμιρ Πούτιν στο Νόβγκοροντ, η Ουκρανία το διαψεύδει

Σύνταξη
Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026
Καλή χρονιά! 31.12.25 Upd: 19:27

Το πάρτι ξεκίνησε – Με πυροτεχνήματα και μουσικές ο πλανήτης υποδέχεται το 2026

Μπορεί η Ελλάδα να έχει μερικές... ώρες μπροστά της μέχρι να υποδεχθεί τη νέα χρονιά, ωστόσο στον πλανήτη το πάρτι έχει ξεκινήσει. Αυτές οι χώρες ζουν ήδη σε ρυθμούς 2026 - ποιες έχουν σειρά.

Σύνταξη
Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)
Επικό! 31.12.25

Μια τυπική μέρα του Ελ Κααμπί γεμάτη… ψαλιδάκια – Το απίθανο βίντεο στο TikTok για τον Μαροκινό φορ (vid)

Ένας χρήστης του TikTok ανέβασε ένα βίντεο στην γνωστή πλατφόρμα στην οποία δείχνει πως θα μπορούσε να είναι μία μέρα του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, κάνοντας τα πάντα με το αγαπημένο του bicycle kick.

Σύνταξη
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Ανοιχτές οι εθνικές 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Έμμα Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ
«Στο υπόσχομαι...» 30.12.25

Αναβιώνει η υπόθεση της Έμμας Καρυωτάκη: Σε δίκη παραπέμπεται και η συνοδηγός του μοιραίου ΙΧ

Νέα δικαστική διάσταση δίνεται στο τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη που, τον Νοέμβριο του 2022, έκοψε το νήμα της ζωής της 21χρονης φοιτήτριας Έμμας Καρυωτάκη.

Σύνταξη
Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά
Δείτε φωτογραφίες 30.12.25

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι ακατάλληλων προϊόντων από την Περιφέρεια Αττικής – Χαλασμένα μπιφτέκια και τυριά σε μαγαζιά

Κατασχέθηκαν 12 τόνοι αλλοιωμένων τροφίμων - Χαλασμένα μπιφτέκια, βρόμικους πάγκους και άθλιες συνθήκες υγιεινής εντόπισαν έλεγχοι της Περιφέρειας Αττικής.

Σύνταξη
Καιρός: Πρωτοχρονιά με τσουχτερό κρύο και χιόνια ακόμη και στην Αττική – Πού θα το στρώσει [χάρτες]
Βουτιά θερμοκρασίας 30.12.25 Upd: 13:48

Πρωτοχρονιά με «σκανδιναβικό ψύχος» και χιόνια ακόμη και στην Αττική - Πού θα το στρώσει, δείτε χάρτες

Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός από σήμερα το βράδυ, με τη χώρα να εισέρχεται σε φάση έντονου ψύχους ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Σύνταξη
Περού: Σαμάνοι προβλέπουν για το 2026 ασθένεια Τραμπ, πτώση Μαδούρο και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία
Λίμα 30.12.25

Βίντεο: Το τελετουργικό περουβιανών σαμάνων - Προβλέψεις για ασθένεια Τραμπ και τέλος του πολέμου στην Ουκρανία

Οι σαμάνοι κρατούσαν μεγάλα πόστερ με τις φωτογραφίες παγκόσμιων ηγετών πάνω από τα οποία διασταύρωναν ξίφη, έκαιγαν λιβάνι και κάποια τα πατούσαν

Σύνταξη
Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»
Σοκαριστική μαρτυρία 30.12.25

Συνεργάτης του Έλληνα kickboxer για την άγρια επίθεση στη Σερβία: «Μπήκαν 100 άτομα στο ρινγκ και μας βαρούσαν ανελέητα»

Τη σοκαριστική εμπειρία που βίωσε στο ρινγκ μαζί με τον kickboxer Γιάννη Τσουκαλά, περιέγραψε ο Παύλος Κοχλιαρίδης, τονίζοντας ότι οι συνεργάτες του έμαθαν από έμπιστη πηγή ότι υπήρχε χούλιγκαν με μαχαίρι.

Σύνταξη
Κρήτη: «Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» – Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί
Στην Κρήτη 30.12.25

«Ελπίζουμε να είναι ζωντανός» - Τι λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί

«Δεν χάνουμε την ελπίδα μας, συνεχίζουμε να ψάχνουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τον βρούμε», λένε οι γονείς του 33χρονου γιατρού που έχει εξαφανιστεί στην Κρήτη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θεσσαλονίκη: Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα – Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα - Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση

Οι δράστες κρατούσαν σε δωμάτιο μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη 6 αλλοδαπούς εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι - Βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό τους και ζητούσαν χρήματα από τις οικογένειές τους για να τους απελευθερώσουν

Σύνταξη
Τις… χαρές του ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στον πρώτο καφέ με τον Τασούλα – Παντρεύεται ο γιος του με τη Μαρία Σάκκαρη
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 01.01.26

Τις… χαρές του ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στον πρώτο καφέ με τον Τασούλα – Παντρεύεται ο γιος του με τη Μαρία Σάκκαρη

Μαιτρ στο επικοινωνιακό παιχνίδι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον πρώτο καφέ της χρονιάς με τον Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Νικήτα Κακλαμάνη και με το αγροτικό θέμα -και όχι μόνο- να καίει, αποκάλυψε παρεμπιπτόντως την πρόταση γάμου του γιου του Κωνσταντίνου στη Μαρία Σάκκαρη, που φυσικά έγινε πρώτο θέμα.

Σύνταξη
Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς
Διεθνής Οικονομία 01.01.26

Οι «hot» κλάδοι του 2026 – Τα mega deals της νέας χρονιάς

Ξένοι και Έλληνες επενδυτές αναζητούν νέες ευκαιρίες στην ελληνική αγορά– Οι κλάδοι πρωταγωνιστές και τα deals του 2025 που δίνουν τον τόνο για νέα ρεκόρ εξαγορών

Γεώργιος Μανέττας
Γεώργιος Μανέττας
Τεχνητή νοημοσύνη: Θα ζούσατε με ένα ρομπότ; – Η εποχή των ανθρωποειδών με AI έφτασε
AI 01.01.26

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο σπίτι σας - Είστε έτοιμοι να υιοθετήσετε ένα ρομπότ;

Το όραμα είναι απλό: ρομπότ σε ανθρώπινη μορφή που πλένει πιάτα, καθαρίζει και τακτοποιεί ρούχα, απαλλάσσοντας τους ανθρώπους από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θα το τολμούσατε;

Σύνταξη
Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026
Go Fun 01.01.26

Τζένιφερ Άνιστον: Η τρυφερή εξομολόγηση του Τζιμ Κέρτις και οι «εκπλήξεις» για το 2026

Με κοινές αναρτήσεις και τρυφερά στιγμιότυπα, η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις επιβεβαιώνουν πως ο έρωτάς τους είναι η πιο όμορφη είδηση που μας άφησε η χρονιά που πέρασε

Σύνταξη
Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων
Όρεξη νά 'χεις! 01.01.26

Όταν τα ταξίδια συνδυάζουν μάθηση και αναψυχή – 10 κορυφαίοι προορισμοί του 2026 για ανάπτυξη δεξιοτήτων

Από δημιουργική γραφή και μαγειρική έως αναρρίχηση και τεχνική μωσαϊκού, οι δεξιότητες που υπόσχονται τα εκπαιδευτικά ταξίδια κερδίζουν έδαφος το 2026 - Η Κρήτη ανάμεσα στα μέρη που προσφέρουν γνώση

Σύνταξη
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του
Ακεραιότητα 01.01.26

Η Μάρτζορι Γκριν απολογείται για την αφέλειά της: Πώς από μαζορέτα του Τραμπ, μεταμορφώθηκε σε εχθρό του

Το πείσμα και το σθένος της Μάρτζορι Γκριν να τα βάλει με το άλλοτε πολιτικό της είδωλο, δεν άφησε ασυγκίνητους ούτε τους μεγαλύτερους πολιτικούς αντιπάλους της στις ΗΠΑ. Το ιστορικό της σύγκρουσης είναι αποκαλυπτικό.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ελβετία: Η χώρα βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της – Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά
«Λαμπάδιασε σε δευτερόλεπτα» 01.01.26

Η Ελβετία βιώνει μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της - Μαρτυρίες επιζώντων για το πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η τραγωδία της Πρωτοχρονιάς στο Κραν Μοντανά έχει σοκάρει την Ελβετία - Η ταυτοποίηση των νεκρών μπορεί να διαρκέσει για εβδομάδες

Σύνταξη
Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων
Για την ακρίβεια 01.01.26

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν – Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν χθες το βράδυ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων

Σύνταξη
Greece’s Economy in 2026: Growth, Risks and Open Questions
English edition 01.01.26

Greece’s Economy in 2026: Growth, Risks and Open Questions

Strong growth forecasts for 2026 hinge on investment delivery, inflation control and the final stretch of EU recovery funds, raising concerns over whether ambitious targets can translate into lasting gains for incomes and productivity

Σύνταξη
Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
Έκθεση «Secret Maps» 01.01.26

Η γεωγραφία της εξουσίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φωτίζει μέσα από το «Secret Maps» οκτώ αιώνες χαρτογραφικής χειραγώγησης - Πώς η αποτύπωση του κόσμου υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες, αποικιακά σχέδια και κρατικά μυστικά

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της
Δεν μπλέκεις 01.01.26

Το σώμα μου να είχατε: Η απολαυστική απάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ σε όσους σχολιάζουν την εμφάνισή της

Η pop star Τζένιφερ Λόπεζ έχει δεχθεί μεγάλη online κριτική για τις hot εμφανίσεις της κατά την διάρκεια των συναυλιών της. Ωστόσο ξέρει πως να απαντήσει.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»
Euroleague 01.01.26

Μπαρτζώκας ενόψει Παναθηναϊκού: «Αν εκτελέσουμε σωστά το πλάνο μας, έχουμε σοβαρή τύχη να νικήσουμε»

Για το ντέρμπι «αιωνίων» της Euroleague, τις απουσίες της ομάδας του αλλά και τα μεταγραφικά σενάρια, μίλησε ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του – Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του - Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους

Όλη τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της αλλαγής του χρόνου, γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονταν στη θέση τους ώστε να δώσουν αυτό το δώρο ζωής σε αυτούς που έχουν ανάγκη

Σύνταξη
Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας (vid)
NBA 01.01.26

Ντένβερ Νάγκετς: Μετά τον Γιόκιτς, τραυματίστηκε και ο Βαλαντσιούνας (vid)

Η χρονιά δεν μπαίνει καλά στο Ντένβερ αφού λίγα 24ωρα μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς, οι Νάγκετς είδαν και τον έτερο ψηλό τους, Γιόνας Βαλαντσιούνας να αποχωρεί κουτσαίνοντας από το παρκέ...

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής – 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους
Πρόληψη 01.01.26

Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής - 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους

Οι εντατικοί έλεγχοι και τα αλκοτέστ συνεχίστηκαν αμείωτα στη διάρκεια των γιορτών - Χιλιάδες έλεγχοι από τις 06:00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06:00 ανήμερα την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
