Στα λευκά ντύθηκαν πολλές περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας την Πρωτοχρονιά, όπως η Λήμνος, η Τήνος, η Σαμοθράκη, η Θάσος και η Νάξος, με το χιόνι να φτάνει ακόμα και δίπλα στη θάλασσα. Όπως είχε προβλέψει τις προηγούμενες ημέρες ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, «τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα».

Στη Τήνο σήμερα, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, το σκηνικό είναι απόλυτα χειμωνιάτικο. Στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, σημειώνονται χιονοπτώσεις και κατά τόπους «το στρώνει».

Στη Νάξο παρατηρείται πυκνή χιονόπτωση και χιονόστρωση, ενώ χιόνια πέφτουν στη Σαμοθράκη και στα ορεινά της Θάσου

Στα λευκά ❄ ντύθηκε και Τήνο κομμάτι της Τήνου και συγκεκριμένα το χωριό Αρνάδος Τήνου Φώτο : Anna Raviolos pic.twitter.com/SNNCe4ckc2 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα περιορίζονται στο χιονόνερο. Η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με αυξημένες νεφώσεις και δριμύ ψύχος στα ορεινά του νησιού. Σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων προβλέπεται από αύριο.

Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο με διαστήματα ηλιοφάνειας, ωστόσο το κρύο θα παραμείνει αισθητό ιδιαίτερα στα ορεινά χωριά.

Πυκνή ❄ χιονόπτωση με ισχυρούς βοριάδες αυτή την ώρα στο χωριό Κόρωνος στη Νάξο Βίντεο : Manos Mandilaras pic.twitter.com/Q3TAtzr5ou — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Ασυνήθιστες είναι οι εικόνες από το νησί της Λήμνου (κεντρική φωτογραφία), όπου το χιόνι έφτασε μέχρι το λιμάνι δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό που οι κάτοικοι σπανίως έχουν την ευκαιρία να δουν.

Ο τετράποδος φίλος μας απολαμβάνει το χιόνι στο λιμάνι της Λήμνου Φώτο : Luiza Mecaj pic.twitter.com/uCMUnq4pBI — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026