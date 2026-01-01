newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»
Ελλάδα 01 Ιανουαρίου 2026 | 19:00

Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Σόου με φώτα, επιδείξεις με drones και πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου. Η τεχνολογία επιτρέπει οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά να είναι λιγότερο θορυβώδεις, με «ήσυχα» πυροτεχνήματα.

Με μειωμένη ένταση ήχου γιόρτασαν τον ερχομό του 2026 η Αθήνα και η Λευκωσία. Όπως επισημαίνει το Associated Press, αντί για τρίξιμο, εκρήξεις από πυροτεχνήματα, που κάνουν παράθυρα να τρίζουν από το ωστικό κύμα, γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά με θέαμα, αλλά χωρίς θόρυβο.

Στόχος ήταν οι εορτασμοί να είναι πιο φιλικοί για τα παιδιά, αλλά και για τα ζώα, κατοικίδια ή μη, που τρομοκρατούνται από τις εκδηλώσεις χαράς των ανθρώπων. Επίσης, μπορεί να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα, όπως στο Άμστερνταμ.

Σεβασμός στο περιβάλλον

Ο δήμος της Αθήνας πέρυσι και φέτος υιοθέτησε για την Πρωτοχρονιά τα λεγόμενα «ήσυχα» πυροτεχνήματα. Μιλώντας στο Associated Press, o δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, είπε ότι αυτό «σηματοδοτεί μια νέα εποχή στους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς. Μια θεαματική επίδειξη φωτός, χωρίς εκκωφαντικό θόρυβο – με σεβασμό στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον».

Στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τα πράγματα πήγαν ακόμη πιο πέρα. Έχοντας αξιολογήσει τον αντίκτυπο από τα πυροτεχνήματα, τα κατάργησαν εντελώς. Οι αρχές επισήμαναν ότι τα πυροτεχνήματα μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία σε ηλικιωμένους κατοίκους, βρέφη, άτομα με αυτισμό και άτομα που πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες.

«Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του δήμου να εκσυγχρονίσει τους δημόσιους εορτασμούς και να τους ευθυγραμμίσει με τις ευρωπαϊκές τάσεις και τους στόχους βιωσιμότητας», δήλωσε ο δήμος.

Στη Λευκωσία, τα drones έχουν πλέον «αντικαταστήσει αποτελεσματικά» τα πυροτεχνήματα σε δημοτικές εκδηλώσεις, προσφέροντας «υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας», λέει ο δήμος. Σε αντίθεση με τα πυροτεχνήματα, οι επιδείξεις με drones παράγουν ελάχιστο θόρυβο, δεν παράγουν χημικές εκπομπές ή συντρίμμια και δεν ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο χρόνος είναι σκόπιμος. Η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου και η Λευκωσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει επιδείξεις με drones για να αναδείξει τον κυπριακό και τον ευρωπαϊκό συμβολισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο δήμος της Λευκωσίας επισήμανε ότι πρωταρχικός στόχος του είναι «να δώσει το παράδειγμα δίνοντας προτεραιότητα σε ασφαλέστερες, πιο οικολογικές και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις». Και το κάνει, «εγκαταλείποντας οριστικά τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα στις δημοτικές εκδηλώσεις, όπου είναι δυνατόν».

Τι είναι τα «ήσυχα» πυροτεχνήματα

Τα πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου εξακολουθούν να βασίζονται σε μαύρη πυρίτιδα ως προωθητικό για την εκτόξευση και τη διασπορά των «αστεριών» ή των σφαιριδίων που δημιουργούν χρώματα και οπτικά εφέ. Ωστόσο, χρησιμοποιούν μικρότερες γομώσεις και αποφεύγουν τις εκρηκτικές εκρήξεις που δημιουργούν τις δυνατές ρωγμές που είναι τυπικές των παραδοσιακών επιδείξεων.

Αυτά τα πιο «ήσυχα» πυροτεχνήματα συχνά ενσωματώνονται σε μεγαλύτερες παραστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εφέ που τοποθετούνται σε αξιοθέατα όπως ο Πύργος του Άιφελ ή το «Μάτι του Λονδίνου».

Σύμφωνα με τον Κρις Μάθιους, ιδρυτή της Quietworks, εταιρείας που ειδικεύεται σε επιδείξεις πυροτεχνημάτων χαμηλής έντασης, δήλωσε ότι η χρήση πιο ήσυχων επιλογών συχνά απαιτεί πρόσθετο σχεδιασμό και δημιουργικότητα. Επισημαίνει ότι αυτές οι επιδείξεις είναι ιδανικές για πιο ιδιωτικούς εορτασμούς.

«Το επιχείρημα για πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου γίνεται πολύ πιο σχετικό καθώς οι παραστάσεις μικραίνουν», είπε. «Για επιδείξεις όπως γάμοι και ιδιωτικά πάρτι, οι επιλογές πυροτεχνημάτων χαμηλότερου θορύβου μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα οφέλη».

Παραδοσιακοί εορτασμοί με νέες τεχνολογίες

Η χρήση πυροτεχνημάτων παραμένει συνηθισμένη στην Ελλάδα και την Κύπρο, κυρίως σε θρησκευτικές γιορτές όπως το Ορθόδοξο Πάσχα. Σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, οι παραδόσεις οπλοκατοχής εξακολουθούν να οδηγούν σε εορταστικούς πυροβολισμούς. Ωστόσο, πρόκειται για πρακτικές που έχουν οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Έτσι, φέτος, οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά στο κέντρο της Αθήνας, με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τα ιστορικά κτίρια, έδωσαν αλλού το κέντρο βάρους. Επικεντρώθηκαν στην οπτική λαμπρότητα, ενσωματώνοντας φώτα και drones καθώς οι επιλογές υψηλής τεχνολογίας γίνονται πιο εξελιγμένες και προσιτές.

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Θεσσαλονίκη: Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα – Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Τους έδερναν και ζητούσαν λύτρα - Τρεις συλλήψεις για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, αρπαγή και εκβίαση

Οι δράστες κρατούσαν σε δωμάτιο μονοκατοικίας στη Θεσσαλονίκη 6 αλλοδαπούς εκ των οποίων οι τρεις ανήλικοι - Βιντεοσκοπούσαν τον ξυλοδαρμό τους και ζητούσαν χρήματα από τις οικογένειές τους για να τους απελευθερώσουν

Σύνταξη
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά: Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος
Χιονισμένη Πρωτοχρονιά 01.01.26

Στα λευκά ντύθηκαν νησιά στις Κυκλάδες και στο Θρακικό πέλαγος (φωτογραφίες και βίντεο)

Τσουχτερό κρύο και χιόνια έφερε το 2026 στη νησιωτική Ελλάδα, με πολλά χωριά τους να ντύνονται στα λευκά την Πρωτοχρονιά ακόμα και μέχρι τις παραλίες

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του – Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους
Θεσσαλονίκη 01.01.26

Οικογένεια 44χρονου που έφυγε από τη ζωή δώρισε τα όργανά του - Γέφυρα ζωής για τη μεταμόσχευσή τους

Όλη τη νύχτα αλλά και κατά τη διάρκεια της αλλαγής του χρόνου, γιατροί και νοσηλευτές βρίσκονταν στη θέση τους ώστε να δώσουν αυτό το δώρο ζωής σε αυτούς που έχουν ανάγκη

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής – 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους
Πρόληψη 01.01.26

Πρωτοχρονιά με αλκοτέστ στους δρόμους της Αττικής - 62 θετικά τεστ σε πάνω από 6.000 ελέγχους

Οι εντατικοί έλεγχοι και τα αλκοτέστ συνεχίστηκαν αμείωτα στη διάρκεια των γιορτών - Χιλιάδες έλεγχοι από τις 06:00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06:00 ανήμερα την Πρωτοχρονιά

Σύνταξη
Λαμία: Τράκαρε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός – Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.
Στη Λαμία 01.01.26

Χτύπησε πέντε παρκαρισμένα οχήματα και διέφυγε πεζός - Συνελήφθη μεθυσμένος από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό, από αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό

Σύνταξη
Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες
Ελλάδα 01.01.26

Ριφιφί για 500 ευρώ σε κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό – Αναζητούνται οι δράστες

Οι δράστες πέρασαν από πιλοτή παρακείμενης πολυκατοικίας, στον ακάλυπτο χώρο, ανέβηκαν στον 1ο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών στον Κολωνό άνοιξαν τρύπα στον τοίχο και άρπαξαν 500 ευρώ που βρήκαν στο ταμείο

Σύνταξη
Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Σύγκρουση μετεώρων στον νυχτερινό ουρανό – Η πρώτη βροχή μετεωριτών συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Οκτώ συν μία προβλέψεις για τις διεθνείς εξελίξεις
Εconomist 01.01.26

Τα προγνωστικά των superforecasters για το 2026: Τι προβλέπουν για 9 σημαντικά διεθνή ζητήματα

Από τις πιθανότητες ειρήνης στην Ουκρανία μέχρι το διαστημικό πρόγραμμα Space X, οι superforecasters προβλέπουν πού θα «κάτσει η μπίλια» στα σημαντικότερα γεγονότα του 2026.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ
Γαϊτανάκι 01.01.26

Η Μόσχα επιμένει για τη επίθεση στην κατοικία του Πούτιν – Λέει ότι θα δώσει αποδείξεις στις ΗΠΑ

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει αποδεικτικά στοιχεία για την καταγγελλόμενη ουκρανική επίθεση με drones στην κατοικία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Μιλά για «αρχείο» που ανέκτησε σε σκάφος που κατέρριψε.

Σύνταξη
«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 01.01.26

«Λάθος πόρτα χτυπά ο Μητσοτάκης, ας πάει στον Βελόπουλο» ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ

Δεν πτοείται το ΠΑΣΟΚ από το μαρκάρισμα του πρωθυπουργού, που επανέλαβε τα περί πρωτοβουλίας να υπάρξει συναίνεση με την αξιωματική Αντιπολίτευση στο ζήτημα των επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών, παρά την κατηγορηματική άρνηση της Τρικούπη. Καμία συνάντηση, καμία συνεννόηση με κλειστές πόρτες, τονίζει πηγή από το περιβάλλον του Νίκου Ανδρουλάκη.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Φούλαμ για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς
Ποδόσφαιρο 01.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς

LIVE: Λίβερπουλ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Λίβερπουλ – Λιντς για τη 19η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…
On Field 01.01.26

Η «μαγική» λέξη για τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ…

Το βασικό ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους» είναι η καλή άμυνα κι αν καταφέρουν να κρατήσουν χαμηλά το σκορ του Παναθηναϊκού, θα έχουν κάνει μεγάλο βήμα για τη νίκη στο ΟΑΚΑ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»
Go Fun 01.01.26

Μπριζίτ Μπαρντό: Η Vogue «σταύρωσε» την ακροδεξιά ντίβα – Μοχθηρός πόλεμος για την «woke επιδημία»

Η στοχοποιημένη επίθεση σε queer αρθρογράφο της Vogue από την αγέλη των MAGA για την ακροδεξιά ντίβα Μπριζίτ Μπαρντό είναι κάτι που η ντίβα και ακτιβίστρια για τα ζώα θα επικροτούσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway
Κρίσιμη μεταβίβαση 01.01.26

Ο Γκρεγκ Έιμπελ στη σκιά του Γουόρεν Μπάφετ – Νέος CEO στην Berkshire Hathaway

Η μετάβαση δεν αφορά μόνο τη διοίκηση ενός ομίλου αξίας άνω του 1,1 τρισ. δολαρίων αλλά και τη διαχείριση της κληρονομιάς ενός επενδυτή που έγινε συνώνυμο της πειθαρχημένης αξιακής επένδυσης

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
