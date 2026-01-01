Πρωτοχρονιά 2026: Αθήνα και Λευκωσία υποδέχθηκαν τον νέο χρόνο χωρίς «εκρήξεις»

Με μειωμένη ένταση ήχου γιόρτασαν τον ερχομό του 2026 η Αθήνα και η Λευκωσία. Όπως επισημαίνει το Associated Press, αντί για τρίξιμο, εκρήξεις από πυροτεχνήματα, που κάνουν παράθυρα να τρίζουν από το ωστικό κύμα, γιόρτασαν την Πρωτοχρονιά με θέαμα, αλλά χωρίς θόρυβο.

Στόχος ήταν οι εορτασμοί να είναι πιο φιλικοί για τα παιδιά, αλλά και για τα ζώα, κατοικίδια ή μη, που τρομοκρατούνται από τις εκδηλώσεις χαράς των ανθρώπων. Επίσης, μπορεί να προκληθούν σοβαρά ατυχήματα, όπως στο Άμστερνταμ.

Σεβασμός στο περιβάλλον

Ο δήμος της Αθήνας πέρυσι και φέτος υιοθέτησε για την Πρωτοχρονιά τα λεγόμενα «ήσυχα» πυροτεχνήματα. Μιλώντας στο Associated Press, o δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, είπε ότι αυτό «σηματοδοτεί μια νέα εποχή στους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς. Μια θεαματική επίδειξη φωτός, χωρίς εκκωφαντικό θόρυβο – με σεβασμό στους ανθρώπους, τα ζώα και το περιβάλλον».

Στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τα πράγματα πήγαν ακόμη πιο πέρα. Έχοντας αξιολογήσει τον αντίκτυπο από τα πυροτεχνήματα, τα κατάργησαν εντελώς. Οι αρχές επισήμαναν ότι τα πυροτεχνήματα μπορούν να προκαλέσουν δυσφορία σε ηλικιωμένους κατοίκους, βρέφη, άτομα με αυτισμό και άτομα που πάσχουν από διαταραχή μετατραυματικού στρες.

«Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του δήμου να εκσυγχρονίσει τους δημόσιους εορτασμούς και να τους ευθυγραμμίσει με τις ευρωπαϊκές τάσεις και τους στόχους βιωσιμότητας», δήλωσε ο δήμος.

Στη Λευκωσία, τα drones έχουν πλέον «αντικαταστήσει αποτελεσματικά» τα πυροτεχνήματα σε δημοτικές εκδηλώσεις, προσφέροντας «υψηλά επίπεδα δημιουργικότητας», λέει ο δήμος. Σε αντίθεση με τα πυροτεχνήματα, οι επιδείξεις με drones παράγουν ελάχιστο θόρυβο, δεν παράγουν χημικές εκπομπές ή συντρίμμια και δεν ενέχουν κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο χρόνος είναι σκόπιμος. Η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου και η Λευκωσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει επιδείξεις με drones για να αναδείξει τον κυπριακό και τον ευρωπαϊκό συμβολισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ο δήμος της Λευκωσίας επισήμανε ότι πρωταρχικός στόχος του είναι «να δώσει το παράδειγμα δίνοντας προτεραιότητα σε ασφαλέστερες, πιο οικολογικές και πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις». Και το κάνει, «εγκαταλείποντας οριστικά τα παραδοσιακά πυροτεχνήματα στις δημοτικές εκδηλώσεις, όπου είναι δυνατόν».

Τι είναι τα «ήσυχα» πυροτεχνήματα

Τα πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου εξακολουθούν να βασίζονται σε μαύρη πυρίτιδα ως προωθητικό για την εκτόξευση και τη διασπορά των «αστεριών» ή των σφαιριδίων που δημιουργούν χρώματα και οπτικά εφέ. Ωστόσο, χρησιμοποιούν μικρότερες γομώσεις και αποφεύγουν τις εκρηκτικές εκρήξεις που δημιουργούν τις δυνατές ρωγμές που είναι τυπικές των παραδοσιακών επιδείξεων.

Αυτά τα πιο «ήσυχα» πυροτεχνήματα συχνά ενσωματώνονται σε μεγαλύτερες παραστάσεις, συμπεριλαμβανομένων εφέ που τοποθετούνται σε αξιοθέατα όπως ο Πύργος του Άιφελ ή το «Μάτι του Λονδίνου».

Σύμφωνα με τον Κρις Μάθιους, ιδρυτή της Quietworks, εταιρείας που ειδικεύεται σε επιδείξεις πυροτεχνημάτων χαμηλής έντασης, δήλωσε ότι η χρήση πιο ήσυχων επιλογών συχνά απαιτεί πρόσθετο σχεδιασμό και δημιουργικότητα. Επισημαίνει ότι αυτές οι επιδείξεις είναι ιδανικές για πιο ιδιωτικούς εορτασμούς.

«Το επιχείρημα για πυροτεχνήματα χαμηλού θορύβου γίνεται πολύ πιο σχετικό καθώς οι παραστάσεις μικραίνουν», είπε. «Για επιδείξεις όπως γάμοι και ιδιωτικά πάρτι, οι επιλογές πυροτεχνημάτων χαμηλότερου θορύβου μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα οφέλη».

Παραδοσιακοί εορτασμοί με νέες τεχνολογίες

Η χρήση πυροτεχνημάτων παραμένει συνηθισμένη στην Ελλάδα και την Κύπρο, κυρίως σε θρησκευτικές γιορτές όπως το Ορθόδοξο Πάσχα. Σε ορισμένες αγροτικές περιοχές, οι παραδόσεις οπλοκατοχής εξακολουθούν να οδηγούν σε εορταστικούς πυροβολισμούς. Ωστόσο, πρόκειται για πρακτικές που έχουν οδηγήσει σε τραυματισμούς.

Έτσι, φέτος, οι εορτασμοί για την Πρωτοχρονιά στο κέντρο της Αθήνας, με τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και τα ιστορικά κτίρια, έδωσαν αλλού το κέντρο βάρους. Επικεντρώθηκαν στην οπτική λαμπρότητα, ενσωματώνοντας φώτα και drones καθώς οι επιλογές υψηλής τεχνολογίας γίνονται πιο εξελιγμένες και προσιτές.