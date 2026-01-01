Κάηκε γοτθικός ναός του 1884 στο Άμστερνταμ από πυροτεχνήματα
Η φωτιά στο ναό στο Άμστερνταμ εκδηλώθηκε στη διάρκεια των εορτασμών από πυροτεχνήματα
Παρανάλωμα του πυρός έγινε ο γοτθικός ναός Vondelkerk που χρονολογείται από το 1884 στο Άμστερνταμ με τις Αρχές να εικάζουν ότι η πυρκαγιά που προκλήθηκε οφείλεται σε πυροτεχνήματα.
«Η φωτιά ξεκίνησε από τον πύργο που κατέρρευσε και προσγειώθηκε στη μέση της εκκλησίας, προκαλώντας νέες καταστροφές. Είναι ένα παλιό κτίριο. Χρονολογείται από το 1884. Είναι κατασκευασμένο από ξύλο. Ιστορικό. Αυθεντικό. Πολύ εύκολο να καεί», είπε χαρακτηριστικά πυροσβέστης.
Vondelkerk brandt volledig uit pic.twitter.com/S10Yepmxgx
— Quirijn Fabrie (@fabrie_quirijn) January 1, 2026
Πληροφορίες των Αρχών αναφέρουν ότι η πυρκαγιά στο ναό ενδεχομένως προκλήθηκε από πυροτεχνήματα στη διάρκεια των εορτασμών.
NEW: Fire Erupts at Amsterdam’s Vondelkerk, Flames Seen at Top of Church
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 1, 2026
