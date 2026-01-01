newspaper
Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026
Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε
01 Ιανουαρίου 2026 | 12:45

Η τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά και το πρώτο SMS που άλλαξε ριζικά τον τρόπο που επικοινωνούμε

Στις 3 Δεκεμβρίου 1992 στάλθηκε το πρώτο SMS παγκοσμίως - Το μήνυμα ήταν το γνωστό Merry Christmas - Πώς περάσαμε από την αναλογική Πρωτοχρονιά στην ψηφιακή εποχή

Σύνταξη
Τριάντα τρία χρόνια έχουν περάσει από την τελευταία «αναλογική» Πρωτοχρονιά όπως μπορεί να χαρακτηριστεί, όταν η ανταλλαγή ευχών για τη νέα χρονιά δεν ακολουθούσε τους κανόνες της ψηφιακής εποχής.

Οι τηλεφωνικές γραμμές συχνά ήταν κατειλημμένες και οι συνομιλίες σύντομες, καθώς ακολουθούσαν και άλλοι

Εκείνο το βράδυ του 1993, οι ευχές στην Ελλάδα και διεθνώς εξακολουθούσαν να κινούνται με μέσα που προϋπήρχαν της ψηφιακής εποχής. Σταθερό τηλέφωνο, ταχυδρομείο και φυσική παρουσία συνέθεταν ακόμα τον βασικό χάρτη της επικοινωνίας.

Το σταθερό τηλέφωνο είχε τον κεντρικό ρόλο καθώς τα μεσάνυχτα της αλλαγής του χρόνου συγκέντρωναν τον μεγαλύτερο όγκο κλήσεων. Οι γραμμές συχνά ήταν κατειλημμένες και οι συνομιλίες σύντομες, καθώς ακολουθούσαν και άλλοι. Η ευχή είχε τη μορφή συνομιλίας και όχι αποστολής, δεν υπήρχε η έννοια της ταυτόχρονης ή μαζικής επικοινωνίας.

Η «χρυσή εποχή» του ταχυδρομείου και το πρώτο SMS

Το ταχυδρομείο βρισκόταν ακόμα σε πλήρη άνθηση ως μέσο κοινωνικής ανταλλαγής, δεν είχε μετατραπεί σε μηχανισμό πληρωμών ή εξυπηρέτησης λογαριασμών. Τις ημέρες των γιορτών λειτουργούσε κυρίως ως δίαυλος ευχών, χριστουγεννιάτικες κάρτες, χειρόγραφα γράμματα και ευχετήριοι φάκελοι αποστέλλονταν σε άλλες πόλεις και στο εξωτερικό. Η καθυστέρηση της παράδοσης δεν θεωρούνταν πρόβλημα, αλλά μέρος της διαδικασίας.

Την ίδια περίοδο, σε διεθνές επίπεδο είχε ήδη συμβεί ένα γεγονός που στάθηκε καθοριστικό για την πορεία των επικοινωνιών στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Στις 3 Δεκεμβρίου 1992 στάλθηκε το πρώτο SMS παγκοσμίως. Το μήνυμα ήταν το γνωστό «Merry Christmas». Πληκτρολογήθηκε σε υπολογιστή από τον μηχανικό Neil Papworth και εστάλη στο πλαίσιο δοκιμών δικτύου GSM, σε κινητό τηλέφωνο στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσπο, οπαραλήπτης δεν μπορούσε ακόμα να απαντήσει από τη συσκευή. Το SMS δεν είχε σχεδιαστεί ως κοινωνικό εργαλείο, αλλά ως τεχνική δυνατότητα. Όμως εκείνη η δοκιμή άλλαξε το πλαίσιο καθώς για πρώτη φορά, η ευχή μπορούσε να υπάρξει χωρίς φωνή, χαρτί ή φυσική συνάντηση. Ως σύντομο κείμενο, ανεξάρτητο από χρόνο και τόπο. Η αλλαγή δεν έγινε άμεσα ορατή το βράδυ της Πρωτοχρονιάς του 1993, αλλά η κατεύθυνση είχε ήδη καθοριστεί.

Στην Ελλάδα, η κινητή τηλεφωνία ξεκινά εμπορικά μέσα στο καλοκαίρι του 1993. Αρχικά αφορά περιορισμένο αριθμό χρηστών, λόγω υψηλού κόστους και περιορισμένης κάλυψης. Η επικοινωνία όμως παύει να είναι συνδεδεμένη αποκλειστικά με τον χώρο του σπιτιού και γίνεται προσωπική και φορητή. Από εκεί και μετά το SMS θα εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο σύντομης επικοινωνίας, πριν παραχωρήσει σταδιακά τη θέση του στις εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Πρωτοχρονιά: Από την προσωπική επαφή στο texting

Σήμερα, η κλίμακα αυτής της μετάβασης αποτυπώνεται στους αριθμούς. Το 2024, οι μοναδικοί συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας ανέρχονται σε 5,8 δισεκατομμύρια, καλύπτοντας το 71% του παγκόσμιου πληθυσμού. Μέχρι το 2030, όπως εκτιμά ο GSMA, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σε 6,5 δισεκατομμύρια, με ποσοστό διείσδυσης 76%.

Αντίστοιχα, οι συνδρομητές κινητού διαδικτύου φτάνουν τα 4,7 δισεκατομμύρια το 2024 (διείσδυση 58%), ενώ έως το 2030 προβλέπεται να ανέλθουν σε 5,5 δισεκατομμύρια, καλύπτοντας το 64% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η χρήση smartphones κυριαρχεί στις συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Τa smartphones αντιστοιχούν στο 80% των συνολικών συνδέσεων, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί στο 91% έως το 2030.

Παράλληλα, αλλάζει και η ίδια η μορφή του μηνύματος. Σε πολλές περιπτώσεις, πλέον δεν πληκτρολογείται καν κείμενο, η ευχή ηχογραφείται και μετατρέπεται αυτόματα σε γραπτό μήνυμα ή αποστέλλεται ως φωνητικό αρχείο. Άλλες φορές δεν υπάρχει καθόλου γραπτός λόγος καθώς η επικοινωνία περιορίζεται σε σύμβολα. Καρδιές, χαμογελαστά πρόσωπα, εικονίδια, εικονογραφημένα δέντρα ή απλά ένα σημάδι επιβεβαίωσης.

Όποιος παρατηρήσει προσεκτικά την καθημερινή επικοινωνία θα διαπιστώσει ότι ακόμα και μεταξύ φίλων ή στενών γνωστών, η απάντηση συχνά δεν είναι πρόταση, αλλά ένα σύμβολο. Δεν πρόκειται για υποβάθμιση της επικοινωνίας, αλλά για προσαρμογή στη νέα εποχή. Και, όπως λέγεται συχνά από ανθρώπους που έχουν δει περισσότερους κύκλους αλλαγών, οι εποχές δεν κρίνονται αλλά ακολουθούνται.

Μια τέτοια κλίμακα και μορφή επικοινωνίας θα ήταν αδιανόητη για τους περισσότερους ανθρώπους λίγες δεκαετίες νωρίτερα. Ίσως μόνο ένα μυαλό εφευρετικό, με ισχυρή φαντασία, θα μπορούσε να την συλλάβει. Ο Γουλιέλμο Μαρκόνι, εφευρέτης-νομπελίστας που θεωρείται, ο πατέρας του ραδιοφώνου και των τηλεπικοινωνιών, βρέθηκε στην Αθήνα το 1937, μιλώντας σε συνέντευξή του στο δημοσιογράφο Αλέκο Λιδωρίκη είχε αναφερθεί σε έναν κόσμο όπου η ασύρματη επικοινωνία θα απελευθέρωνε το μήνυμα από τις αποστάσεις και θα άλλαζε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα επικοινωνούν στην καθημερινότητά τους.

Από το 1937 μέχρι την Πρωτοχρονιά του 1993 μεσολάβησαν πολλά. Η ασύρματη επικοινωνία πέρασε από το στάδιο της τεχνικής επίδειξης στη μαζική χρήση, ακολούθησαν τα πρώτα τηλέφωνα σε κάθε σπίτι, τα τηλεγραφήματα ως επίσημος τρόπος σύντομης ενημέρωσης, τα fax που έφεραν το έγγραφο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, το teletext που μετέφερε πληροφορία μέσα από την τηλεόραση.

Κάθε νέο μέσο πρόσθετε ταχύτητα, αλλά διατηρούσε ακόμα έναν βαθμό υλικής ή χρονικής καθυστέρησης. Όλα αυτά συνυπήρχαν μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990, λίγο πριν η ψηφιακή επικοινωνία περάσει οριστικά στην προσωπική καθημερινότητα. Η Πρωτοχρονιά του 1993 σηματοδότησε τη μετάβαση προτού η ευχή μετατραπεί σε ψηφιακή ροή, προτού ο φάκελος με το γράμμα και το σταθερό τηλέφωνο δώσουν τη θέση τους στο μήνυμα και στην οθόνη.

Stream newspaper
Λονδίνο: Η γεωγραφία της εξουσίας μέσα από την έκθεση «Secret Maps»
Έκθεση «Secret Maps» 01.01.26

Η γεωγραφία της εξουσίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φωτίζει μέσα από το «Secret Maps» οκτώ αιώνες χαρτογραφικής χειραγώγησης - Πώς η αποτύπωση του κόσμου υπηρέτησε πολιτικές σκοπιμότητες, αποικιακά σχέδια και κρατικά μυστικά

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Ελβετία: Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο – Οι περισσότεροι από τους 100 τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση
Έκρηξη στο Κραν Μοντανά 01.01.26

«Η ταυτοποίηση των νεκρών θα πάρει χρόνο - Οι περισσότεροι τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση», λένε οι αρχές στην Ελβετία

Σε τραγωδία έχει εξελιχθεί η Πρωτοχρονιά στην Ελβετία καθώς δεκάδες είναι οι νεκροί από την έκρηξη σε μπαρ στο Κραν Μοντανά

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Ορκίστηκε δήμαρχος ο Ζοχράν Μαμντάνι – Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα
Αλλαγή εποχής 01.01.26

Ορκίστηκε δήμαρχος Νέας Υόρκης ο Μαμντάνι - Οι συμβολισμοί της τελετής και τα πρώτα μηνύματα

Ο Δημοκρατικός Ζοχράν Μαμντάνι αναλαμβάνει από σήμερα καθήκοντα δημάρχου στη Νέα Υόρκη - Στις 20:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ορκωμοσίας στα σκαλιά του Δημαρχείου

Σύνταξη
Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών
Για δεύτερη φορά 01.01.26

Η Κύπρος ανέλαβε την προεδρία της ΕΕ – Συγχαρητήριο μήνυμα του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά για μια "αυτόνομη Ένωση, ανοιχτή στον κόσμο", προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της», υπογράμμισε το υπουργείο Εξωτερικών στο συγχαρητήριο μήνυμα προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Σύνταξη
Ελβετία: Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά – Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη
Ελβετία 01.01.26

Η γιορτή μετατράπηκε σε εφιάλτη - Δεκάδες νεκροί και 100 τραυματίες από την έκρηξη στο Κραν Μοντανά

Οι αρχές του Κραν Μοντανά στην Ελβετία παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου - Κάλεσμα στους πολίτες να βοηθήσουν για την ταυτοποίηση των νεκρών - Τουλάχιστον 40 οι νεκροί, λέει ο ιταλός ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Πρωτοχρονιά: Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης
Καλή χρονιά! 01.01.26

Πώς υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 - Πυροτεχνήματα, εντυπωσιακοί εορτασμοί και μηνύματα ειρήνης

Μαγευτικά σόου για την Πρωτοχρονιά σε όλο τον κόσμο - Η αρχή έγινε από τα νησιά Κιριμπάτι στον Ειρηνικό, που γιόρτασαν την έλευση του νέου έτους την Τετάρτη στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας

Σύνταξη
Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;
Στάση «σκαντζόχοιρου» 01.01.26

Πήραν το μάθημά τους οι ηγέτες κρατών από τον Τραμπ μέσα στο 2025;

«Τη στιγμή που σύμμαχοι των ΗΠΑ προσαρμόζονται στην επανάσταση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ, μία λέξη αποτυπώνει καλύτερα τον ζοφερό στρατηγικό υπολογισμό τους: σκαντζόχοιρος»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας
«Σε ξένη γη» 01.01.26

O Κιμ Γιονγκ Ουν εξήρε τους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πολεμούν στο πλευρό της Ρωσίας

Η Βόρεια Κορέα έστειλε χιλιάδες στρατιώτες της να πολεμήσουν στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσίας αφότου άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία - Το μήνυμα του Κιμ Γιονγκ Ουν

Σύνταξη
«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης
Τρικυμιώδης μετάβαση 01.01.26

«Αντίο λεβ» – Η Βουλγαρία στον «θαυμαστό κόσμο» του ευρώ, εν μέσω πολιτικής κρίσης

Η ένταξη στο ευρώ εντείνει τους φόβους για ακόμη υψηλότερο κόστος ζωής στη Βουλγαρία, ενόσω η φτωχή αγροτική χώρα της ΕΕ είναι πρακτικά χωρίς κυβέρνηση και νέο προϋπολογισμό

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
