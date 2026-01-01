Με πυροτεχνήματα, μουσικές, ενθουσιασμό και ελπίδα για καλύτερες ημέρες και ειρήνη στις χώρες που εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τον πόλεμο υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 και γιόρτασε την Πρωτοχρονιά.

Πρώτοι σταθμοί για το νέο έτος οι χώρες του Νότιου Ειρηνικού Ωκεανού, με τη Νέα Ζηλανδία να κάνει αλλαγή του χρόνου 18 ώρες πριν από τη ρίψη της μπάλας στην Times Square στη Νέα Υόρκη. Η αρχή έγινε όπως πάντα από το σύμπλεγμα των 33 νησιών Κιριμπάτι – γνωστό ως το νησί των Χριστουγέννων -, το οποίο γιόρτασε την έλευση του νέου έτους στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας.

Στη συνέχεια, το 2026 υποδέχτηκε όλος ο πλανήτης, από το Σίδνεϊ και το Παρίσι έως τη Νέα Υόρκη και το Ρίο, με φαντασμαγορικές εκδηλώσεις, εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και μοναδικά σόου αλλά και πιο συγκρατημένους εορτασμούς στις περιοχές όπου ο πόλεμος και οι ταραχές επιβάλλουν διαφορετικούς ρυθμούς και συναισθήματα.

Στο Σίδνεϊ, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης στην παραλία Μποντάι

Όπως ήταν αναμενόμενο στο Σίδνεϊ, την «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Έτους», η αστυνομική παρουσία με ένοπλους άνδρες ήταν ιδιαίτερα έντονη καθώς οι προετοιμασίες για τους φετινούς εορτασμούς επισκιάστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της πρόσφατης επίθεσης, ενώ οι υπεύθυνοι των εκδηλώσεων απήυθυναν μήνυμα αλληλεγγύης προς την εβραϊκή κοινότητα. Στη συνέχεια, η διάσημη γέφυρα του λιμανιού φωτίστηκε με λευκό φως και δεκάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό.

Στη Νέα Υόρκη, παρά το τσουχτερό κρύο χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Times Square για το παραδοσιακό «ball drop» που σηματοδοτεί την Πρωτοχρονιά και το πέρασμα στο νέο έτος. Η φωτισμένη σφαίρα, βάρους 5,6 τόνων και καλυμμένη με περισσότερους από 5.000 κρυστάλλους, κατέβηκε εν μέσω κομφετί και ζητωκραυγών.

Αμέσως μετά, η σφαίρα φωτίστηκε ξανά στα χρώματα κόκκινο, λευκό και μπλε, σηματοδοτώντας τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αστυνομία είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένη απειλή.

Στη Βραζιλία, πάνω από τέσσερα χιλιόμετρα της παραλίας Κοπακαμπάνα του Ρίο ντε Τζανέιρο γέμισαν με κόσμο όπως κάθε Πρωτοχρονιά, οι οποίοι απόλαυσαν συναυλίες και ένα 12λεπτο υπερθέαμα πυροτεχνημάτων, παρά την ανησυχία για υψηλή παλίρροια και έντονο κυματισμό.

Στην Ιαπωνία, υποδέχτηκαν το 2026 χτυπώντας τις καμπάνες των ναών, ενώ αρκετός κόσμος ανέβηκε σε βουνά για να αντικρίσει την πρώτη ανατολή του 2026. Εντυπωσιακό ήταν το σόου πυροτεχνημάτων και φωτός στο Ντουμπάι, με το Burj Khalifa να «εκρήγνυται» φως και η επιβλητική μουσική να προκαλεί δέος. Λίγο πριν, έλαβαν χώρα μαγευτικές παραστάσεις στη θάλασσα με jet skis, jet packs και flyboard ακροβατικά, ενώ τη θάλασσα φώτιζαν πολύχρωμα πυροτεχνήματα.

Στο Παρίσι, η αντίστροφη μέτρηση προβλήθηκε στην Αψίδα του Θριάμβου, με χιλιάδες πολίτες να συγκεντρώνονται στα Ηλύσια Πεδία, ενώ στο Λονδίνο, καθώς το ρολόι στο Big Ben χτυπούσε μεσάνυχτα, πολύχρωμα πυροτεχνήματα άρχισαν να σκάνε πάνω από τον ποταμό Τάμεση.

Στη Σκωτία, όπου η Πρωτοχρονιά είναι γνωστή ως Hogmanay, ο πρωθυπουργός Τζον Σουίνι κάλεσε τους πολίτες να τιμήσουν το μήνυμα του «Auld Lang Syne» με μικρές πράξεις καλοσύνης, ενώ στη Μόσχα οι εορτασμοί έγιναν μέσα στο χιόνι.

Στην Ιταλία, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έκλεισε τη χρονιά με έκκληση προς τη Ρώμη να δείξει αλληλεγγύη προς τους ξένους και τους ευάλωτους. Σε Ελλάδα και Κύπρο, οι Αρχές επέλεξαν φέτος χαμηλού θορύβου πυροτεχνήματα, ώστε οι εορτασμοί να είναι πιο φιλικοί για παιδιά και κατοικίδια.

HAPPY NEW YEAR 2026 NEW ZEALAND 🇳🇿 🎉 pic.twitter.com/7BDr3KxAsZ — WORLD 2025 🌊 (@W0rld2026) December 31, 2025

Μηνύματα ειρήνης και συμπαράστασης προς όλους όσοι δοκιμάζονται κυριάρχησαν στους εορτασμούς για το 2026 σε άλλες περιοχές του πλανήτη, που πλήττονται από συγκρούσεις, πολέμους ή φυσικές καταστροφές.

Η Ινδονησία περιόρισε τις εκδηλώσεις σε ένδειξη συμπαράστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις λόγω των ισχυρών βροχών. Στο Μπαλί, τα πυροτεχνήματα αντικαταστάθηκαν από παραδοσιακούς χορούς.

Στο Χονγκ Κονγκ, δεν πραγματοποιήθηκε σόου πυροτεχνημάτων στο λιμάνι, μετά τη φονική πυρκαγιά του Νοεμβρίου, ενώ Παλαιστίνιοι στη δοκιμαζόμενη Γάζα εξέφρασαν την ελπίδα ότι το 2026 θα φέρει τον τερματισμό του πολέμου.